Pédalez plus longtemps grâce à l’énergie solaire accumulée par le Garmin Edge 1040 Solar

C’est un grand jour pour les passionnés de cyclisme ! Garmin dévoile aujourd’hui le GPS de vélo Edge® 1040 Solar, doté d’un système de charge solaire et de la technologie GNSS multi-bandes. Exploitant la puissance du soleil, le Edge 1040 Solar permet aux cyclistes de disposer d’encore plus d’autonomie entre deux charges, tandis que la technologie GNSS multi-bandes offre une position GPS plus précise dans les environnements difficiles, tels que les zones urbaines denses ou les zones boisées.

Doté de fonctions de navigation, de performance, de sécurité et de connectivité de pointe, le Edge 1040 Solar offre une expérience utilisateur entièrement rafraîchie et modernisée, qui permet aux cyclistes d’accéder plus facilement aux informations clés, de personnaliser leur page d’accueil, d’améliorer l’affichage du résumé du parcours et bien plus encore. ​

L’ancien gardien de but belge et parrain des 1.000 km pour Kom op tegen Kanker (lutte contre le cancer), Geert De Vlieger, utilise régulièrement son vélo. Son Edge lui est dès lors indispensable :

« Je m’amuse souvent à tracer des itinéraires sur des cartes, et puis après, je peux voir ‘l’œuvre d’art’ que je viens de réaliser. Il est essentiel que je suive attentivement mon itinéraire, c’est là que le GPS de vélo Edge entre en jeu ! J’utilise aussi mon Edge pour m’entraîner en fonction de mes zones de puissance. Mes pédales Rally sont connectées à mon Edge, ce qui me permet de voir facilement dans quelle zone je me trouve. Et j’utilise également l’écran pour garder un œil sur les signaux de mon radar de recul : la sécurité avant tout ! Ayant beaucoup de projets cyclistes prévus cet été, il est essentiel de ne pas avoir à se soucier de l’autonomie de la batterie. Je me demande qui abandonnera en premier : le Edge ou moi. »

Des nouveautés pour répondre aux besoins des utilisateurs ​ Conçu par des cyclistes pour des cyclistes, le GPS de vélo Garmin Edge 1040 Solar présente des avancées innovantes en matière de technologie et de performances, notamment : Chargement solaire : la lentille de charge solaire Power Glass ™ prolonge l’autonomie de la batterie jusqu’à 100 heures en mode économie de la batterie.

: la lentille de charge solaire Power Glass prolonge l’autonomie de la batterie jusqu’à 100 heures en mode économie de la batterie. Technologie GNSS multi-bandes : bénéficiez d’une meilleure précision de positionnement et d’une meilleure couverture, même dans les environnements les plus difficiles.

: bénéficiez d’une meilleure précision de positionnement et d’une meilleure couverture, même dans les environnements les plus difficiles. Capacité de cyclisme et exigences du parcours : classez vos forces et faiblesses, concentrez-vous sur votre évolution et préparez-vous aux exigences d’un parcours spécifique.

: classez vos forces et faiblesses, concentrez-vous sur votre évolution et préparez-vous aux exigences d’un parcours spécifique. Guide de puissance : les objectifs de puissance recommandés permettent de gérer plus facilement les efforts tout au long d’un parcours.

: les objectifs de puissance recommandés permettent de gérer plus facilement les efforts tout au long d’un parcours. Realtime Stamina : suivez vos niveaux d’effort en temps réel pendant un parcours.

: suivez vos niveaux d’effort en temps réel pendant un parcours. Configuration simple : les profils d’entraînement personnalisés sont préremplis en fonction des données précédentes de l’Edge, des types d’entraînement et des capteurs. Une fois configurés, vous pouvez définir tous les paramètres du profil d’activité via l’application Garmin Connect et les synchroniser directement avec votre Edge 1040 Solar. Un suivi précis de vos performances Le Edge 1040 Solar fournit un tas d’informations afin de vous aider à améliorer vos performances : Informations issues de Firstbeat Analytics ™, telles que la VO2 max, le temps de récupération, la charge d’entraînement, l’orientation de l’entraînement et plus encore, afin d’analyser comment votre corps réagit à vos efforts lors d’entraînements.

™, telles que la VO2 max, le temps de récupération, la charge d’entraînement, l’orientation de l’entraînement et plus encore, afin d’analyser comment votre corps réagit à vos efforts lors d’entraînements. Vous recevrez même des suggestions d’entraînement quotidien en fonction de votre charge d’entraînement et de votre VO2 max actuels.

quotidien en fonction de votre charge d’entraînement et de votre VO2 max actuels. Lors d’une sortie, le Edge 1040 Solar vous permet d’analyser les réactions de votre corps dans différents environnements, y compris l’acclimatation à la chaleur et à l’altitude, et de recevoir des notifications lorsqu’il est temps de faire une pause ou de se réhydrater.

ClimbPro vous permet de connaître le dénivelé restant et la pente de chaque montée lorsque vous suivez un parcours et d’évaluer vos performances sur les montées après la course.

vous permet de connaître le dénivelé restant et la pente de chaque montée lorsque vous suivez un parcours et d’évaluer vos performances sur les montées après la course. Les mesures de VTT , y compris le nombre de sauts, la distance de saut, le temps d’accrochage, la vitesse et le débit, permettent de suivre les détails épiques de chaque course.

, y compris le nombre de sauts, la distance de saut, le temps d’accrochage, la vitesse et le débit, permettent de suivre les détails épiques de chaque course. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, il est possible de ​ synchroniser automatiquement ses entraînements à partir de Garmin Connect ou d’autres applications d’entraînement, notamment TrainingPeaks®, directement sur l’Edge 1040 Solar. Une base de données complète de cartes et d’itinéraires Qu’il s’agisse de traverser des villes animées ou d’explorer des régions reculées, le Edge 1040 Solar comprend des outils de navigation avancés pour aider les cyclistes à rester sur la bonne voie : Les cartes à fort contraste utilisent le routage de popularité Trendline™ pour mettre en évidence les routes et les sentiers populaires en fonction des milliards de kilomètres de données de trajet que d’autres utilisateurs ont téléchargées sur Garmin Connect.

utilisent le routage de popularité Trendline™ pour mettre en évidence les routes et les sentiers populaires en fonction des milliards de kilomètres de données de trajet que d’autres utilisateurs ont téléchargées sur Garmin Connect. La navigation virage par virage et les alertes avertissent les cyclistes des virages serrés à venir.

et les avertissent les cyclistes des virages serrés à venir. Mettez en pause le guidage routier et les notifications de sortie de route pour sortir des sentiers battus. Le guidage routier peut être réactivé à tout moment.

et les pour sortir des sentiers battus. Le guidage routier peut être réactivé à tout moment. Téléchargez l’application Trailforks recommandée pour afficher les itinéraires et les détails des sentiers de plus de 80 pays. Allier sécurité et connectivité Restez connecté.e, en toute sécurité grâce à de multiples fonctionnalités : Détection d’incidents, assistance et LiveTrack pour permettre aux proches d’un cycliste de suivre sa position en temps réel, tandis que la messagerie de groupe et le suivi permettent aux cyclistes de rester en contact lorsqu’ils sont séparés du peloton.

pour permettre aux proches d’un cycliste de suivre sa position en temps réel, tandis que la messagerie de groupe et le suivi permettent aux cyclistes de rester en contact lorsqu’ils sont séparés du peloton. Le Edge 1040 Solar est compatible avec la gamme Varia™ de dispositifs de sensibilisation au cyclisme, comme le nouveau radar de recul Varia RCT715 avec caméra et feu arrière, afin que les cyclistes puissent voir, être vus et capturer des séquences vidéo pendant leur trajet.

de dispositifs de sensibilisation au cyclisme, comme le nouveau radar de recul Varia RCT715 avec caméra et feu arrière, afin que les cyclistes puissent voir, être vus et capturer des séquences vidéo pendant leur trajet. Il fonctionne également avec les dispositifs inReach®4 (5) afin que les cyclistes puissent consulter et répondre aux messages, partager les données de leur trajet et déclencher des alertes SOS interactives avec un abonnement inReach actif. (6)

afin que les cyclistes puissent consulter et répondre aux messages, partager les données de leur trajet et déclencher des alertes SOS interactives avec un abonnement inReach actif. Il s’associe facilement à un appareil d’entraînement en salle Tacx®, de sorte que les cyclistes puissent rouler quand ils le souhaitent. Prêt.e pour de nouvelles aventures Disponible dès maintenant, le Edge 1040 Solar, possédant un écran tactile de 3,5 pouces, est disponible au prix de vente conseillé de 749,99 €. Le Edge 1040, la version sans charge solaire, est, quant à lui, disponible au prix de vente conseillé de 599,99 €.