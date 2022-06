MERCUSYS Halo H80X : le réseau Mesh pour tous en WiFi 6

MERCUSYS est un fabricant de produits réseaux grand public dont le credo est de proposer des équipements qualitatifs, performants et ergonomiques à un tarif accessible. Déjà très présent en Asie depuis plusieurs années, MERCUSYS fait son entrée sur le marché français, avec des produis à valeur ajoutée pour simplifier la vie numérique dans les foyers, notamment par des solutions Mesh mais aussi par des prises CPL, des répéteurs WiFi et des routeurs.

Peu de foyers le savent mais il existe une solution fiable, simple et performante : le WiFi Mesh. C’est un acronyme anglais qui signifie « réseau WiFi maillé » dans la langue de Molière. Il répond à cette problématique de couverture WiFi que rencontrent de plus en plus de foyers français. Le système se compose de deux ou trois modules, dont un se branche en filaire sur la box et les autres sont répartis stratégiquement dans la maison sans autre connexion qu’une prise de courant.

Avec une connexion Internet qui ne cesse de s’améliorer et des appareils connectés, comme les smartphones, qui se multiplient rapidement, disposer d’un réseau WiFi performant devient un enjeu majeur pour la bonne entente familiale ! Or la box, placée généralement à une extrémité de l’habitat, peine souvent à couvrir toute la surface avec un signal qui ne se dégrade pas, d’autant plus si les appareils connectés se multiplient.

Du WiFi 6 pour une performance accrue

Avec des connexions Internet qui s’accélèrent, notamment par la fibre, le WiFi doit en faire autant et c’est ce que propose la norme WiFi 6. Encore considérée comme haut de gamme, les solutions Mesh qui l’utilisent sont plutôt onéreuses mais aujourd’hui MERCUSYS se propose de les démocratiser avec le Halo H80X. Il a recours aux dernières technologies WiFi bi-bande jusqu’à 3000 Mbps qui permet de connecter plus de 150 appareils en même temps, de quoi voir venir à la maison. La technologie MU-MIMO permet plus de connexions simultanées et des canaux à 160 MHz autorisent une connexion plus rapide. Les technologies 1024-QAM et OFDMA améliorent la performance et l’efficacité du réseau.

Toute la famille en même temps

Les bénéfices sont nombreux avec déjà une couverture qui peut aller jusqu’à 650 m² avec 3 bornes et surtout un réseau unique, rapide et stable dans les moindres recoins de la maison. Toute la famille peut regarder en streaming ses vidéos favorites en même temps, le Halo H80X s’occupe d’allouer le débit nécessaire aux smartphones, tablettes et autres téléviseurs. L’utilisateur n’a rien d’autre à faire que d’installer les modules en quelques minutes par l’application.

Prix et disponibilité

Le MERCUSYS Halo H80X sera disponible fin juin en pack de deux bornes au prix public indicatif de 139.99 euros TTC et en pack de trois bornes au prix de 199.99 euros TTC.