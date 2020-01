Nextbase présente sa nouvelle dashcam Series 2 au CES 2020

Le fabricant de dashcams Nextbase présente sa nouvelle dashcam 622GW 4K au CES 2020. Avec le lancement du modèle 622GW 4K au printemps 2020, Nextbase compte révolutionner en profondeur le marché des dashcams.

En effet, la Nextbase 622GW est non seulement équipée de fonctions telles qu’Emergency SOS et Alexa, mais aussi de l’enregistrement 4K HD, d’Enhanced Night Vision, Extreme Weather Mode, Digital Image Stabilization, what3words, du WiFi 5 GHz et plus encore.

What3words et WiFi 5GHz

what3words, Nextbase met à profit le succès de la fonction what3words peut transmettre – même hors ligne – la localisation exacte du conducteur, afin que les services d’urgence puissent le trouver rapidement. Le conducteur peut également appeler lui-même les services d’urgence et connaître aisément sa localisation – y compris sans réseau. Avec la fonction, Nextbase met à profit le succès de la fonction Emergency SOS . Le conducteur peut également appeler lui-même les services d’urgence et connaître aisément sa localisation – y compris sans réseau.

La Nextbase 622GW est également le premier modèle à bénéficier du WiFi 5 GHz (WiFi Dual 2,4 GHz + 5 GHz), pour une transmission de données la plus rapide possible. Par conséquent, les images de la Nextbase 622GW peuvent être téléchargées sur un téléphone à une vitesse quatre fois plus élevée.

La meilleure qualité d’image possible

Avec son modèle 612GW, Nextbase a été la première marque de dashcams à offrir la 4K HD. La Nextbase 622GW, de la gamme Series 2, est conçue comme une toute nouvelle dashcam qui enregistre également en 4K. La Nextbase 622GW enregistre des vidéos limpides en 4K HD à 30 images par seconde. Les images peuvent être lues au ralenti jusqu’à 120 ips, ce qui permet de montrer les plus petits détails tels que les numéros de plaque d’immatriculation et les panneaux de signalisation.

Connectée à un Rear Camera Module de Nextbase, la Nextbase 622GW peut continuer à enregistrer en qualité Full HD 1080p à 30fps grâce au nouveau processeur quatre cœurs Ambarella H22. Simultanément, la dashcam avant enregistre en 4K. Ainsi, chaque trajet est enregistré sous plusieurs angles avec la meilleure qualité d’image possible.

La fonction Enhanced Night Vision (vision nocturne améliorée) est une autre première pour la qualité d’image de Nextbase. Cette fonction offre des améliorations au niveau du capteur et du logiciel de la Nextbase 622GW, afin que tous les détails importants soient capturés, même sur les routes les plus sombres. Le capteur amélioré a des pixels plus grands pour capter plus de lumière. Il détecte automatiquement le niveau de luminosité et améliore les images tout en les enregistrant. Avec cette nouvelle fonction, Nextbase apporte une réponse aux dangers croissants de la conduite de nuit, et permet aux conducteurs de prendre la route avec un sentiment de sécurité, quelle que soit l’heure.

La stabilisation d’image numérique (Digital Image Stabilization) réduit considérablement les vibrations du véhicule, pour des vidéos d’une grande fluidité et des détails d’une netteté exceptionnelle. De plus, la caméra dispose d’un mode Météo Extrême (Extreme Weather), spécialement conçu pour les conditions météorologiques plus dangereuses, comme le brouillard.

Comme les autres dashcams de la gamme Nextbase Series 2, la Nextbase 622GW dispose d’un mode de stationnement intelligent (Intelligent Parking Mode), qui surveille la voiture lorsqu’elle est garée. Grâce au système de détection de la force G, la Nextbase 622GW commence automatiquement à enregistrer en cas de choc, sans avoir besoin d’alimentation.

Richard Browning, Directeur de Nextbase, déclare : « Les douze derniers mois ont été excellents suite au lancement de notre nouvelle gamme de dashcams, que nous avons présentée l’année passée, au CES 2019. Nous sommes très heureux de présenter à nouveau nos dernières innovations dans le secteur des dashcams au CES 2020. Étant la première marque de dashcams à proposer des enregistrements 4K HD avec la Nextbase 622GW – en plus d’Emergency SOS, d’Alexa, de la stabilisation d’image et du mode de stationnement intelligent, – nous avons placé la barre encore plus haut pour la technologie dashcam. Nous continuons à nous concentrer sur ce qui est le plus important pour les conducteurs : la sécurité sur la route. Les nouvelles fonctions de la Nextbase 622GW le confirment. »

La Nextbase 622GW devrait être disponible dans le monde entier à partir du printemps 2020 chez des détaillants tels que Bol.com, Coolblue, MediaMarkt, Saturn et Halfords. Le prix indicatif est de 299 €.