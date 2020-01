Samsung lance des gammes de dingue de téléviseurs MicroLED, QLED 8K et Lifestyle !

Samsung Electronics a dévoilé sa dernière gamme de téléviseurs MicroLED, QLED 8K et Lifestyle en prévision du CES 2020. Avec l’introduction de nouvelles tailles d’écran, des fonctions Upscalling 8K AI, des télévisions lifestyle innovantes, et plus encore, Samsung a montré comment ses gammes 2020 redéfinissent l’immersion et révolutionnent l’intégration à domicile.

“Les consommateurs utilisent des écrans tous les jours pour travailler, faire de l’exercice et même faire des achats de chez eux. Notre mode de vie ne cesse d’évoluer, l’écran de télévision évolue également en parallèle pour permettre aux consommateurs de consulter leurs contenus préférés et d’accéder à l’information en temps réel quand et où ils le souhaitent,” déclare Peter van den Bossche, Product Manager TV chez Samsung Electronics Benelux. “Dans le cadre de notre vision de ” Screens Everywhere “, nous sommes ravis d’offrir une expérience TV à domicile plus vivante et plus connectée en intégrant des fonctions d’IA et la technologie 8K dans nos écrans.”

MicroLED, pionnier sur le marché du home entertainment

Samsung a présenté le MicroLED modulaire, prêt pour votre salon, une solution qui combine la technologie d’écran de la prochaine génération avec des capacités de personnalisation sans précédent. Les consommateurs peuvent désormais découvrir par eux-mêmes comment les équipes de conception et d’ingénierie de l’innovation chez Samsung ont réimaginé le téléviseur.

Avec des tailles d’écran de 75, 88, 93 et 110 pouces, les modèles MicroLED sont adaptés à chaque maison et style de vie. Les nouveaux modèles MicroLED de 88 et 150 pouces présentent des designs ultra-slim infinity, en supprimant les quatre rebords pour une finition qui se fond dans n’importe quel intérieur. Les consommateurs peuvent également connecter plusieurs panneaux MicroLED ensemble pour créer de nouvelles combinaisons et adapter leur téléviseur à leur propre espace.

Les écrans MicroLED offrent la meilleure qualité d’image de leur catégorie. Ils offrent une plus grande profondeur, une meilleure résolution et une plus grande clarté ainsi qu’une luminosité maximale de 5 000 nits. Ils tirent également parti de capacités Upscaling basées sur le Deep Learning pour fournir un contenu de la plus haute qualité, quelle que soit la source. Le résultat est que ces écrans MicroLED procurent un sentiment d’immersion sans pareil pour une expérience de visionnement à domicile.

La gamme QLED 8K s’agrandit avec le renforcement du AI Quantum Processor 8K et de son design

Le téléviseur phare Q950TS QLED 8K de Samsung est le tout premier téléviseur 8K à combiner un facteur de forme ultra-mince et saisissant, une qualité d’image 8K premium et un son ambiophonique impressionnant. De plus, le Q950TS présente le ‘Infinity Screen,’ qui produit un rapport screen-to-body de 99 % pour créer une expérience TV sans précédent.

Avec une résolution 8K, le Q950TS offre la meilleure qualité d’image LCD sur le marché. Équipé du AI Quantum Processor 8K, il possède des capacités intégrées 8K AI upscaling et deep-learning qui peuvent automatiquement mettre à l’échelle le contenu non 8K pour obtenir une résolution 8K impeccable et fidèle à la réalité. Avec une fonction appelée Adaptive Picture, il peut également optimiser l’écran en fonction des conditions ambiantes et des images isolées. De plus, le AI Quantum Processor – le moteur derrière l’écran phare – gère également à alimenter la plateforme ouverte de Samsung pour smart home, Tizen, permettant aux utilisateurs de profiter de tout, de la qualité d’image améliorée à la facilité d’utilisation accrue, en passant par d’autres fonctions de connected home.

Prenant en charge les améliorations de la qualité d’image et du design de la gamme QLED 8K, l’écosystème 8K continue de s’étendre pour offrir une reproduction fluide des contenus 8K provenant de fournisseurs comme YouTube. L’adoption du codec AV1 permet de meilleurs taux de compression, et permet la prise en charge de la technologie HDR10+, de l’optimisation de la luminosité et du rapport de contraste.

Et en plus de l’amplification de la qualité de l’image, le QLED 8K offre des fonctions de son de qualité supérieure – Q-Symphony, Object Tracking Sound (OTS) et Active Voice Amplifier. Ces caractéristiques maximisent le son immersif en offrant un son dimensionnel et dynamique qui correspond aux expériences de visionnement sur grand écran. Et lorsqu’ils sont associés à la soundbar HW-Q800T, primée par le CTA ” Best of Innovation “, les haut-parleurs du téléviseur se synchronisent afin de servir de canal audio complémentaire et créer un environnement sonore plus riche.

Lifestyle TV “The Sero” élargit les possibilités d’affichage sur le marché mondial

Samsung élargit également son portfolio de téléviseurs Lifestyle avec le lancement important de The Sero. The Sero, qui signifie ” vertical ” en coréen, a la capacité de pivoter entre les orientations horizontale et verticale – tout comme un smartphone ou une tablette. Après son introduction en Corée du Sud l’année dernière, Samsung devrait étendre la disponibilité de The Sero à plusieurs marchés mondiaux en 2020.

La technologie de positionnement de l’écran de The Sero se connecte de manière fluide avec les appareils mobiles des utilisateurs pour afficher de manière aisée et naturelle le contenu dans les formats aussi bien horizontaux traditionnels, que dans les formats verticaux conçus pour la consommation mobile. Les consommateurs peuvent profiter d’une variété de contenus – y compris les médias sociaux, YouTube et autres vidéos personnelles – quelle que soit l’orientation de l’écran qui correspond à leur appareil mobile.

Destiné aux millenials et la Gen Z, The Sero présente un design moderne qui se démarque dans n’importe quel espace, et dispose d’une série de caractéristiques d’affichage différentes quand il n’est pas utilisé. Lauréat du ” Best of Innovation ” du CTA au CES, The Sero combine les fonctions de pointe des écrans haut de gamme de Samsung tout en offrant une nouvelle approche de la technologie du divertissement à la maison qui répond aux besoins et aux habitudes du public grandissant des téléspectateurs mobiles.

“Les consommateurs d’aujourd’hui attendent des téléviseurs qui peuvent s’intégrer parfaitement à leur style de vie personnel et Samsung redéfinit le rôle de l’écran en créant de nouveaux services numériques et en créant de nouveaux designs pour améliorer votre vie”dit Johan Van Campenhout, Product Manager Lifestyle TV chez Samsung Electronics Benelux.

Les nouveaux téléviseurs répondent à la fois aux exigences du home cinéma et les besoins d’un style de vie connecté avec une qualité d’image, un son et des fonctions intelligentes plus performants.