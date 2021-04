L’écosystème SmartThings offre aux utilisateurs Galaxy une meilleure maîtrise de leurs appareils connectés

Le réseau SmartThings Find atteint la barre des 70 millions d’appareils auxiliaires, introduisant des fonctions de commodité et de confidentialité accrues

Samsung annoncé aujourd’hui que l’écosystème SmartThings Find récemment lancé par la société continue de croître rapidement. En effet, il compte désormais plus de 70 millions d’appareils auxiliaires. Le service continue également d’évoluer avec des fonctions de confidentialité améliorées et des mises à jour de la commande vocale. Les mises à jour, qui incluent la possibilité de détecter des Galaxy SmartTags inconnus dans votre voisinage et l’utilisation de Bixby pour trouver facilement vos biens, vous permettent d’avoir plus de contrôle sur vos objets connectés depuis l’appli SmartThings.

SmartThings Find devient l’un des services de localisation à la croissance la plus rapide

SmartThings Find, l’une des fonctions remarquables de l’écosystème SmartThings, permet aux utilisateurs de Galaxy de localiser rapidement et facilement les smartphones, tablettes, smartwatches et écouteurs Galaxy enregistrés à l’aide des technologies Bluetooth Low Energy (BLE) et ultra-large bande (UWB). Il peut également vous aider à trouver des objets personnels tels que des clés, des sacs et des vélos auxquels l’un des petits appareils Galaxy SmartTag Bluetooth de Samsung est attaché.

Les utilisateurs de SmartThings Find peuvent aider d’autres personnes à retrouver des objets perdus ou égarés en les activant via l’application SmartThings. Depuis son lancement en octobre 2020, plus de 70 millions d’appareils ont été enregistrés et à la faveur d’un consentement rapide, 700 millions d’utilisateurs Galaxy peuvent participer au réseau SmartThings Find, ce qui en fait l’un des services de localisation à la croissance la plus rapide au monde.

SmartThings Find s’enrichit de nouvelles fonctions de sécurité et de commodité

En plus de l’expansion de ses appareils, les utilisateurs recourent de plus en plus à SmartThings Find pour garder un œil sur leurs biens les plus importants. En fait, plus de la moitié des utilisateurs de Galaxy SmartTag l’attachent aux clés de leur maison ou de leur voiture, suivis de près par les sacs à dos, les portefeuilles et les vélos. Désormais, à partir de la semaine prochaine, les utilisateurs de Galaxy bénéficieront de deux nouvelles fonctions SmartThings Find qui non seulement faciliteront la recherche de ces éléments, mais leur donneront également la tranquillité d’esprit en termes de sécurité.

Dans un premier temps, les utilisateurs pourront désormais utiliser Bixby pour des recherches Galaxy SmartTag pratiques en mode mains libres et activées par la voix. Les utilisateurs peuvent facilement et rapidement retrouver leurs effets personnels en signalant le nom du SmartTag à Bixby ; par exemple, si l’utilisateur demande « Bonjour Bixby, où est mon vélo ? » Bixby trouvera et partagera immédiatement son emplacement exact en le faisant sonner.

De plus, la nouvelle fonction de recherche de balises inconnues peut détecter qu’un Galaxy SmartTag qui ne vous appartient pas se déplace avec vous. En appuyant simplement sur un bouton de démarrage, Unknown Tag Search recherchera les SmartTags inconnus et fournira une liste pour s’assurer que personne ne suit secrètement votre emplacement.

Pour rappel, toutes les données des utilisateurs de SmartThings Find sont chiffrées et protégées en toute sécurité grâce à un identifiant privé aléatoire, qui change toutes les 15 minutes, garantissant que l’emplacement de l’appareil n’est révélé à personne, à l’exception de son propriétaire.

L’écosystème SmartThings est en évolution constante

SmartThings Find n’est qu’une fonctionnalité de l’écosystème SmartThings en expansion constante. Il a approfondi ses capacités et évolué pour devenir un service IoT pour les smartphones et tablettes Galaxy, les téléviseurs Samsung et les appareils électroménagers.

Sur certains marchés, SmartThings s’est étendu au-delà des utilisations populaires telles que les commandes Smart Home ou les fonctionnalités Smart Car, pour analyser les modèles de consommation d’électricité des utilisateurs et recommander des options de contrôle plus éco-énergétiques pour les appareils connectés. De plus, SmartThings Air aide à surveiller la qualité de l’air des environs en recommandant automatiquement des réglages adéquats pour les purificateurs d’air.

« S’il est vrai que Samsung se félicite de sa position de leader de l’industrie avec l’écosystème SmartThings, » a indiqué Jaeyeon Jung, vice-président et chef de l’équipe SmartThings, Mobile Communications Business chez Samsung Electronics, « il n’en reste pas moins qu’elle ne fait qu’effleurer la surface de ses capacités et qu’elle est impatiente de dévoiler de nouvelles évolutions dans un avenir proche ».