Alpha : Début de la deuxième mission à bord de la Station spatiale pour Thomas Pesquet de l’ESA

Aujourd’hui à 11h08 (CEST) le vaisseau spatial Crew Dragon avec à son bord l’astronaute de l’ESA Thomas Pesquet, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Shane Kimbrough, et l’astronaute de la JAXA (Agence d’exploration aérospatiale japonaise) Akihiko Hoshide s’est amarré au module Harmony du Node-2 de la Station spatiale internationale, marquant le début de la mission Alpha de l’ESA, d’une durée de six mois.

L’équipage a passé environ 23 heures en orbite autour de la Terre et a rattrapé la Station spatiale internationale après son lancement le 23 avril à 10h49 BST (11h49 CEST/heure de Paris, 05h49 heure locale en Floride).

Thomas est le premier astronaute de l’ESA envoyé dans l’espace à bord d’un véhicule autre que le Soyouz russe ou la navette spatiale américaine, et le premier astronaute de l’ESA à quitter la Terre depuis la Floride, aux États-Unis, depuis plus de dix ans. Il s’agit de son deuxième vol : lors de sa première mission, baptisée Proxima, Thomas a rejoint la station spatiale à bord d’un Soyouz depuis Baïkonour, au Kazakhstan, et son expédition a battu des records en termes de nombre d’heures consacrées à la recherche à l’époque.

Plus grand et plus performant

Pour Alpha, tout est prévu pour être plus grand et plus performant. Le nouveau Crew Dragon transporte quatre astronautes à la fois, ce qui permet à un plus grand nombre de personnes de vivre et de travailler à bord de la Station spatiale internationale et d’effectuer davantage de recherches pour les scientifiques sur Terre.

Un module de laboratoire russe devrait arriver cet été, accompagné du bras télémanipulateur européen qui offrira de nouveaux moyens d’entretenir la Station spatiale internationale et d’aider les astronautes à travailler à l’extérieur. Thomas participera à l’installation du bras et à sa préparation en vue de son utilisation lors de la mission Alpha.

Plus rapide et plus intelligent

Alors que le nouvel équipage est arrivé à la Station spatiale internationale par le biais d’un vol spatial commercial, la Station elle-même offre un accès commercial supplémentaire à l’espace.

« Je salue Thomas et l’équipage qui se lancent dans une nouvelle aventure de six mois de travail et de science dans l’espace », déclare Josef Aschbacher, Directeur général de l’ESA. « La mission Alpha se veut un témoignage des exploits réalisables dans le cadre d’une collaboration internationale, gouvernementale et commerciale. »

« Trois services commerciaux européens offrent aux entreprises la possibilité de mener leurs propres expériences à moindre coût et rapidement dans le laboratoire unique de l’humanité qu’est l’espace, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ; votre expérience pourrait voir le jour dans six mois seulement. »

Plus de 200 expériences sont prévues pendant le séjour de Thomas dans l’espace, dont 40 expériences européennes et 12 nouvelles expériences menées par le CNES, l’Agence spatiale française.

À la fin de la mission Alpha, en octobre, Thomas devrait prendre le commandement de la Station spatiale internationale pour une brève période et accueillir l’astronaute de l’ESA Matthias Maurer qui effectuera son premier vol dans l’espace.

Pour plus d’informations

Les dernières mises à jour sur la mission Alpha sont disponibles via @esaspaceflight sur Twitter, et plus de détails sur le blog de l’exploration de l’ESA via thomaspesquet.esa.int.

Des informations générales sur la mission Alpha sont disponibles à l’adresse suivante https://www..esa.int/Space_in_ Member_States/France/Alpha ainsi qu’une brochure en français sur https://esamultimedia.esa.int/ docs/HRE/Alpha_brochure_FR.pdf .

Source : www.esa.int / www.esa.fr

Crédit photo: ESA; Photo: ESA/Cluster; Image: ESA/NASA – SOHO/LASCO