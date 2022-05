Comment mieux dormir ?

Comme une bonne partie de la population vous avez du mal à dormir et vous aimeriez trouver des solutions pour avoir des nuits de qualité ? Vous cherchez à mieux dormir pour augmenter votre taux de productivité la journée ? Le manque de sommeil est un des problèmes récurrents de notre époque. Pourtant, il existe de nombreuses astuces simples à mettre en place avant de se coucher pour améliorer considérablement la qualité de son sommeil. Découvrez nos conseils pour mieux dormir.

Prendre le temps de vous détendre avant de dormir

Premier conseil pour favoriser votre sommeil, nous vous recommandons vivement de prendre le temps de vous détendre avant de vous coucher. En effet, si vous vous mettez dans votre lit en étant stressé ou avec la tête pleine de pensées négatives, vous avez toutes les chances de commencer une nuit d’insomnie. Selon vos envies, adoptez donc un rituel pour vous relaxer avant de vous coucher. Vous pouvez par exemple faire de la méditation, quelques exercices de respiration ou bien tout simplement lire un livre dans un endroit calme.

Nous vous suggérons aussi d’essayer l’aromathérapie et les huiles parfumées pour vous détendre. Choisissez alors votre senteur d’huile parfumée préférée en fonction de vos envies et avec quelques gouttes, créez-vous une ambiance relaxante et apaisante en soirée. Autre point important pour mieux dormir, dans votre routine avant d’aller vous coucher, vous devez absolument éviter les écrans et la lumière bleue.

Créer une ambiance propice au sommeil dans votre chambre

Si vous souhaitez mieux dormir la nuit, vous devez également veiller à vous créer une atmosphère qui vous incite à bien dormir dans votre chambre. Il est tout d’abord essentiel que votre pièce soit complètement sombre afin de faciliter votre endormissement et de vous permettre de bénéficier d’un sommeil de qualité. Vous devez aussi veiller à ce que votre literie soit de bonne qualité. En effet, un matelas trop dur ou trop mou vous empêchera d’avoir un sommeil réparateur. Pensez aussi à adopter une bonne position pour avoir toutes les chances de vous endormir rapidement en étant détendu.

Adopter une bonne hygiène de vie

Enfin, le sommeil fait partie intégrante d’une bonne hygiène de vie. Si vous souhaitez bien dormir, nous vous suggérons de mettre en place une routine saine dans votre vie quotidienne. Commencez par exemple par adopter une alimentation variée et saine et évitez de faire des repas trop copieux le soir. Faites du sport tous les jours mais ne pratiquez pas votre activité physique le soir avant de vous coucher, elle vous empêcherait de vous endormir.

Pensez également à mettre en place des horaires réguliers dans votre quotidien. Pour bien dormir, il est important de se coucher tous les jours à peu près à la même heure en fonction de ses propres besoins. De même, levez-vous tous les jours relativement à la même heure même si vous pouvez bien évidemment vous accorder une grasse matinée par semaine. Avec un mode de vie sain, vous allez mieux dormir et retrouver de l’énergie pour vous remettre dans une spirale positive.

Et vous, quels sont vos conseils pour mieux dormir ?