Avoir une bonne connexion internet est primordial de nos jours. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, nous sommes souvent connectés au web. Mais choisir la meilleure offre pour votre maison n’est pas chose aisée. Voici nos conseils pour y voir plus clair dans cet océan d’offres internet.

Choisir une offre adaptée à sa nouvelle maison

Si vous déménagez, il y a des éléments supplémentaires à prendre en compte lorsque vous changez d’offre.

Ouverture de ligne dans une maison neuve

Lorsque vous emménagez dans un nouvel endroit, il est nécessaire d’effectuer une ouverture de ligne. L’ouverture de ligne dans une maison neuve est différente d’une ouverture pour un logement déjà habité.

Tout d’abord, il faut vous assurer que votre maison est bien raccordé au réseau. Dans le cas contraire, effectuez le raccordement le plus rapidement possible. Une fois le raccordement effectué, vous aurez accès à une ligne téléphonique ainsi qu’à l’ADSL. Après cette étape, vous pourrez souscrire une offre et demander une ouverture de ligne qui sera plus chère que pour un logement déjà habité.

Tester son débit fibre ou ADSL : Free, Orange, Sfr…

Lorsque l’on souscrit une offre internet, il est indiqué un débit de référence. Cependant, une fois abonné, il se peut que vous trouviez que votre connexion soit trop lente par rapport au débit indiqué.

Dans ce cas, vous pouvez effectuer un test de débit. Les fournisseurs comme Free, Orange, Sfr et bien d’autres proposent d’effectuer ces tests de débit, que ce soit pour la fibre ou l’ADSL, sur leur site internet. Vous aurez donc votre débit réel et pourrez le comparer au débit de référence de votre offre. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Quelle connexion choisir ?

La meilleure offre n’est pas forcément la moins chère mais celle qui correspond le mieux à vos besoins.

La fibre

La fibre est actuellement en cours de déploiement et n’est pas encore accessible sur tout le territoire métropolitain. Vous pouvez effectuer un test d’éligibilité à la fibre sur les sites internet des opérateurs. Faites le test pour votre logement chez différents opérateurs car ils n’en sont pas tous au même stade de déploiement. Vous pourriez donc très bien avoir accès à la fibre chez l’un mais pas chez l’autre.

Si vous êtes éligible, nous vous conseillons de prendre une offre fibre, surtout si vous utilisez beaucoup internet. La fibre est une connexion en très haut débit (THD) et c’est la plus performante sur le marché actuellement.

L’ADSL

L’ADSL est une connexion de type xDSL. C’est une connexion haut débit (HD) qui est disponible sur une grande majorité du territoire français. Si vous n’êtes pas éligible à la fibre ou que vous n’utilisez pas beaucoup internet, cette connexion peut vous suffire.

Les offres box ADSL sont souvent moins chères que les offres fibre car elles sont présentes sur le marché depuis plus longtemps. Une box ADSL se branche sur une prise téléphonique puisqu’elle utilise ce réseau.

La connexion hertzienne

Si vous vivez dans une zone difficile d’accès, il se peut que vous ne soyez ni raccordé à l’ADSL ni à la fibre. Dans ce cas, vous pouvez choisir une connexion hertzienne. Cette connexion passe par les antennes téléphoniques. Ce n’est pas la plus performante mais elle permet d’avoir internet dans des endroits où il n’y a pas d’autres solutions.

Où que vous viviez, il existe des solutions pour avoir une connexion internet. Si vous souhaitez savoir quel type de connexion est accessible dans votre zone, vous pouvez regarder une des cartes de l’Arcep en cliquant ici.