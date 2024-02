Garmin Forerunner 165 : Une entrée de gamme survitaminée !

Garmin frappe fort avec la sortie de la Forerunner 165, une montre de course à pied OLED qui n’a rien à envoyer à ses grandes sœurs.

Bien qu’elle se positionne comme l’un des modèles les plus abordables de la série Forerunner (après la Forerunner 55), elle embarque des technologies et fonctionnalités dignes des montres haut de gamme.

Premier choc visuel : l’écran OLED de 1,2 pouce (390 x 390 pixels). Un véritable bond en avant par rapport aux modèles précédents et dont Garmin semble équiper de plus en plus de ses modèles.

L’augmentation de prix (environ 279€) est vite oubliée face à la multitude de fonctionnalités offertes par la Forerunner 165. Suivi avancé de la course à pied, fonctions d’entraînement intelligentes, suivi de la santé et du bien-être… Cette montre a tout pour plaire aux coureurs débutants comme aux plus expérimentés.

Cette montre s’adresse aux :

Coureurs débutants et confirmés

Personnes à la recherche d’une montre de course à pied complète et abordable

Amateurs de technologie et d’innovation

Voici la liste complète des caractéristiques uniques de la nouvelle série Forerunner 165.

Dotée des fonctions de santé, de fitness et de connectivité propres à Garmin, la série Forerunner 165 est prête à faire passer votre entraînement à un niveau supérieur.

Écran AMOLED : consultez les statistiques d’entraînement, les conseils de récupération, les notifications intelligentes et bien plus encore sur un écran AMOLED de 1,2 pouce.

consultez les statistiques d’entraînement, les conseils de récupération, les notifications intelligentes et bien plus encore sur un écran AMOLED de 1,2 pouce. Programmes d’entraînement personnalisables pour les courses : recevez des conseils d’entraînement, des suggestions quotidiennes personnalisées et des prédictions de temps d’achèvement en fonction des détails de la course saisis dans l’appli Garmin Connect™.

recevez des conseils d’entraînement, des suggestions quotidiennes personnalisées et des prédictions de temps d’achèvement en fonction des détails de la course saisis dans l’appli Garmin Connect™. Puissance de course et dynamique de course au poignet : affichez la puissance en temps réel et mesurez des données de course cruciales telles que la cadence, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol, le tout depuis le poignet.

affichez la puissance en temps réel et mesurez des données de course cruciales telles que la cadence, la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol, le tout depuis le poignet. Training Effect : voyez l’effet des entraînements sur votre forme physique et comprenez les avantages des courses et des séances d’entraînement.

voyez l’effet des entraînements sur votre forme physique et comprenez les avantages des courses et des séances d’entraînement. Parcours : découvrez ou trouvez des itinéraires existants dans l’application Garmin Connect™ et sur des plateformes tierces, et synchronisez-les directement sur votre montre.

découvrez ou trouvez des itinéraires existants dans l’application Garmin Connect™ et sur des plateformes tierces, et synchronisez-les directement sur votre montre. Profils d’activité et workouts : restez actif grâce à plus de 25 profils d’activité, dont la course sur sentier, la natation en eau libre, le pickleball, le tennis, etc. ainsi que de nouvelles séances d’entraînement pour la musculation, le HIIT, le cardio, le yoga et le Pilates.

restez actif grâce à plus de 25 profils d’activité, dont la course sur sentier, la natation en eau libre, le pickleball, le tennis, etc. ainsi que de nouvelles séances d’entraînement pour la musculation, le HIIT, le cardio, le yoga et le Pilates. Rapport du matin : commencez la journée du bon pied avec un rapport personnalisable qui résume le sommeil de la nuit dernière et les perspectives d’entraînement pour la journée, en plus de l’état de la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) et de la météo.

commencez la journée du bon pied avec un rapport personnalisable qui résume le sommeil de la nuit dernière et les perspectives d’entraînement pour la journée, en plus de l’état de la VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) et de la météo. Pulse Ox : suivez la saturation du sang en oxygène pendant que vous êtes éveillé ou endormi.

suivez la saturation du sang en oxygène pendant que vous êtes éveillé ou endormi. Suivi du sommeil et score de sommeil : obtenez, chaque matin, un score personnalisé pour votre sommeil de la nuit dernière, visualisez les différents stades du sommeil et obtenez des conseils pour améliorer la qualité (générale) de votre sommeil.

obtenez, chaque matin, un score personnalisé pour votre sommeil de la nuit dernière, visualisez les différents stades du sommeil et obtenez des conseils pour améliorer la qualité (générale) de votre sommeil. Détection des siestes : suivez ou enregistrez automatiquement les siestes afin de déterminer leur utilité pour l’organisme et leur durée.

suivez ou enregistrez automatiquement les siestes afin de déterminer leur utilité pour l’organisme et leur durée. Stockage de musique : téléchargez des chansons et des listes de lecture à partir de comptes Spotify®, Deezer ou Amazon Music pour les écouter, sans téléphone, avec des écouteurs sans fil (disponible uniquement sur la Forerunner 165 Music).

téléchargez des chansons et des listes de lecture à partir de comptes Spotify®, Deezer ou Amazon Music pour les écouter, sans téléphone, avec des écouteurs sans fil (disponible uniquement sur la Forerunner 165 Music). Invitations audio : suivez des séances d’entraînement guidées ou écoutez des alertes de performance avec des écouteurs sans fil connectés à la montre (disponible uniquement sur la Forerunner 165 Music). ​

suivez des séances d’entraînement guidées ou écoutez des alertes de performance avec des écouteurs sans fil connectés à la montre (disponible uniquement sur la Forerunner 165 Music). ​ Paiements sans contact Garmin Pay™ : passez à la caisse avec Garmin Pay pour les paiements sans contact auprès des fournisseurs participants.

Courez en toute confiance et en toute sérénité

Pour une vie en mouvement, la Forerunner 165 affiche également les e-mails, les SMS et les alertes sur votre poignet lorsque votre smartwatch est connectée à un iPhone® ou un smartphone Android™ compatible. Les fonctions de sécurité et de suivi peuvent apporter une certaine tranquillité d’esprit : par exemple, la montre peut envoyer un message avec le nom et l’emplacement de l’utilisateur à des contacts en cas d’urgence ou si un incident est détecté.

Vous l’aurez compris, à la vue de toutes ces spécifications, nous sommes impatients de tester cette la Garmin Forerunner 165 et de vous proposer une analyse complète !