Pédalez non-stop grâce aux nouveaux GPS de vélo compacts Garmin Edge 540 et 840 Solar, alimentés par l’énergie solaire

Avis aux fans des deux roues : en plus de l’arrivée des beaux jours, Garmin dévoile aujourd’hui les nouveaux GPS de vélo Edge® 540, 540 Solar, 840 et 840 Solar, des compteurs de vélo avancés et compacts, avec un coaching unique, ciblé et complet adapté aux objectifs personnels de chaque cycliste(1).

Des GPS de vélo à la pointe de la technologie, au design léger, qui offrent des informations dynamiques sur les performances et des fonctions de cartographie avancées, pour vous préparer au mieux à vos prochaines sorties, aux courses à venir ou à (tous) vos possibles nouveaux défis. Ils sont dès maintenant disponibles en version standard (540 et 840) et en version Solar (540 Solar et 840 Solar), pour ceux qui veulent continuer à pédaler (encore) plus longtemps, avec plus de jours d’intervalle entre les charges, grâce à la recharge à l’énergie solaire. Ces nouvelles séries 540 et 840 sont prêtes à aider les cyclistes à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Edge 540 et 840 : pour rouler plus intelligemment et s’entraîner plus intensément

Avec une navigation supérieure et encore plus précise, une planification et un entraînement qui s’adaptent à vous et à vos objectifs, les séries Edge 540 et 840 vous aideront à améliorer vos performances à chaque sortie. Et grâce à la fonction Solar, sur les modèles Edge 540 Solar et 840 Solar, vous pourrez profiter de courses encore plus longues, grâce à la recharge via énergie solaire. Grâce aux informations fournies par Firstbeat Analytics™, telles que la VO2 max, le statut et la charge d’entraînement, le temps de récupération et bien plus encore, les cyclistes peuvent facilement voir comment leur corps réagit à leurs efforts lors d’entraînements. Lorsqu’ils portent une smartwatchGarmin compatible, les fans des deux roues peuvent bénéficier d’une vision plus globale de leur santé et de leur bien-être grâce à des informations telles que le Pulse Ox(2), le suivi Body Battery™, le suivi avancé du sommeil et le score de sommeil, et bien plus encore.

Geert de Vlieger, ancien gardien de notre équipe nationale de football et fan de cyclisme, se confie : « J’ai toujours été un grand fan du GPS de vélo Garmin Edge 830 compacte. En ajoutant maintenant la fonction Solar au Edge 840, je n’aurai plus de problèmes d’autonomie pour mes prochains défis sportifs, dont mon ascension vers le Mont Ventoux cet été. Avec de nouvelles mesures de suivi des performances, des améliorations cartographiques et des options de chargement solaire, ces nouveaux GPS de vélo Edge constituent l’outil idéal pour améliorer considérablement ses entraînements et ses performances. »

Des fonctionnalités toujours plus poussées et innovantes

Profitez d’une autonomie de 26 heures en mode intensif et de 42 heures en mode économie de batterie sur les modèles Edge 540 et 840. Le chargement solaire Power Glass TM sur le Edge 540 Solar et le 840 Solar augmente l’autonomie de la batterie jusqu’à 60 heures en mode économie de batterie ou jusqu’à 32 heures en mode intense. Gagnez 25 minutes supplémentaires par heure grâce au chargement solaire en mode économie de batterie pendant les trajets de jour. (3)

sur le Edge 540 Solar et le 840 Solar augmente l’autonomie de la batterie jusqu’à 60 heures en mode économie de batterie ou jusqu’à 32 heures en mode intense. Gagnez 25 minutes supplémentaires par heure grâce au chargement solaire en mode économie de batterie pendant les trajets de jour. Comparez votre capacité de cyclisme (vos forces et vos faiblesses) aux exigences d’un cours spécifique afin de concentrer votre entraînement sur les domaines appropriés, pour continuer à constamment évoluer. ​

Affichez sur l’écran les séances d’entraînement et les programmes d’entraînement suggérés pour la journée. Bénéficiez d’un coaching unique et personnalisé qui s’adapte à votre charge d’entraînement actuelle et à votre récupération, tout en vous préparant à une course ou à un événement à venir, afin que vous soyez prêt.e lorsque vous arrivez sur la ligne de départ.

Voyez l’ascension restante et la pente lorsque vous grimpez. Vous pouvez mesurer votre effort avec le planificateur d’ascension ClimbPro .

. Gérez vos efforts grâce au guide de puissance, qui vous recommande des objectifs de puissance tout au long du parcours, tandis que les informations sur l’endurance vous permettent de savoir combien de temps vous pouvez encore tenir.

Navigation adaptée à la route, au sentier ou au gravier

Les cyclistes peuvent rouler l’esprit tranquille grâce aux fonctions de sécurité et de suivi intégrées telles que LiveTrack, la messagerie de groupe et la détection d’incidents pour toutes les activités cyclistes, y compris le VTT.

Pour plus de confiance en roulant, les séries Edge 540 et 840 sont compatibles avec la gamme Varia™ de radars et les phares de vélo, ainsi qu’avec les appareils inReach® dotés de capacités SOS et de communication lorsque vous êtes hors réseau.

et les phares de vélo, ainsi qu’avec les dotés de capacités SOS et de communication lorsque vous êtes hors réseau. Les cyclistes peuvent facilement trouver leur chemin avec une précision de positionnement accrue grâce à la technologie GNSS multibande. De plus, l’Edge 540/840 fonctionne très bien dans les environnements difficiles.

Le nouveau Edge se comporte comme un cycliste local, quel que soit le type de vélo, grâce à des cartes améliorées spécifiques à chaque type de randonnée, qui mettent en évidence les routes et les sentiers les plus fréquentés ainsi que les meilleurs points d’intérêt.

La configuration simplifiée et l’interface épurée permettent d’accéder rapidement et facilement aux informations, parcours et outils dont vous avez besoin et même d’ajuster les champs de données directement depuis l’appareil Edge ou depuis votre smartphone couplé.

Lorsqu’il est temps de passer à l’entraînement en intérieur, les séries Edge 540 et 840 s’associent facilement aux smart trainers d’intérieur Tacx ® pour rouler toute l’année.

® pour rouler toute l’année. Grâce à l’application GarminConnect sur votre smartphone, associez-le à vos applications et plateformes préférées, notamment Strava, Komoot, TrainingPeaks® et bien d’autres encore.

De plus, pour ceux qui cherchent à personnaliser leur GPS de vélo, l’application pour smartphone Connect IQ™ Store propose des champs de données, des applications et des widgets personnalisés qui peuvent être facilement téléchargés sur l’appareil Edge.

Crush every ride

Prêts pour n’importe quelle sortie – des pistes de gravier éloignées aux montées éprouvantes – tous les modèles des séries Edge 540 et 840 sont dotés d’un écran couleur de 2,6 pouces et de commandes à boutons qui fonctionnent dans n’importe quel environnement de conduite, tandis que les ordinateurs de la série Edge 840 comprennent également un écran tactile réactif.

Dès la sortie de la boîte, la configuration de l’appareil est plus simple que jamais : une expérience rapide et facile pour accéder aux informations, aux cours et aux outils d’entraînement. De plus, les utilisateurs peuvent ajuster les champs de données directement à partir de l’appareil Edge ou d’un smartphone compatible.

Disponibles dès maintenant, les GPS de vélo Edge 540 Solar et Edge 840 Solar sont proposés aux prix de vente conseillés de 499,99 € et 599,99 €. Le Edge 540 non Solar a un prix de vente conseillé de 399,99 €, tandis que le Edge 840 non Solar a un prix de vente conseillé de 499,99 €. Des offres groupées de capteurs sont également disponibles pour chaque appareil.

(1) Lorsqu’il est associé à des capteurs compatibles (vendus séparément). ​

​(2) Il ne s’agit pas d’un appareil médical et il n’est pas destiné à être utilisé pour le diagnostic ou le suivi d’un état pathologique ; voir Garmin.com/ataccuracy. Pulse Ox n’est pas disponible dans tous les pays.

​(3) Suppose des conditions continues de 75.000 lux pendant les trajets de jour.