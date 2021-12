À la découverte de Hubble, le premier télescope spatial de la NASA

La NASA a trouvé un moyen révolutionnaire pour déterminer les limites observables de l’univers. L’agence américaine a commencé à lancer son premier télescope spatial en 1990. Ce type d’appareils a permis entre autres d’avoir un ordre de grandeur quant à la taille de l’univers. Le premier ayant été envoyé il y a déjà plus de 30 ans, un autre doit bientôt le remplacer.

Hubble : le premier télescope spatial de la NASA

Hubble est le premier télescope à avoir été lancé dans l’espace par la NASA. Cet appareil a été créé pour observer tous les phénomènes qui se produisent dans le ciel. Il fournit une vision détaillée de l’univers observable. Pour ce faire, Hubble possède une portée de 10 à 15 milliards d’années-lumière. De plus, ce télescope spatial offre une résolution d’image incomparable. En effet, il est placé au-delà de l’atmosphère terrestre pour éviter les perturbations de vision. Ces caractéristiques constituent un réel avantage pour les astronomes. Ces derniers sont, depuis Hubble, capables d’étudier une grande partie de l’univers.

Cela fait maintenant 31 ans que Hubble se trouve dans l’espace. Toutefois, l’agence américaine prévoit de le remplacer. Son successeur, baptisé James-Webb, devrait être mis en orbite d’ici la fin de cette année.

Dr. Steven Hawley, un membre-clé de l’équipe de lancement

Le Dr. Steven Hawley faisait partie de l’équipe qui a contribué au lancement du télescope spatial Hubble. Dans son interview pour le site de Betway Insider, il a avoué classer cette mission comme une des expériences les plus remarquables dans sa carrière. Le Dr. Steven Hawley a en effet participé aux deux missions Hubble en tant qu’opérateur primaire et ingénieur de vol. Entre 1984 et 1999, il a passé en total 770 heures et 27 minutes dans l’espace.

Au début, le Dr. Steven Hawley pensait ne jamais réussir en tant qu’astronaute. Il se voyait plutôt en tant qu’astronome à l’époque. Il a tout de même postulé chez la NASA lors de la préparation de son doctorat. Cet événement l’a conduit à son expérience vers les étoiles. En effet, 7 ans après son intégration, il a pu participer au lancement du télescope qui a marqué une génération.

Le lancement de Hubble

Hubble a été lancé en 1990 à 569 kilomètres au-dessus de l’atmosphère terrestre. La NASA a dû tenir compte de différents aspects pour les préparatifs de cette mission, a raconté le Dr. Hawley dans son interview. Toute l’équipe devait se préparer physiquement, matériellement mais aussi mentalement. Il a notamment dû apprendre à piloter un jet durant ses 2 années de formation.

Pour le lancement, Hubble a été dégagé hors de la soute de la navette grâce à une main de robot. Le Dr Hawley était notamment en charge de cette tâche particulièrement périlleuse. En effet, il fallait redoubler d’attention pour ne pas abimer le matériel. L’équipe de lancement devait entre autres faire en sorte que l’orbiteur ne heurte pas le télescope. Pour ce faire, elle pouvait se servir d’un écran, bien que les astronautes avaient tendance à regarder par le hublot.