Seconde vague : Comment se préparer à passer l’hiver en confinement ?

L’hiver 2020-2021 sera très différent des autres années, c’est la seule chose qui est sûre pour le moment. Va-t-on à nouveau être confinés ? On ne le sait pas. Par contre, on ne pourra pas faire de grandes fêtes, on évite d’inviter trop de monde pour son anniversaire et les sorties au restaurant ou au zoo seront probablement limitées. On vous conseille donc de vous préparer à passer l’hiver à la maison, ainsi, pas de déception si vous apprenez que les salles de sport ferment, que vous ne pouvez plus aller au restaurant ou que les séances de shopping seront impossibles.

Le sport

On ne sait pas si on pourra continuer à faire du sport en club ou en salle, alors prévoyez ce qu’il faut à la maison. Des haltères, un banc de musculation, des élastiques, un tapis de yoga, un ballon et un panier de basket dans le jardin… Certes, ce ne sera pas pareil qu’en club ou salle, mais continuer à bouger vous fera le plus grand bien, que ce soit au niveau physique ou mental. On renforce ainsi son système immunitaire et on se vide la tête après une journée stressante.

Les loisirs

Si vous avez un loisir que vous faites déjà à la maison, faites en sorte d’avoir assez de matériel pour passer l’hiver. La couture, le tricot, la peinture, le travail du bois, le dessin et toutes les autres activités créatives sont de superbes loisirs pour la saison froide. Vous n’avez jamais tenté un tel loisir ? Alors c’est le moment de tester. Sinon, vous pouvez toujours choisir d’apprendre une nouvelle langue grâce à des livres ou des cours en ligne, de devenir le meilleur pâtissier de votre famille, ou de vous mettre au yoga par exemple.

Les moments en couple

Les fêtes de fin d’année

Être 20 ou 30 autour du sapin pour fêter Noël, ça ne sera probablement pas possible malheureusement. Il va donc falloir être un peu créatif pour cette fin d’année. Protégez les personnes fragiles de votre famille en leur apportant un cadeau sans rentrer dans la maison. Parlez par une fenêtre entrouverte ou organisez une réunion de famille sur Skype ou Zoom.

Cependant, si vous avez un jardin, il sera peut-être possible d’inviter un peu de monde. Pour lutter contre le froid on installe des chauffages de terrasse et un brasero ou une cheminée d’extérieur. Lors de vacances au ski, beaucoup boivent un verre dehors dans la neige en fin d’après-midi, alors pourquoi ne pas faire un apéro dans le jardin pour Noël ou le Nouvel An ?