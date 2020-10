Kingston dévoile sa DataTraveler Duo : Une nouvelle clé USB à double interface

Kingston, leader mondial biens connus des cartes SD, clés USB et autres solutions technologiques, annonce l’ajout de la DataTraveler® Duo à sa famille de clés USB à double polyvalence et à double interface. Le DataTraveler Duo offre une grande flexibilité aux utilisateurs permettant de se connecter aussi bien aux appareils récents que anciens.

Le DataTraveler Duo est doté de deux connecteurs USB qui fonctionnent avec les ports USB standard de type-A et de type-C pour partager facilement des fichiers entre ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et appareils mobiles. Le lecteur à double interface sert également pour avoir un stockage supplémentaire avec des capacités de 32 Go et 64 Go. Les vitesses USB 3.2 Gen 1 permettent aux utilisateurs d’accéder et de transférer facilement des documents, des photos, des vidéos, de la musique et bien plus encore. Deux capuchons coulissants protègent les connecteurs lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Cette clé vient ainsi rejoindre la famille des “Duo” de lecteurs plug-and-play qui complètent les besoins mobiles :

DataTraveler microDuo 3C (DTDUO3C) : Avec une double interface qui fonctionne à la fois avec l’USB standard et l’USB de type C, avec des vitesses de lecture rapide jusqu’à 100 Mo/s. Disponible avec une capacité allant jusqu’à 128 Go, elle offre une capacité de stockage supplémentaire pour les derniers smartphones, tablettes, PC et Mac.

DataTraveler microDuo 3.0 G2 (DTDUO3G2) : Avec une double interface micro-USB et USB Type-A pour les smartphones et tablettes Android™ qui supportent l'USB OTG (On-The-Go). La DTDUO3G2 peut être branché sur des ports micro-USB pour faire office de stockage étendu (jusqu'à 128 Go) pour des transferts rapides et faciles de fichiers, de photos et de vidéos entre les appareils mobiles et les PC.

“L’ajout de la DT Duo apporte une fonctionnalité nécessaire au nombre croissant de périphériques USB de type C sur le marché”, déclare Sibyl Jacob, Business Development Manager chez Kingston. “La double interface et le double slider rendent le lecteur résistant et élégant, sans aucun capuchon à perdre”.

La DataTraveler Duo est disponible dans des capacités allant de 32 Go à 64 Go et est couvert par une garantie de cinq ans avec assistance technique gratuite. Pour plus d’informations, visitez le site kingston.com.