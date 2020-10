Nuki réduit le prix de la Nuki Smart Lock 2.0 et annonce la commercialisation de l’édition limitée blanche !

Le succès des ventes récentes et les objectifs de croissance pour l’année à venir permettent à Nuki d’augmenter ses volumes de production et de faire baisser les prix. Nuki répercute cet avantage directement sur les clients et réduit donc ainsi de manière permanente le prix de la Nuki Smart Lock de 30 euros. Cette réduction de prix s’applique également à tous les Combos Nuki qui contiennent la Smart Lock.

En quelques années seulement, Nuki Home Solutions est passé d’un projet à la position de leader européen des solutions d’accès intelligentes. Nuki emploie aujourd’hui plus de 80 personnes et a vendu à ce jour plus de 150 000 serrures intelligentes dans plus de 100 pays. Les coûts de production diminuent avec des ventes de serrures connectées en constante augmentation.

Bien entendu, la baisse de 30 euros s’applique également sur le prix de tous les Combos contenant une Nuki Smart Lock 2.0. Ainsi, le Nuki Combo 2.0 (composé de la Nuki Smart Lock 2.0 et du Nuki Bridge pour l’accès à distance et l’intégration dans les systèmes Smart Home) ne coûte plus que 269 euros. La Nuki Smart Lock s’installe sur le côté intérieur de la porte d’entrée en quelques minutes seulement, permettant une gestion complète des accès via l’application, le smartphone devenant la clé.

Deuxième nouveauté : la série limitée Nuki White Edition annoncée le 8 septembre dernier est désormais disponible dans la boutique Nuki !

“Avec l’édition blanche, nous réalisons un grand souhait de la communauté Nuki”, explique Martin Pansy, co-fondateur et PDG de Nuki Home Solutions. “Le nombre très élevé d’inscriptions montre à quel point nous sommes en phase avec le sujet”. Les utilisateurs enregistrés ont reçu un courriel et ont pu commander à l’avance l’édition blanche de Nuki, composée de la Nuki Smart Lock, du Nuki Bridge et du Power Pack. À partir du lundi 19 octobre 2020, les ventes seront disponibles pour tous les clients sur www.nuki.io. L’édition blanche de Nuki coûte 299 euros. Le Nuki Power Pack sera aussi disponible bientôt en tant qu’accessoire pour ceux qui disposent déjà d’une Smart Lock.