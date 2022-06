iRobot lance les aspirateurs robots Roomba® i5 et i5+ en Belgique

iRobot, leader mondial dans le domaine de la robotique domestique grand public, annonce la disponibilité des nouveaux aspirateurs robots Roomba® i5 et i5+ en Belgique. Grâce à l’Imprint Smart Mapping, ces robots offrent aux utilisateurs de nouvelles possibilités de personnalisation et fonctionnalités puissantes, pour un nettoyage vraiment sans effort.

Stefan Bernard, General Manager d’iRobot EMEA, déclare : « Les Roomba i5 et i5+ élargissent notre gamme pour offrir non seulement une intelligence, des performances de nettoyage et une valeur exceptionnelles, mais aussi une personnalisation renforcée et un meilleur contrôle grâce au logiciel d’intelligence domestique d’iRobot. »

Nettoie chaque pièce comme vous le souhaitez : Grâce à Imprint Smart Mapping, les utilisateurs peuvent créer une carte intelligente personnalisable Smart Map pour leurs aspirateurs robots Roomba i5/i5+, qui permettent d’envoyer ces derniers nettoyer des pièces spécifiques* via l’application iRobot Home ou leur assistant vocal préféré.

Se vide tout seul : Les propriétaires de robots peuvent oublier de passer l’aspirateur pendant des mois grâce à la Automatic Dirt Disposal Clean Base® qui permet à l’aspirateur robot Roomba i5+ de se vider dans un sac AllergenLock™, qui capture 99 % du pollen et des moisissures et peut contenir jusqu’à 60 jours de nettoyage.

Efficacité du nettoyage et intelligence : Profitez d’un nettoyage complet grâce à une aspiration 10X plus puissante qui attire la saleté, les débris et les poils d’animaux partout où ils se cachent.

Votre robot devient de plus en plus intelligent : Grâce aux mises à jour automatiques du logiciel, les propriétaires de robots peuvent être sûrs que leur Roomba i5/i5+ continuera à devenir plus intelligent au fil du temps, en adoptant de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

Fonctionne avec les assistants vocaux : Les propriétaires de robots peuvent lancer un travail de nettoyage au seul son de leur voix grâce aux intégrations de Google Assistant, Alexa et Siri.

Pour le nec plus ultra en matière d'aspiration et de nettoyage robotisés, l'iRobot Roomba i5/i5+ utilise la technologie Imprint® Link pour faire équipe avec le robot laveur de sol iRobot Braava jet® m6 ; cette technologie permet d'indiquer automatiquement au robot Braava jet® quand il peut commencer à nettoyer, dès que le Roomba i5/i5+ a fini d'aspirer.

Prix et disponibilité :

L’aspirateur robot Roomba i5+ équipé de l’Automatic Dirt Disposal Clean Base® est disponible dès maintenant en Belgique au prix de 699€ chez nos principaux revendeurs tels que Krefel et Media Markt et sur www.irobot.be. L’aspirateur robot Roomba i5 peut également être acheté sans la Clean Base à partir de 449€ chez nos principaux revendeurs et sur www.irobot.be.