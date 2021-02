Application de sport : les meilleures applis pour se mettre au sport pour l’année 2021

La nouvelle année est la meilleure période pour adopter des résolutions sportives. Cependant, l’hiver est une période où l’on n’a pas forcément envie de mettre le nez dehors pour se rendre dans une salle de gym. La solution ? Il suffit tout simplement de se mettre au sport chez soi. Pour ce faire, pas la peine de faire appel à un coach sportif, vous n’aurez qu’à vous servir de l’une des applications ci-dessous. Découvrez les meilleures applis pour se mettre au sport et rester en forme chez soi.

Nike Training Club est une plateforme de fitness qui propose des programmes fitness et plus de 90 entraînements gratuits. Dans le domaine du sport, Nike est une marque dont la réputation n'est plus à démontrer. Chaque exercice que l'on retrouve sur Nike Training Club a été validé par des professionnels. La plateforme s'adresse aussi bien aux sportifs confirmés qu'aux débutants. Elle saura vous recommander l'exercice le plus adapté à votre profil et à votre niveau. Les activités couvrent la mobilité, l'endurance, le renforcement et même la boxe et le yoga.

Freeletics est une application de sport dont l’objectif principal est de se servir de tout le poids du corps pour une remise en forme en béton. Elle propose plus de 1000 exercices qui ont été spécialement conçus pour s’adapter à votre agenda. En effet, en général le manque de temps nous sert souvent d’excuse pour ne pas faire de sport (et cela concerne tout aussi bien les télétravailleurs). En moyenne, une session sur Freeletics dure 30 minutes. Bien que vous ayez uniquement besoin de votre corps, certains entraînements nécessitent une barre de traction et un tapis sportif.

Fitness & Musculation est différente des autres applications. Elle aide à retrouver la forme grâce à des programmes complets. Son plus gros atout est l’accompagnement qu’elle propose, notamment au niveau du développement musculaire. Cette application agit comme un coach professionnel pour sculpter votre corps. Pour certains workouts, vous aurez besoin de certains outils de musculations comme des haltères. Mieux encore, vous bénéficiez de consignes pour ne pas vous faire mal durant votre entraînement.