ZipCharge GO : La “Power bank” pour véhicule électrique.

Un véhicule électrique, c’est comme un smartphone avec des roues. Si la batterie est vide, ça fonctionne tout de suite moins bien et la seule solution sera d’appeler un dépanneur qui, grâce à un générateur alimenté en carburant, vous prodiguera une petite recharge afin d’accomplir les quelques kilomètres que vous devrez emprunter jusqu’à la borne.

Pour éviter ce funeste désagrément qui pend au nez des utilisateurs électriques, une jeune société britannique a mis au point la ZipCharge GO, une espèce de valisette qui fera office de “Power bank”, ces batteries nomades très en vogue. Pesant près de 25 kilos, elle renferme une batterie capable de fournir une autonomie d’une trentaine de kilomètres après avoir été branchée 30 minutes sur le véhicule.

Pour recharger le ZipCharge GO, une simple prise suffit. De plus, une application pour smartphone est fournie afin de veiller à distance sur son niveau de charge, tout en programmant celle-ci selon un horaire particulier où l’électricité est la moins chère.

Cette startup prévoit de lancer deux modèles différents fin 2022 : Un de 4kWh et un autre de 8kWh, plus rapide et prévoit une formule de location qui devrait être proposée à 59€ par mois. Reste à voir le côté pratique de se trimbaler avec un brol bien encombrant en permanence dans le coffre de la voiture et, surtout, de ne pas oublier de le recharger. Un peu comme la roue de secours dégonflée…