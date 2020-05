Les meilleurs VPN pour jouer en 2020

L’utilisation d’un VPN pour le jeu peut donner un vrai coup de pouce dans toutes sortes de domaines. Voici ceux qu’il faut surveiller pour s’assurer d’un maximum de sécurité et de fiabilité.

Qu’est-ce qui fait qu’un VPN sera idéal pour jouer ? Pour commencer, il doit être rapide. Après tout, il ne sert à rien d’investir dans quelque chose qui ne ferait que ralentir votre connexion pendant un combat sur Fortnite ou COD, ou lorsque vous jouer à des jeux de casinos en ligne, par exemple. Ensuite, il doit être aussi fiable que sécurisé. Où cela nous mène-t-il ?

Si rien de tout cela n’a de sens pour, revenons en arrière une seconde. VPN signifie “Virtual Private Network” (réseau privé virtuel) et il travaille dur pour crypter vos communications en ligne – en gros, il garde vos informations à l’abri des regards indiscrets. Il vous permet également de surmonter la pratique astucieuse du “géo-blocage”. C’est là que les contenus ne sont pas disponibles dans certaines parties du monde, généralement pour des raisons de droits. Il est utile de surmonter ce problème pour plusieurs raisons. Un VPN devient essentiel pour diverses raisons : par exemple, si vous êtes en vacances et que vous voulez rattraper une émission que vous pouvez regarder chez vous mais pas à l’étranger.

Mais quel est le rapport avec le jeu ? Eh bien, un VPN peut être utile si vous voulez jouer en multijoueur mais que vous ne trouvez pas assez d’adversaires dans votre région. L’une de nos recommandations vous permettrait d’essayer de faire des matchs dans une autre partie du monde à la place. Cool, non ? Les VPN sont également très pratiques si vous êtes basé en Chine et que vous souhaitez utiliser Steam ; vous pouvez le gérer via l’une de nos sélections ci-dessous.

Bien sûr, nous ne vous recommandons pas d’utiliser un VPN pour améliorer votre vitesse de connexion dans le jeu (cela pourrait avoir l’effet inverse), cela relèvera plutôt de l’optimisation du réseau avec la 5G, mais les VPN ont certainement des avantages qui leur sont propre. Alors, avez-vous besoin d’un VPN pour jouer ? Si vous êtes encore dans le flou, notre rubrique détaillée vous aidera.

1. ExpressVPN

De tous les services VPN, ExpressVPN est rapide et bien adapté aux jeux. Heureusement, il est également compatible avec une grande variété d’appareils et convient tout aussi bien à la diffusion en continu en haute définition.

Bien qu’ExpressVPN soit un peu plus cher que certains concurrents, il est fiable, sécurisé grâce à un cryptage 256 bits et facile à utiliser.

2. IPVanish

En ce qui concerne la vitesse, IPVanish fonctionne bien : il fonctionne jusqu’à cinq fois plus vite que certains autres VPN sur des connexions à courte distance. Les vitesses de téléchargement sont également assez bonnes dans l’ensemble.

La fonctionnalité du service est tout aussi impressionnante. Ses serveurs sont triés en fonction de leur durée de fonctionnement et de leur adéquation, et vous n’aurez pas à choisir : IPVanish dispose de plus de 1000 serveurs répartis sur 60 sites internationaux. Comme vous pouvez vous y attendre, la sécurité est bonne aussi – il dispose d’un cryptage AES 256 bits.

3. NordVPN

Grâce à 4 400 serveurs répartis dans le monde entier, la couverture du NordVPN est excellente. Ses performances sont tout aussi impressionnantes : il n’y a guère de différence évidente entre jouer avec le VPN actif et utiliser une connexion normale.

Mais c’est dans le domaine de la sécurité que le NordVPN est le plus performant. Il est doté d’un cryptage 2048 bits et d’une protection DDoS sur certains serveurs (ainsi que d’une politique très stricte de “non journalisation”), ce qui le rend assez hermétique.

4. VyprVPN

Si vous voulez de la rapidité, ne cherchez pas plus loin que VyprVPN. Il excelle dans ce domaine, et des tests ont montré qu’il augmentait en fait la vitesse de téléchargement jusqu’à 250 %. C’est exceptionnel.

Il possède également 200 000 adresses IP, sans parler d’un pare-feu NAT pour bloquer le trafic indésirable, ce qui fait de VyprVPN un logiciel formidable. Mais attention, il n’offre pas de remboursement.

5. Buffered VPN

Buffered VPN n’offre peut-être pas le plus grand nombre de serveurs sur cette liste, mais il fournit des services dans d’autres domaines. En effet, il permet de réduire les temps de latence. Des tests ont enregistré des pings plus faibles en utilisant ce VPN qu’avec une connexion normale, et c’est un travail impressionnant.

Cela a un prix, bien sûr – c’est l’une des options VPN les plus coûteuses pour les jeux. Mais la politique de remboursement est très raisonnable. Vous pouvez être remboursé si vous ne dépassez pas 10 heures, 100 sessions ou 10 Go d’utilisation.