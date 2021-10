Comment choisir sa plateforme de trading ?

En 2021, le monde de la cryptomonnaie a connu un bouleversement lorsqu’en mai la capitalisation boursière du bitcoin à dépassé les 1 000 milliards de dollars suite à l’annonce de Tesla qui a acheté 1,5 milliard de dollars de bitcoins. Cette annonce a encore renforcé la position de cette cryptomonnaie qui est la référence en monnaie numérique(les autres cryptomonnaies indexent leurs valeurs sur celle du bitcoin).

Les investisseurs et les mineurs de bitcoins se retrouvent donc sur sa blockchain et nombre de traders se lancent dans des transactions sur la cryptomonnaie. Mais est-ce vraiment rentable de trader des cryptomonnaies ? Quelles sont les plateformes de trading de cryptomonnaie en Belgique ? Comment trader de la cryptomonnaie sans risque ? Cet article fait le point pour vous.

Doit-on trader des cryptomonnaies ?

Même si le bitcoin a une capitalisation boursière très forte, les cryptomonnaies sont quand même assez volatiles, leurs valeurs évoluant constamment, elles peuvent être en hausse ou en baisse du jour au lendemain ou même à l’ouverture et à la fermeture du jour en cours. Cette volatilité du marché doit être prise en compte par les traders qui ne spéculent pas sur une seule monnaie virtuelle à grande échelle. Généralement, ils achètent et vendent différentes monnaies virtuelles en petites quantités afin de ne pas déséquilibrer le marché et avoir ainsi des bénéfices garantis et sécurisés. Trader des cryptomonnaies correspond à des investissements à court terme, on peut aussi acheter et garder à long terme de la cryptomonnaie en espérant qu’elle reprenne plus de valeur et la vendre au plus haut de sa valeur (hold). De nouvelles cryptomonnaies voient le jour chaque année, une des dernières en date est le diem (ex libra) la cryptomonnaie de facebook, mais elle est encore à l’essai et ne semble pas être encore prête pour sortir sur le marché, pourtant elle est certainement une des monnaies virtuelles les plus attendues.

Les plateformes de cryptomonnaies

Plusieurs plateformes de trading proposent d’acheter et vendre de la monnaie numérique. Pour y accéder il suffit de se rendre sur un site de broker forex qui offre un accès à une ou plusieurs plateformes de trading de cryptomonnaies en Belgique. C’est le cas d’Avatrade, un des meilleurs brokers forex. Créé en 2006, Avatrade est régulé par 6 instances bancaires internationales, présent sur 5 continents avec 150 bureaux dispersés de par le monde, Avatrade gère 200 000 comptes utilisateurs et génère plus de 2 millions de transactions par mois. Ce site de streaming offre la possibilité à ses utilisateurs d’accéder aux 2 meilleures plateformes de trading en ligne :

Metatrader 4 ou MT4 propose des conseillers experts et des indicateurs intégrés. Elle permet de trader des actions, des matières premières, des devises et de la cryptomonnaie sur tous les marchés internationaux

Metatrader 5 ou MT5, encore plus populaire que MT4, possède des symboles illimités, 38 indicateurs, 44 objets graphiques. Elle permet l’accès direct au calendrier économique, 2 onglets market watch et des robots traders intégrés. Elle rassemble également les mêmes options que MT4 et est encore plus rapide avec des transactions en temps réel optimisées.

Comment trader des cryptomonnaies ?

Pour commencer à trader de la cryptomonnaie, il suffit d’ouvrir un compte sur le

Site de trading que vous avez choisi et de déposer un minimum de 100 euros sur votre compte. Ensuite vous ouvrez des lignes de trades et commencez à investir dans la cryptomonnaie de votre choix ou dans d’autres valeurs.

Si vous n’avez aucune connaissance du monde financier et des transactions boursières, il est nécessaire de vous former. Le site Avatrade vous propose une formation en ligne gratuite supportée par des vidéos et des fiches tutos qui vous donnent les bases du trading. Vous devez aussi en parallèle vous informer sur les valeurs qui vous intéressent et vous pouvez aussi avant de commencer à trader vous entraîner sur des comptes simulateurs (Avatrade vous offre un compte simulateur pour vous familiariser avec le trading avant de vous lancer).

Devenir un expert en trading de cryptomonnaie demande du temps mais c’est en pratiquant que vous deviendrez un trader confirmé. L’important est que vous ne mettiez jamais la totalité de votre capital dans la même cryptomonnaie afin de limiter vos pertes, soyez mesuré dans vos transactions et investissez vos bénéfices dans vos prochaines transactions, ainsi vos gains augmenteront de manière exponentielle.