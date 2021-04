Belgique : Visma acquiert Syneton et poursuit son expansion dans le cloud comptable.

Visma , leader européen en solutions business dans le cloud, acquiert Syneton , le leader du marché belge de la bureautique auprès des comptables. Avec cette acquisition stratégique, qui fait suite aux acquisitions du belgo-néerlandais Visma | yuki et du belge Admisol en 2020, Visma poursuit sa croissance ininterrompue sur le marché belge de la comptabilité et des ERP.

Fondée en 2001, Syneton propose un logiciel bureautique destiné aux sociétés fiduciaires, à la fois sous la forme d’un logiciel sur site (Admin-IS/Admin-Consult) et dans le cloud (AdminPulse). Ces solutions simplifient et automatisent le fonctionnement de la fiduciaire (enregistrement du temps, gestion de projets, gestion des clients [CRM], gestion du personnel [HRM], gestion des contacts et outils de reporting). Syneton emploie 35 collaborateurs, et, en tant que leader du marché, compte plus de 1 200 fiduciaires en Belgique parmi ses clients.

« La collaboration avec Visma nous offre, tant sur le plan national qu’international, une marge de manœuvre supplémentaire pour accélérer l’expansion de notre plateforme. Nous avons rejoint la famille Visma, qui ne cesse de s’agrandir, et renforçons aussi notre fiabilité pour nos clients et nos collaborateurs », affirme Christophe Haan, CEO de Syneton.

John Reynders, Area Director Benelux de Visma : « Visma offre aux comptables en Belgique et aux Pays-Bas l’écosystème de comptabilité dans le cloud le plus complet et le plus innovant. Nous nous réjouissons du fait que le leader du marché belge, Syneton, ait choisi de faire partie de cette famille en pleine croissance qu’est Visma. Connaissant tous deux très bien le secteur, nous sommes convaincus de l’importante valeur ajoutée qu’apporte cette collaboration. »

John Reynders, Area Director Benelux Visma

En tant qu’organisation indépendante, Syneton poursuivra ses activités commerciales sous son nom actuel. Les partenariats existants et l’indépendance restent garantis. En tant que membre de la famille Visma, l’organisation travaillera avec les autres entreprises Visma dans l’écosystème de comptabilité.

« Cette collaboration garantira un meilleur échange des informations et permettra aux clients Visma de profiter encore plus de leur logiciel.», conclut Christophe Haan, CEO de Syneton.

Cette acquisition n’implique aucun changement de direction.