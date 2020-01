Core Update Google : l’impact pour votre site web

L’année 2020 est à peine commencée et voilà que Google annonce déjà la mise à jour de son algorithme. Pour débuter cette année, c’est une « Core Update » à laquelle nous avons droit. C’est à dire une mise à jour du cœur profond du fameux algorithme.

Annoncée via son compte Twitter le 13 janvier dernier à 17h, l’évolution a été implémentée dans les jours suivants dans tous les différents data-centers. Elle a déjà un impact sur Internet. On fait le point sur les conséquences et les actions à mener.

Core Update janvier 2020 : l’impact sur le web

Comme a son habitude, Google a choisi de dévoiler l’info sur son compte @SearchLiaison. La première mise à jour 2020 de son algorithme porte le nom de « January 2020 Core Update ». S’il est vrai que les mises à jour de l’algorithme Google sont légions chaque année, les « Core Update » sont plus rares. Elles peuvent avoir des conséquences importantes sur les SERP (Search Engine Result Page) et sur l’économie du web. Si vous avez un site marchand ou si vous êtes en train de réfléchir pour créer votre site web, vous êtes bien placés pour savoir ce que cela signifie. Et l’impact difficilement mesurable encore sur votre visibilité.

En effet, les mises à jour de l’algorithme Google, et d’autant plus les Core Update, sont en mesure de modifier profondément le référencement naturel des sites. Or, dans l’annonce du déploiement de la mise à jour, Google n’a pas apporté beaucoup de précisions concernant le contenu et les conséquences des modifications de son algorithme. C’est de coutume… Et l’on est habitué à l’absence d’explication du géant de la Silicon Valley concernant les objectifs de ses mises à jour.

Il y a toujours un certain temps de latence avant d’apercevoir l’impact de ce type de mise à jour sur les pages de résultats des moteurs de recherche. Et donc sur le marketing de votre site web. Aujourd’hui les référenceurs sont en mesure de produire une première analyse. Leurs premières observations démontrent que la January 2020 Core Update a une nouvelle fois modifié le niveau de confiance de certains domaines de recherche suite aux résultats du machine learning. L’augmentation du niveau de confiance d’un secteur dans l’algorithme de Google peut avoir des effets importants.

Les domaines gagnants de la January 2020 Core Update concernent principalement la thématique de la finance et de la santé : le fameux YMYL (Your Money Your Life). On voit également un impact positif de cette mise à jour sur le domaine des dictionnaires, et plus largement des sites encyclopédiques.

Quelles actions mener pour votre site web ?

Malheureusement, si certains voient leur visibilité croitre depuis cette mise à jour, d’autres pâtissent de l’effet inverse. En première ligne, les sites qui se concentrent sur la diffusion de codes promotionnels ou de coupons de réductions. L’autre secteur dévalué en termes de confiance et donc de visibilité par la January 2020 Core Update, ce sont les canaux télévisuels d’information.

Hormis ce dernier point surprenant, la dernière mise à jour de Google se révèle dans la même lignée que les précédentes. Le géant de la Silicon Valley reste dans la même logique, tout comme ses évaluations.

Pour constater les effets sur l’activité de votre propre site Internet, il faut vous connecter sur Google Analytics et Search Control et étudier les résultats de votre trafic pour voir si vous êtes impacté à la hausse ou à la baisse par la January 2020 Core Update. Portez une attention particulière à la performance de vos mots-clés. Si vous constatez des changements après la mi-janvier, c’est que votre site a été touché par la mise à jour. Recherchez en priorité les points communs sur les pages concernées et surtout ne vous lancez pas dans la modification de ces pages sans une analyse plus poussée ! Cela pourrait entrainer des résultats encore plus mauvais.