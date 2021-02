Le nombre de jobs en télétravail a augmenté de 132% dans le secteur de l’IT en Belgique

Suite à son récent communiqué de presse sur la croissance du marché du travail en Belgique en 2021, Robert Half publie aujourd’hui un nouveau rapport sur la demande de talents qualifiés. Le rapport Demand for Skilled Talent analyse les tendances du marché du travail actuel, les postes les plus demandés et l’augmentation du télétravail. Ce rapport démontre, entre autres, que les emplois permettant le télétravail dans le secteur de l’IT ont augmenté de 132% à la suite de la pandémie du coronavirus.

L’augmentation du télétravail

L’analyse de l’évolution du travail hybride en Belgique est la partie la plus importante du rapport. Cette combinaison de travail à domicile et au bureau est considérée par la grande majorité des employeurs (85 %) comme un mode de travail durable. Non seulement parce qu’elle apporte un certain nombre d’avantages, comme l’amélioration des compétences techniques des employés qui travaillent à domicile, mais aussi parce qu’elle favorise l’agilité de l’entreprise pour faire face aux changements et aux défis constants, par exemple.

Cette tendance est en outre soutenue par une augmentation significative du nombre de postes vacants proposant de travailler à distance, en particulier dans le secteur de l’IT. Le nombre de postes permettant le télétravail dans le secteur de l’IT a augmenté de 132% au cours des premiers mois de la pandémie (mars – novembre 2020) par rapport à la période précédant COVID-19 (juin 2019 – février 2020). C’est ce qui ressort de l’étude menée par Robert Half en partenariat avec Burning Glass Technologies.

Selon les managers interrogés, les cinq principaux emplois les plus adaptés au télétravail dans le secteur informatique sont les suivants :

Systems Analytics & Security Specialists Cloud Engineers Database Administration Applications Support Business Transformation

Robert Half se concentre sur la forte croissance du secteur informatique

Le secteur de l’IT connaît une forte croissance, non seulement en matière de télétravail mais aussi en général. Afin de répondre à cette tendance, Robert Half développe sa division informatique, qui possède déjà un département à Anvers, un département à Liège (actif depuis janvier 2021) et Robert Half soutiendra bientôt aussi les marchés de Bruxelles, du Brabant flamand ainsi que du Limbourg.

« Chez Robert Half, nous constatons que le secteur informatique est le marché qui connaît la plus forte croissance dans nos activités mondiales. En raison du coronavirus, mais pas que, les entreprises se concentrent de plus en plus sur la numérisation. Les profils spécialisés en informatique sont dès lors essentiels dans ce processus. L’informatique n’est pas limitée à un département spécifique : les services financiers, les ressources humaines et les équipes commerciales, par exemple, dépendent fortement des services IT. C’est pourquoi il est si important pour les dirigeants de trouver des profils informatiques solides et c’est ainsi que Robert Half peut leur venir en aide », déclare Cédric Desmet, Associate Director chez Robert Half.

Informations complémentaires et sources

Vous trouverez le rapport ‘Demand for Skilled Talent’ ici.

À propos de l’enquête

Cette recherche a été menée dans le cadre du lancement du rapport Demand for Skilled Talent et se concentre sur le secteur informatique dans le texte ci-dessus. Un communiqué de presse global a également été rédigé sur bases des résultats généraux de l’étude qui sont ressortis du rapport.

Robert Half a mené une étude auprès de 1 500 managers en novembre 2020 en utilisant une méthode de collecte de données en ligne. Il s’agit de 300 entretiens réalisés en Belgique, au Brésil, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Les répondants comprenaient des Directeurs Généraux, des Directeurs financiers (CFO) et des Directeurs de l’information (CIO) ayant des responsabilités en matière de recrutement dans de petites (50-249 employés), moyennes (250-499 employés) et grandes (500+ employés) entreprises privées, cotées en bourse et entreprises du secteur public dans les cinq marchés.

L’évolution de la disponibilité du télétravail en Belgique a été analysée pour les périodes juin 2019 – février 2020 et mars 2020 – novembre 2020 sur la base des offres d’emploi disponibles en ligne. Cette analyse a été réalisée par Burning Glass Technologies en janvier 2021. Les postes vacants en “télétravail” ont été définis par Burning Glass Technologies comme toutes offres d’emploi en ligne qui mentionnent le télétravail/travail à domicile sous quelque forme que ce soit.