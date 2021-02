Sony lance le FX3 : une caméra compacte plein format orienté film

Sony a annoncé aujourd’hui officiellement la sortie de sa caméra FX3 (modèle ILME-FX3). Ce modèle offre le meilleur de la technologie de cinéma avec les fonctions avancées des caméras Alpha. Dernière-née de la gamme Cinema de Sony, la FX3 garantit expression cinématographique, maniabilité professionnelle et fiabilité, le tout dans un boîtier compact et léger.

Le FX3 répond aux besoins des jeunes réalisateurs à la recherche de nouveaux moyens d’exprimer leur vision créative. Ce modèle offre des performances de mise au point parfaites, la stabilisation d’image optique, d’excellentes performances d’enregistrement à main levée et une dissipation optimale de la chaleur pour de longues prises de vue en 4K 60p. La FX3 est la garantie d’une qualité d’image élevée en toutes circonstances tout en pouvant facilement être utilisée par une personne seule. Toutes ses technologies sont réunies au sein d’un boîtier compact et léger offrant performance et mobilité afin de satisfaire au besoin accru de créer du contenu haut de gamme.

« La FX3 a été conçue pour concrétiser la vision créative des réalisateurs », affirme Yann Salmon Legagneur, Directeur du Marketing Produit, Digital Imaging, Sony Europe. « Cette caméra permet aux réalisateurs de transporter leur expression visuelle dans le monde du cinéma avec une qualité d’image exceptionnelle. À travers sa gamme Sony Cinema Line, l’entreprise continue de soutenir les créateurs de contenu du monde entier. »

Expression cinématographique

La FX3 est dotée de la technologie de capteur d’image la plus avancée de chez Sony afin d’offrir des vitesses de traitement élevées et une qualité d’image fantastique. Le capteur rétroéclairé CMOS Exmor R plein format offre (selon les estimations) 10,2 mégapixels effectifs pour l’enregistrement vidéo et 12,1 mégapixels effectifs pour la prise de photos. Combiné au processeur d’image BIONZ XR, ce niveau de définition assure une sensibilité élevée et peu de bruit dans la plage de sensibilité de la caméra. La plage ISO standard de la caméra s’étend de 80 à 102 400 (extensible jusqu’à 409 600 pour l’enregistrement vidéo) et la plage dynamique a une impressionnante capacité de plus de 15 stops.

Les réalisateurs créent des ambiances cinématographiques en toute simplicité et sans postproduction grâce à S-Cinetone. Ces profils d’image sont identiques à ceux des caméras Cinema Line FX6 et FX9 afin de répondre à la demande croissante de profondeur d’expression.

La FX3 est capable d’effectuer des enregistrements 4K jusqu’à 120 images par minute. Elle offre en outre de nouvelles possibilités d’expression avec une capacité d’enregistrement en ralenti jusqu’à cinq fois d’une extraordinaire fluidité en résolution QFHD (3840 x 2160) avec autofocus.

Inspiré de la palette de couleurs VENICE de la célèbre caméra VENICE de Sony, la technologie S-Cinetone garantit des demi-teintes naturelles, ainsi que des couleurs douces et des rflets magnifiques essentiels à l’expression cinématographique.

La liberté de mouvement en toutes circonstances

Cette caméra Cinema Line compacte et légère a été conçue pour une plus grande liberté de mouvement, comme en témoigne son poids de 715 grammes seulement, batterie et cartes mémoires incluses. Le boîtier fait 77,8 mm de hauteur pour une largeur de 129,7 mm et une profondeur de 84,5 mm. Le design de cette caméra plein format convient parfaitement pour des prises de vue à main levée commd avec un stabilisateur gimbal. La prise en main a été soigneusement étudiée pour procurer une flexibilité, une stabilité et un confort optimaux lors d’une utilisation prolongée.

Mobilité et flexibilité sont les maîtres-mots de la conception du boîtier du FX3. La caméra dispose de cinq trous de vis (filetage 1/4-20 UNC) destinés à accueillir des accessoires, mais elle reste cependant assez légère pour être portée et utilisée à main levée ou montée sur stabilisateur. La FX3 est par conséquent un modèle de choix pour la réalisation de films à main levée. L’appareil est livré avec une poignée XLR qui peut être fixée au boîtier sans outils spéciaux grâce à la griffe porte-accessoires multi-interface (Multi-Interface Shoe). Le boîtier dispose par ailleurs de trois trous de vis supplémentaires (deux sur le dessus et un à son extrémité) permettant de fixer en toute sécurité divers accessoires ou extensions comme un moniteur externe, un enregistreur, des récepteurs micro sans fil, etc.

Côté audio, la poignée XLR permet d’ajouter deux entrées audio XLR/TRS à la FX3. Un microphone XLR optionnel permettra ainsi de transmettre les sources audio numériques directement à la caméra pour un son de qualité exceptionnelle. Parmi les réglages de la caméra, divers formats d’enregistrement audio sont disponibles, comme le 24 bits 4 canaux. De plus, le fait que les connectiques XLR sont intégrées à la poignée permet de se passer de câbles ou de batteries supplémentaires. Facile à monter et démonter et ne générant qu’un bruit minimal, cette poignée permet aux créateurs de contenu de jouir d’une totale liberté de mouvement durant les enregistrements.

La FX3 est dotée d’un autofocus (AF) Fast Hybrid rendu possible par un système de détection de phase sur plan focal de 627 points. L’intelligence artificielle (IA) est également de mise pour fournir à la FX3 une fonction de suivi en temps réel (real-time tracking) assurant une mise au point précise. En outre, la fonction de suivi au toucher (touch tracking) permet de sélectionner le sujet simplement en le touchant sur l’écran. Les fonctions de mise au point automatique de la FX3 comprennent l’Eye AF en temps réel qui fonctionne aussi bien pour les personnes que pour les animaux. La caméra détecte d’elle-même si le sujet regarde en bas ou en haut. Le suivi en temps réel permet de détecter les yeux et les visages du sujet et de les capturer en temps réel avec une très grande précision.

Les retours de professionnels ont été pris en compte pour améliorer certaines fonctions AF et en intégrer de nouvelles, notamment les paramètres vitesse de transition de la mise au point automatique et sensibilité de la mise au point sur les déplacements du sujet, un réglage plus intuitif et une fonction d’aide à la mise au point manuelle. Ces nouvelles fonctions AF assurent une mise au point stable, flexible et précise dans toutes les situations et sont faciles à mettre en œuvre y compris pour des prises de vue en solo.

Pour filmer en toute simplicité sans trépied, la FX3 intègre dans son boîtier une unité de stabilisation d’image optique sur 5 axes qui lui procure une efficacité maximale pour les prises de vue à main levée. En mode actif, la caméra reste toujours stable grâce à une unité de stabilisation innovante et des capteurs gyroscopiques. Ce mode est disponible dans toutes les résolutions d’image, y compris le 4K. Le système de stabilisation d’image innovant de la FX3 est compatible avec un grand nombre d’objectifs Sony à monture E. De plus, la FX3 enregistre les métadonnées de la stabilisation d’image afin de permettre encore plus d’applications pratiques lors de la postproduction dans Catalyst Browse/Prepare.

Extensibilité et facilité d’utilisation pour les créateurs de contenu

Facilité d’utilisation

Aucune concession n’a été faite sur le plan de l’usage professionnel et de la maniabilité lors de la conception du FX3. Les touches de raccourci se trouvent sur la poignée et sur le dessus du boîtier. Les paramètres tels que l’ISO, le diaphragme et la balance des blancs sont donc très simples à régler. Le design ingénieux permet aux vidéastes de contrôler les boutons de leur main droite tout en maintenant l’objectif de la main gauche. Les 15 boutons sont configurables mettant ainsi pas moins de 140 fonctions à portée de doigts.

La commande de zoom se trouvant sur le dessus de la poignée permet de contrôler simplement tous les objectifs motorisés compatibles. Clear Image Zoom s’utilise avec les objectifs à focale fixe. Cette poignée simplifie considérablement le zoom par rapport à une bague de zoom manuelle. Elle réduit également le nombre d’objectifs nécessaire pour beaucoup de projets.

Les lampes tally se trouvent à l’avant et à l’arrière de la caméra FX3 pour que le réalisateur voie facilement quand la caméra tourne. Un écran tactile LCD pivotant et rétractable est intégré sur le côté de l’appareil. Facile à utiliser, cette caméra est bien adaptée aux prises de vues réalisées avec un stabilisateur gimbal. Elle peut ainsi être commandée à main levée et permet de filmer dans des positions complexes, etc.

Également présent dans les autres caméras de la série FX, son mode d’éclairage flexible permet de Me mode d’éclairage flexible permet de basculer facilement entre mode Auto et mode Manuel. Les réglages du diaphragme, de la vitesse d’obturation et de l’ISO se font avec autant de facilité. Une pression brève sur les boutons prédéfinis permet en outre de basculer entre verrouillage par le bouton et mode manuel, tandis qu’une pression longue permet d’activer ou de désactiver la fonction paramètres automatiques.

Fiabilité

Les réalisateurs exigent plus que des fonctions raffinées et des performances. Il leur faut aussi un appareil fiable avec une longue durée de vie. Le CX95900 combine un ventilateur pour un refroidissement actif et une dissipation effective de la chaleur pour filmer en 4K 60p sans interruption liée à la surchauffe. Ce ventilateur récemment développé offre un refroidissement hyper efficace.

Son boîtier conçu dans un alliage durable de magnésium rend la caméra résistante à la poussière et à l’humidité. Enfin, la technologie USB PD (Power Delivery) veille à une charge rapide pour des prises de vues sans interruption.

Flux de travail vidéo professionnel

La FX3 est compatible avec différentes fonctions de prises de vue telles que la gamme S-Log3-gamma avec profil colorimétrique S-Gamut3.Cine. C’est l’assurance d’obtenir des couleurs riches et de conserver les dégradés dans une large gamme de couleurs dynamique. L’appareil prend également en charge l’enregistrement interne aux formats XAVC S et XAVC S-I en 4K (QFHD) et FHD, ainsi que le format XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265, 4K uniquement). Les formats vidéo 4K/60p 10 bits 4:2:2 ou RAW 16-bit peuvent être exportés vers un enregistreur externe via le port HDMI type A du FX3.

Cette nouvelle caméra dispose de deux emplacements compatibles avec les cartes mémoire CFexpress type A. Bien qu’intégrées à un boîtier compact, ces connectiques fournissent cependant des performances élevées en vitesses de lecture et d’écriture. Les cartes CFexpress type A sont particulièrement bien adaptées pour de longues prises de vue en 4K 120p. Ces bonnes performances en écriture permettent de libérer la mémoire tampon de la caméra pour un travail efficace. Le transfert de données cers un PC est 1,7 fois plus rapide qu’avec une carte SD. Les emplacements pour cartes peuvent aussi servir dans le mode relais pour enregistrer plus longtemps et en continu à vitesse élevée.

Cette nouvelle caméra est dotée de fonctions de connectivité avancées dans le but de soutenir au mieux les réalisateurs professionnels. La FX3 dispose d’une connexion LAN sans fil rapide (sur la bande 2,4 GHz ou 5 GHz) et d’une connexion LAN filaire à l’aide d’un adaptateur USB-Ethernet compatible. Elle peut enfin réaliser des enregistrements à distance grâce à l’application Remote de la suite logicielle Imaging Edge Desktop via le wifi ou une connexion Superspeed USB 5Gbps par son port USB Type C.

À propos de Cinema Line

Avec Cinema Line, Sony introduit une nouvelle série de caméras haut de gamme destinée aux créateurs de contenu. Cinema Line réunit toute l’expertise de Sony en matière de qualité d’image, de souci du détail, de technologie et de passion pour le cinéma numérique. Les caméras de cette série garantissent une qualité d’image cinématographique de niveau supérieur.

Sony a notamment optimisé la fiabilité et la maniabilité de ces caméras afin de répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants. Cette Cinema Line va au-delà des spécifications des appareils photo avec fonction caméra de base et des caméscopes professionnels.

Prix et disponibilité

La FX3 sera disponible à partir du mois de mars dans le Benelux au prix de 4700 €.