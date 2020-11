Sonos se lance dans le streaming payant avec Sonos Radio HD

Sonos, leader dans le domaine de l’expérience sonore, présente Sonos Radio HD, une nouvelle version haute définition et sans publicité du service de radio en streaming populaire Sonos Radio. Depuis son lancement en avril 2020, Sonos Radio est le quatrième service le plus écouté sur Sonos.

Sonos Radio HD offre encore plus de contenus exclusifs directement dans l’application Sonos, sans perte et en qualité CD – la meilleure qualité sonore de tous les services de radio en streaming. Pour fêter le lancement de Sonos Radio HD, Sonos a collaboré avec une des artistes les plus appréciées au monde, Dolly Parton, pour créer la station Songteller Radio.

La radio représente 50 % de tout le temps d’écoute des clients de Sonos sur la plate-forme. En outre, Sonos constate une augmentation annuelle de 40 % des heures d’écoute dans le monde entier. « Sonos Radio est le résultat de notre volonté d’offrir une expérience sonore exceptionnelle. Nous nous efforçons de sélectionner et de programmer des musiques qui sonnent parfaitement dès l’instant où nos clients installent leur produit », explique Patrick Spence, le CEO de Sonos.

Les fans de radio de Sonos peuvent s’abonner à Sonos Radio HD pour découvrir des stations thématiques exclusives, des contenus plus riches de et sur des artistes, ainsi que des sons pour se détendre et s’endormir. Sonos Radio HD est sans publicité et offre la possibilité de sauter ou de répéter des chansons. Toutes les stations de radio originales de Sonos sont streamées en HD sur Sonos Radio HD, avec un son de qualité CD sans perte (FLAC 16 bits/44,1 kHz). Sonors Radio HD est disponible dès aujourd’hui dans l’application Sonos S2 aux États-Unis et au Royaume-Uni au prix de 7,99 $/£ par mois, après un essai gratuit de 30 jours. La Belgique suivra plus tard.

Programmation originale disponible dès aujourd’hui en Belgique

À partir d’aujourd’hui, Sonos Radio propose le contenu original de Sonos en Belgique, au Danemark, en Norvège, en Autriche et en Suisse. 16 pays sont désormais couverts. Outre les plus de 60 000 stations de radio mondiales des partenaires de longue date de Sonos, le contenu original de Sonos est également disponible :

Sonos Sound System : un must pour découvrir de nouvelles musiques et trouver l’inspiration, le tout animé et compilé par l’équipe Sonos. Un artiste est invité pour une heure chaque mercredi à partir de 18h. Cette semaine, vous entendrez serpentwithfeet et la semaine prochaine Erykah Badu.

Artist Stations : stations exclusives dont des artistes et des partenaires de Sonos assurent la programmation. Écoutez Thom Yorke, Brittany Howard, Third Man Records (label) et le compositeur de musique de film Ludwig Göransson, lauréat d’un Grammy Award (connu entre autres pour la saison 2 de The Mandalorian).

Stations thématiques de Sonos : plus de 30 stations de radio uniques avec la musique la plus écoutée par nos utilisateurs.

Découvrez des contenus inédits sur Sonos Radio ; de nouvelles stations thématiques et collaborations

Six nouvelles stations ont été développées spécialement pour les auditeurs locaux de Sonos en fonction des cultures, des scènes, des préférences et des goûts musicaux : British Beats and Bars et UK Session Sounds pour le Royaume-Uni, French Connection pour la France et, en Allemagne, German Zeitgeist et Hip-Hop Stammtisch. Pour les Pays-Bas, c’est Radio à Gogo qui a vu le jour, avec le célèbre DJ Sander de Heer aux platines, proposant un mix de tubes pop, de morceaux inconnus d’artistes célèbres et de hits hollandais des années 60 à nos jours. La station a été entièrement développée aux Pays-Bas ; du concept à la musique.

Pour explorer et redécouvrir les années 90 et la première décennie de ce siècle, les stations thématiques 90s Mixtape et 00’s On Shuffle sont incontournables. Holidaze est une des deux nouvelles stations proposant les plus chouettes tubes de Noël pour la période des fêtes. Sur Holidaze, vous pouvez également écouter le programme spécial de Dolly Parton en novembre et décembre : Holly Dolly Special. L’autre station, Holiday Concerto, propose des versions instrumentales des classiques de Noël.

La station sans publicité de Sonos, Sonos Sound System, explore les inspirations musicales des artistes pendant une heure de radio hebdomadaire, avec de nouvelles collaborations avec Beverly Glenn-Copeland, Erykah Badu, A$AP Ferg, Laurie Anderson et bien d’autres.