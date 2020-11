devolo WiFi Repeater +ac : La solution intelligente pour booster votre WiFi

Wi-Fi Mesh : le meilleur réseau domestique

Le devolo WiFi Repeater+ ac, fait partie intégrante du réseau domestique de devolo, et exploite pleinement ses fonctions MESH. Cela garantit que tous les appareils dotés du Wi-Fi soient parfaitement connectés. Grâce à la fonction d’itinérance rapide (fast roaming), les smartphones ou tablettes sont toujours connectés à la meilleure borne WiFi. C’est particulièrement intéressant pour les utilisateurs qui se déplacent dans la maison avec leur terminal et l’utilisent, par exemple, pour passer un appel vidéo. Pour un signal WiFi encore plus performant, le répéteur utilise le beamforming qui permet de trouver précisément la position des appareils à connecter. Grâce à l’accès équitable au réseau (fonction airtime fairness), les appareils WiFi qui sont dotés d’une connexion Internet plus rapide, bénéficient d’un meilleur signal et ne sont plus ralentis par les appareils plus lents ou plus anciens. L’optimisation des bandes de fréquence (fonction band steering) assure une connexion de haute qualité et en continu grâce à la commutation entièrement automatique sur la bande de fréquences de 2,4 GHz ou de 5 GHz.