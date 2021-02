Un livre pour réinventer la prospection des indépendants en temps de Covid

Bien que durement touchés par la crise, les entrepreneurs restent le moteur de l’économie belge et ​soutiennent la compétitivité de notre pays​. Mais comment continuer à vendre ses services quand on ne peut plus rencontrer ses prospects ? C’est la réponse qu’a voulu apporter Marie Van den Berghe, spécialiste en marketing de contenu, dans son premier livre “ ​ Faites-vous (re)connaître en 30jours ​ ”.

S’adapter pour survivre

Les restaurateurs se sont lancés dans le take-away, les magasins dans la vente en ligne, mais les consultants et les prestataires de services, comment font-ils ? Eux aussi doivent trouver de nouvelles façons de rentrer en contact avec leurs clients potentiels. Et si l’​Inbound Marketing ​ n’est pas une nouveauté, il l’est pour de nombreux experts indépendants qui doivent plus qu’avant parvenir à se faire connaître autrement.

Une autre façon de communiquer

Avec “​Faites-vous (re)connaître en 30 jours ​ ”, l’auteur promet à ceux qui détestent prospecter (ou qui ne le peuvent plus) d’attirer à eux les clients qui leur donnent de l’énergie grâce au marketing de contenu. Ça passe par comprendre la psychologie de son client potentiel, définir un message percutant, choisir les bons canaux et mettre en place une stratégie cohérente qui tienne compte de l’ensemble du parcours client.

Un livre pratique et accessible pour entrepreneurs débordés

L’ouvrage de 142 pages regorge d’exercices et de témoignages d’experts qui incitent à passer à l’action. Elle-même entrepreneur depuis 2019, après 20 ans de carrière en marketing et communication en entreprise, cette maman solo du Brabant-Wallon connaît le stress de devoir jongler entre la gestion de son entreprise, les prestations pour ses clients, le suivi des devoirs des enfants… Alors Marie s’est fait fort de donner des pistes qui permettent de professionnaliser sa communication sans y passer trop de temps, mais en choisissant bien ses actions pour un maximum de résultats.

La ​ version eBook est disponible en précommande​ à prix réduit sur Amazon (2.99€ au lieu de 7,99 €), et la version brochée est attendue pour le 14 mars (19€), jour de sortie officielle. Pour télécharger gratuitement le premier chapitre : ​lady-success.com/fr/30jours​.

À propos de l’auteur

Passionnée d’écriture depuis toujours, Marie a poursuivi des études de journalisme à l’Université Libre de Bruxelles avant de se lancer dans une carrière en marketing et communication.

Durant plus de 15 ans, elle a aidé des marques automobiles, des banques, des entreprises de service, des startups, des tour opérateurs et des distributeurs à créer et entretenir des relations avec leurs prospects, clients et apporteurs d’affaires.

C’est en 2019, après 2 ans d’expatriation au Vietnam, qu’elle décide de lancer Lady Success et de proposer ses conseils et formations en communication aux entrepreneurs.