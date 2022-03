Si les années antérieures ont appris quelque chose aux internautes, c’est que même les entreprises, groupes, administrations ou particuliers les plus haut placés peuvent être victimes de violation de données privées. Malencontreusement, lorsque vos informations confidentielles sont perdues ou volées, vous pourrez fortement en payer le prix puisqu’elles sont utilisées par des personnes peu scrupuleuses pour vous nuire. Protéger votre système informatique avec les meilleurs outils de cybersécurité devient donc inévitable, voire même de première nécessité. Qui plus est, il faudra accompagner ces logiciels de bonnes pratiques au quotidien pour vous prémunir de toutes formes d’intrusions. En ligne, une pléthore de solutions avec des spécificités bien précises vous sont proposées. Parmi ceux-ci on retrouve des VPN, des antivirus, des logiciels de gestion de mots de passe ou bien même des anti-malwares. Quels sont donc les meilleurs qui vous sont proposés en 2022 ? En voici quelques-uns !

Utilisez des VPN pour assurer votre sécurité

Pour les hackers, les données privées sont une mine d’or. Une administration, une entreprise, un service public ou bien même un particulier ne peut donc fonctionner sans se protéger, et d’ailleurs la cybersécurité est une priorité pour la plupart des sociétés. Les Virtual private network (VPN) assurent la protection des informations confidentielles de la structure et garantissent une connexion sécurisée. Ils offrent non seulement un protocole de sécurité optimal, mais aussi un serveur IP dédié, un cryptage de données, etc. Avec cet outil vous aurez également la possibilité de masquer votre adresse IP et de camoufler vos activités sur le web. Les plus utilisés sont les suivants :

NordVPN : Il s’agit d’un des meilleurs fournisseurs de Virtual private network. NordVPN propose des applications de bureau pour Linux, macOS, Android et Windows. La configuration manuelle est disponible aussi bien sur les périphériques NAS que sur les routeurs sans fil. Ce logiciel vous offre une protection anti-menaces. Il bloc les malwares ainsi que les traqueurs.

ExpressVPN : Proposé par la société Express VPN International Ltd basée aux îles Vierges britanniques, ce VPN est commercialisé comme un outil de sécurité et de confidentialité. Il permet de masquer les adresses IP et de crypter le trafic web des internautes.

VuzeVPN : Pour une kyrielle d’utilisateurs, VuzeVPN est l’une des bonnes options disponibles en ligne. Il vous propose un service payant qui vous permet de naviguer de façon anonyme. Pour être plus précis, il camoufle votre adresse IP et crypte vos données réseau pour que personne ne puisse vous espionner ou voir ce que vous faites sur le net lorsque vous surfez. Avec VuzeVPN, vous serez aussi en mesure de contourner tous types de blocages et d’avoir accès à n’importe quel site comme ceux des casinos virtuels. Exemple, en France à cause des restrictions mises en place par l’ANJ, la plupart des casinos en ligne vous seront interdits d’accès. En utilisant ce VPN vous pourrez vous rendre sur un site de casino légal et fiable sans difficulté et en un court laps de temps. Vous pourrez ainsi jouer en toute sécurité sur d’incroyables casinos en ligne, profiter de généreux bonus et promotions, et jouer à des jeux fournis par de populaires développeurs de logiciel de pari.

Perfect-Privacy : Vous recherchez un VPN réputé pour sa fiabilité ? Perfect-Privacy est alors celui qu’il vous faut. Cette structure emploie uniquement des serveurs dédiés. Sa particularité réside dans le fait qu’il lance un nouveau VPN pour diriger le trafic lorsqu’il détecte un goulot d’étranglement qui ralentit son réseau.

Private Internet Access : PIA est l’une des plus remarquables options qui existent en ligne pour la protection de vos données. Le fournisseur vous offre un tunnel VPN et une sécurité multicouche. Il fonctionne aussi bien au niveau IP qu’au niveau TCP. Cela va sans dire qu’il n’y a pas que votre navigateur web qui sera protégé, mais toutes vos connexions à internet seront sécurisées.

Installez un antivirus

Aujourd’hui, utiliser un ordinateur sans antivirus est un risque qu’aucun internaute ne devrait prendre. Heureusement, la plupart des PC commercialisés sont tous vendus avec une version de base de ce logiciel de protection informatique. Toutefois, il existe une kyrielle de programmes du genre, et certains laissent à désirer. Pour tirer profit d’une sécurité sans faille, il est primordial d’employer l’un des meilleurs. Un antivirus doit être en mesure de protéger vos données confidentielles ou informations personnelles sur pc et même sur les meilleurs téléphones mobiles. En effet, cet outil est censé détecter tous les types d’infections ou programmes malveillants (malwares). L’antivirus Avast est l’un des plus recommandés en ligne, mais quelques autres alternatives sont réputées pour être fiables même si elles ne sont disponibles qu’en version payante. Il s’agit notamment de :

Bitdefender : Disponible sur iOS, Android, macOS ou bien même Windows, cet antivirus est employé par plus d’un millier de personnes à travers le monde. Il est doté d’un pare-feu, d’un anti-phishing ainsi que d’un outil qui permet de gérer les ransomwares. Notons aussi qu’il a l’avantage d’être constamment mis à jour. Pour faire court, votre matériel sera entre de bonnes mains.

McAfee : Il s’agit d’un antivirus réputé pour sa capacité à détecter les menaces en temps réel. McAfee est à même de sécuriser votre navigateur, d’assurer la gestion de vos mots de passe avec VPN et d’optimiser votre ordinateur. Cet outil de protection informatique est aussi très souvent mis à jour.

Kaspersky : Il est incontestablement l’un des plus performants du marché. Kaspersky propose des solutions qui protègent vos activités sur internet. Mieux, il sécurise votre ordinateur sans pour autant le ralentir. En l’installant, vous serez aussi en mesure de stocker vos mots de passe et de les retrouver. Cet antivirus vous préservera des logiciels espions, des sites web dangereux, des virus et du phishing.

F-Secure : Ce logiciel de protection informatique est doté d’un VPN, ce qui n’est pas le cas de la majeure partie des antivirus. En plus de vous protéger contre tous les types de programmes malveillants, il vous offre un gestionnaire de mot de passe.

Norton Security : Cet antivirus est fourni avec tous les équipements informatiques nécessaires qui pourront assurer la sécurité de votre matériel. Mieux, en plus d’éloigner les programmes malveillants de votre système, il vous protège lorsque vous effectuez des ventes et des achats en ligne.

Faites recours aux logiciels de détection d’intrusions

Toutes les organisations ou entreprises ne possèdent pas de logiciels de gestion de vulnérabilités ou de détection d’intrusion, pourtant ils se révèlent nécessaires. Si vous n’en avez jamais entendu parler, sachez qu’il s’agit d’un outil qui permet d’identifier, de prévoir ou bien même de corriger tous les problèmes qui pourrait surgir. Pourquoi l’utiliser ? Une vulnérabilité dans un système est une porte d’entrée pour une cyberattaque. Les solutions de prévention d’intrusions que proposent les fournisseurs surveillent en permanence toutes les activités et agissent en conséquence lorsque le besoin se fait sentir. Ils interviennent avant même que les attaques entrainent des dégâts. Ces outils peuvent être ajoutés à un pare-feu pour renforcer la sécurité. Cela est tellement important que le géant Google a racheté à coups de milliards une firme de cybersécurité. Si un particulier veut obtenir ce type de logiciel, il peut se tourner vers des enseignes comme Science Soft, Tenable, Kenna Security, ZeroNorth, Flexera Software, IMB Security Network IPS, Check Point, etc.

Préservez votre ordinateur avec un pare-feu

Encore appelé firewall, un pare-feu est un système réseau qui protège votre matériel des menaces extérieures. Il fonctionne comme un filtre et a la capacité de faire la différence entre ce qui est fiable ou pas. En effet, le pare-feu joue le rôle d’intermédiaire entre votre ordinateur et sa connexion au web. Sur le marché, il en existe une multitude. Certains d’entre eux assurent non seulement la sécurité de votre matériel, mais vous offrent aussi un système anti-spam, un outil de détection d’intrusion et une option « filtrage des URL ». Parmi, les plus utilisés en ce moment, on retrouve : Cisco Firepower PA-Series et Fortigate de la société américaine Fortinet. Notons tout de même que la majorité des éditeurs d’antivirus ou de logiciels de cybersécurité propose aussi des pare-feux.

Optez pour un gestionnaire de mot de passe

Depuis le scandale du logiciel espion Pegasus, il est clair que changer fréquemment de mot de passe est un gage de sécurité. Mais, en avoir un pour chaque service auquel vous souscrivez est encore mieux. Pourquoi ? Agir ainsi vous permet de renforcer votre sécurité et de vous prémunir contre tout type d’attaque. Pour y arriver et se retrouver parmi cette multiplicité de mots de passe, le meilleur moyen est d’employer un gestionnaire de mot de passe. Cet outil vous servira en quelque sorte de trousseau de clés virtuel. Vous pourrez vous en servir pour ouvrir toutes vos portes numériques. En ligne, une pléthore de marques vous offre ce service. Parmi les mieux notées, on retrouve NordPass, Lastpass, Dashlane, Bitwarden. En plus de vous permettre de conserver vos données dans un espace, ils vous proposent des outils qui vous donnent l’opportunité de générer des mots de passe solides et ceci de façon aléatoire.