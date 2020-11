Le Xiaomi Mi 10T Lite (5G) à la portée de tous les belges avec un bracelet Mi Band 5 en bonus !

Xiaomi s’est donné pour mission de mettre à la portée de tous des produits de haute qualité dotés des dernières technologies. C’est pourquoi Xiaomi propose temporairement une offre spéciale pour le nouveau smartphone de la gamme Mi 10T, le Mi 10T Lite, via la Fnac, Vandenborre, Mediamarkt, Krefel et Cora.

Les fans et utilisateurs de Mi qui achètent la version 6GB+128GB du Mi 10T Lite au prix de 329 € recevront gratuitement le capteur d’activité Mi Band 5. Cette offre débute le lundi 2 novembre et court jusqu’à la fin 2020..

Xiaomi a déjà fait de grands progrès ces dernières années pour proposer ses technologies aux consommateurs belges à des prix accessibles. Il y a exactement un mois, la société a ainsi annoncé l’ouverture de son premier Mi Store physique au Benelux. Dans ce magasin emblématique, vous trouverez non seulement toute la gamme de smartphones, mais aussi plusieurs produits de l’écosystème Mi, notamment des produits pour la maison intelligente, des wearables et d’autres accessoires – tous connectés à la plateforme IdO de Xiaomi.

La nouvelle série Mi 10T

Parallèlement à l’ouverture du Mi Store au Benelux, Xiaomi a étendu sa gamme légendaire de smartphones Mi 10 avec la série Mi 10T, composée de 3 modèles : le Mi 10T, le Mi 10T Pro et le Mi 10T Lite. Guidé par la devise « Power Your Creativity », Xiaomi veut stimuler la créativité des utilisateurs et des fans de Mi. Le smartphone star Mi 10T Pro porte la création et la découverte à un niveau inédit, grâce à des caractéristiques inégalées dans sa catégorie. Le Mi 10T continue de repousser les limites, offrant une expérience de premier plan à tous, des professionnels aux fans de streaming, en passant par les joueurs sur mobile. Le Mi 10T Lite met la 5G à la portée de tout un chacun et offre une expérience utilisateur sublime.

Prix et disponibilité

Le Mi 10T Lite (version 6GB+128GB) sera disponible à la Fnac, chez Vanden Borre, Mediamarkt et Cora au prix de 329 €, avec un Mi Band 5 gratuit en plus. Cette offre sera valable du lundi 2 novembre jusqu’à la fin 2020. Cette offre ne s’applique pas à la version 6GB+64GB.

Les spécifications complètes sont disponibles dans ce PDF.