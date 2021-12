Des finales de la Coupe d’Europe auxquelles Arsenal de Londres a participé

La finale de la Ligue Europa de la saison 18/19 était la 7ème pour “Arsenal” de Londres. Tous les matchs de ce tournoi sont présentés dans la ligne 1xBet Cote D’ivoire avec d’excellentes cotes. L’équipe a perdu contre la deuxième équipe de leur ville, à savoir “Chelsea”. Auparavant, les “Canonniers” n’ont pas non plus bien joué dans les tournois décisifs des compétitions européennes, obtenant seulement 2 victoires.

À un moment donné, Arsenal retrouvera le chemin de la victoire pour remporter le trophée de la Coupe d'Europe.

69/70

Arsenal a joué sa première finale de coupe européenne cette saison, en jouant dans la Coupe des villes de foires. La finale était composée de 2 jeux :

dans le premier, les Londoniens ont perdu à l’extérieur contre Anderlecht 3-1 ;

au match retour, l’équipe a pris sa revanche avec un score de 3-0 grâce à une meilleure différence de buts, et le club est sorti vainqueur.

Deux ans plus tard, la Coupe des villes de foires a été transformée en Coupe de l’UEFA.

79/80

Après 10 ans, “Arsenal” a de nouveau joué en finale, mais seulement en Coupe des vainqueurs de coupe. Les adversaires du club étaient “Valence” espagnol. Aucun but n’a été marqué dans le temps réglementaire mais c’est “Valence ” qui a remporté la victoire aux tirs au but.

93/94

En 1994, les Londoniens remportent le championnat anglais pour la première fois depuis 18 ans, retrouvant ainsi leur statut de grands. Ils atteignent à nouveau la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe et battent “Parme” avec confiance.

94/95

Les Londoniens ont perdu leur entraîneur principal, qui avait été lié à leur dernier succès. Son assistant a géré le club jusqu’à la fin de la saison. Cela n’empêche pas “Arsenal” de remporter à nouveau la Coupe des vainqueurs de coupe, mais il ne parvient pas à défendre son titre. Le club londonien a perdu 1-2 contre “Saragosse”.

99/00

“Arsenal” et “Galatasaray” ont joué la Coupe de l’UEFA cette saison. Le match s’est terminé sur un score nul, et les adversaires d’Arsenal ont de nouveau remporté la série de tirs au but.

05/06

7 finales et seulement 2 victoires, ce n'est pas un bon résultat pour une équipe qui était favorite dans presque tous les matchs. Il est intéressant de noter que les Londoniens ont joué plus souvent qu'à leur tour contre les Espagnols en finale, mais qu'ils n'ont jamais réussi à gagner.

La finale de la Ligue des champions de cette saison a offert aux fans une opportunité de voir s’affronter “Arsenal” et “Barcelone”, les équipes les plus puissantes de la saison. Dès le début du match, les Londoniens ont reçu un carton rouge et se sont retrouvés sans leur principal gardien de but. Cela n’a pas empêché le club de prendre l’avantage. Mais à la fin du match, “Barcelone” a d’abord égalisé, puis marqué le but de la victoire.

Il contient des informations statistiques sur toutes les équipes d'Europe, ainsi que de bons résultats pour les pronostics.