TEST – OPPO A74 5G : Un smartphone très autonome et rapide pour les jeux

Je ne suis pas féru de smartphones, j’avais d’ailleurs un Blackberry Key 2 jusqu’il y a deux ans, mais j’aime essayer les nouveaux modèles afin de voir les progrès technologiques dans ce domaine. Je connais les marques les plus populaires mais ce n’est que récemment que j’ai découvert la marque OPPO (oui, oui, la marque s’écrit tout en majuscule) qui était un sponsor principal de l’Euro de foot 2020. J’en parlais à mon fils (plus geek que moi en matière de smartphone) et lui non plus ne la connaissait pas. Pourtant la société OPPO est 4ème en part de marché sur Q2 2021 avec une croissance de 28% !

Unboxing & Design

Sorti de sa boîte, le OPPO A74 5G est très beau, la finition impeccable et, malgré son épaisseur de seulement 8,4mm et son poids contenu de 190g, il est robuste en main et inspire confiance. Le modèle qui nous a été prêté est “noir twilight” mais il existe également en argent galactique. Rien que la description des couleurs nous fait rêver.

Les boutons de contrôle sont situés à gauche, le bouton de mise en marche à droite et le port USB Type-C sur la tranche inférieure, à côté d’une prise mini-jack 3,5mm, aussi rare que pratique. Chose de plus en plus courante, même sur les smartphones milieu de gamme, il est possible d’insérer deux nano-SIM.

Le capteur d’empreinte se situe sous le bouton d’allumage, c’est original et même s’il est facile de s’y habituer, lorsqu’une autre personne que moi utilise le smartphone pour passer un appel et place son doigt sur le capteur, le téléphone vibre pour signaler que l’empreinte n’est pas reconnue, ce qui est un peu dérangeant.

Performance

Le OPPO A74 5G est équipé d’un SoC entrée de gamme, le Snapdragon 480 Octo-Core cadencé à 2.0 GHz, alors que son petit frère, le A74 4G est mieux loti avec un Snapdragon 662. Même si ce SoC n’est pas le plus performant du marché, il convient pour une utilisation quotidienne d’un adolescent ou même d’un adulte (pas trop geek).

Le processeur est épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire extensible ce qui permet de faire tourner Android 11 avec la surcouche ColorOS 11.1 sans sourciller. A ce sujet, point positif, durant notre test de plusieurs semaines, nous avons eu plusieurs mises à jour du smartphone. Preuve du sérieux de OPPO qui propose des mises à jour régulières.

D’un point de vue connectivité, ce téléphone a tout d’un grand : 5G, BlueTooth 5.1, GPS, 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi 2.4G/5.1G/ 5.8G, Wi-Fi Display, USB-C, jack 3.5 mm, NFC, reconnaissance faciale, lecteur d’empreinte digitale.

Qualité écran

J’ai été surpris de la baisse en gamme de l’écran, alors que le OPPO A74 4G était équipé d’un écran OLED, la version 5G doit se « contenter » d’un LCD IPS. La différence se fait ressentir au niveau de la luminosité et du contraste où le LCD IPS fait moins bien. Pour le reste, la taille de l’écran est dans les standards actuels, 6,5 pouces avec une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels et 405 ppi) rafraichie à 90 Hz, ce qui est parfait pour les joueurs. Dans le coin supérieur gauche de l’écran se cache le module photo avant, dont on parlera plus tard.

Photographie

Même sur les smartphones d’entrée de gamme, les spécifications photos sont de plus en plus impressionnantes et ce OPPO A74 5G ne déroge pas à la règle. Il embarque un quadruple module photo composé d’un capteur principal 26mm de 48 Mpx très lumineux qui ouvre à f/1,7, d’un grand-angle de 8 Mpx à f/2,2, d’un module macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de champ de 2 Mpx.

En plein jour, la qualité des photos est bonne sans être transcendante, surtout au niveau des couleurs qui sont fades. En retouchant les photos, même en mode automatique avec la version gratuite de Lightroom, il est possible d’avoir un résultat beaucoup plus convaincant. Malgré une ouverture à f/1,7, et à cause d’une gestion du bruit médiocre, la qualité des photos de nuit est décevante.

En dépit d’une définition de 48 Mpx, le piqué est moins bon que sur un Reflex de 12 Mpx. Le mode 48 Mpx, bien qu’intéressant, est, à mes yeux, un argument marketing plutôt qu’une révolution photographique.

Le module photo frontal, signé Sony, est quant à lui de 16 Mpx pour une ouverture de f/2,0. Comme d’habitude, il est moins bon que le capteur principal, tant au niveau des couleurs que du piqué. Le résultat est satisfaisant pour une utilisation photo basique mais assez mauvais en vidéo. D’ailleurs, OPPO n’offre pas la possibilité de filmer en 4K et se contente de 1080p à 30 images par seconde. Suffisant pour la plupart des utilisateurs mais pas pour les vidéastes amateurs.

Autonomie

L’autonomie est excellente, même lorsque je (ou plutôt Matyas, un ado de 14 ans addict à son smartphone) l’utilise intensivement. Avec un écran FHD+ IPS LCD, une grosse batterie de 5000 mAh et un SoC peu énergivore, je m’attendais à une bonne autonomie et je n’ai pas été déçu. Le Oppo A74 5G tient toute la journée et même plus.

Le chargeur fourni avec le smartphone est étonnamment peu puissant (18W contre 35W pour son petit frère), mais permet néanmoins de le recharger en moins de 2h30.

Mon opérateur ne propose pas encore d’abonnement 5G, je n’ai donc pas pu tester cette fonctionnalité. D’ailleurs pourquoi acheter un smartphone 5G maintenant alors que l’offre est quasi inexistante ?

Le test de Matyas



Qui de mieux qu’un adolescent passionné de photographie et de jeux vidéo pour tester un smartphone ? Matyas n’a pas hésité une seconde face à la difficile mission de tester le OPPO A74 5G. Autant j’aime survoler rapidement les menus du téléphone, que lui aime aller dans les sous-sous-menu à la découverte de toutes les options et fonctionnalités. Il le fait avec tellement de passion qu’il me rappelle son papa dans sa jeunesse.

Matyas a essayé plusieurs de ses jeux favoris (Asphalt 9, Pokemon Go, Brawl Stars, Clash Royale, etc.) et trouve le smartphone rapide autant au démarrage des jeux que dans ceux-ci. Il n’a remarqué aucun ralentissement ou lag de l’image (merci les 90 Hz). Même lorsqu’il joue 30 minutes d’affilée, le téléphone ne chauffe pas excessivement. Grâce à ses 6Go de RAM, le A74 5G gère très bien l’utilisation de plusieurs applications en simultané.

Matyas trouve la qualité de l’écran moins bonne que sur son Huawei P30 mais néanmoins suffisante pour son usage quotidien (vidéo, jeux et réseaux sociaux). C’est le manque de luminosité, surtout en extérieur, qui l’a le plus gêné.

Au niveau des photos, il a été agréablement surpris par la qualité en mode 48 Mpx mais reste déçu de la qualité globale en natif. Une fois les photos retouchées, surtout au niveau des couleurs, le rendu devient largement meilleur. Matyas recommande ce smartphone sans hésitation.

Conclusion

Le tarif de ce OPPO A74 floqué 5G est plus élevé que son petit frère, qui sous d’autres aspects est mieux fourni (meilleur écran, SoC plus rapide, etc.). Si la 5G n’est pas un argument pertinent pour vous, préférez le modèle 4G, plus performant mais surtout 90€ moins cher.

Néanmoins, ce modèle 5G est très bien équipé, avec un bel écran IPS LCD de 6,5 pouces, un capteur photo 48 Mpx surprenant en photos extérieures, un processeur assez puissant pour les tâches quotidiennes et même les jeux, et une batterie qui tient une journée avec un usage intensif !

Le OPPO A74 5G est affiché au prix de 299€ alors que le modèle 4G au prix de 209€. Sans exceller dans aucun domaine, ce smartphone OPPO A74 5G s’en sort très bien à tous les niveaux et conviendra à une majorité d’utilisateurs, parfait pour les budgets serrés, les adolescents ou les adultes non-geek.

Toutes les photos en format natif (Crédit : Nicolas Varga).

Caractéristiques complètes (OPPO).

OPPO A74 5G 299 € 8 Design 9.0/10

















Photo 7.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Ecran 7.0/10

















Pros Autonomie

Qualité de construction

Rapide pour les jeux

Bonne optimisation du processeur

Nombreuses mise à jour de l'OS Cons Qualité des photos

Qualité de l'écran

Chargeur 18W peu puissant Acheter