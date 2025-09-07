Xiaomi balance ses AI Glasses : les Ray-Ban Meta ont du souci à se faire

En juin dernier, Xiaomi n’a pas seulement montré sa nouvelle voiture électrique YU7. La marque a aussi sorti de son chapeau un gadget qui pourrait bien faire parler de lui : les “Smart Audio Glasses“.

ses premières lunettes connectées. Après quelques prototypes oubliés et une paire de lunettes audio pas franchement mémorable, Xiaomi tente cette fois le grand saut : concurrencer directement les Ray-Ban Meta, stars du moment.

Des lunettes qui pèsent moins qu’un paquet de chips

Quarante grammes affiché sur la balance, trois couleurs au choix (noir, vert et marron) ainsi que des charnières en titane. Bref, assez chic pour passer au bureau, assez léger pour ne pas finir au fond d’un tiroir au bout d’une semaine. Xiaomi précise même que la monture est « adaptée aux visages asiatiques ». On imagine qu’une version mondiale arrivera, à moins que les Européens soient soudainement exclus du club des lunettes intelligentes.

Mais le vrai coup de théâtre, ce sont les verres électrochimiques. En deux dixièmes de seconde, ils passent de transparents à teintés. Traduction : vous pouvez jouer à Clark Kent/Superman, mais avec vos verres de soleil.

Une batterie qui ne claque pas après trois stories

Avec ses 8h30 d’autonomie, Xiaomi promet deux fois plus de jus que les Ray-Ban Meta. Assez pour streamer et papoter avec un assistant vocal et enregistrer votre chat en train de dormir sans passer votre temps collé à une prise.

Des caméras et des micros pour devenir influenceur malgré vous

Côté hardware, on trouve un capteur Sony de 12 mégapixels, deux haut-parleurs et cinq micros. Oui, cinq. Autant dire que le vent ne gâchera plus vos envolées lyriques en plein live TikTok.

Sous le capot, une double puce gère l’ensemble : une petite sobre pour les tâches du quotidien, et une Snapdragon AR1 de Qualcomm pour les usages gourmands. Le tout est piloté par Vela, le système maison de Xiaomi.

Xiao AI, votre nouveau meilleur pote (ou presque)

Les lunettes embarquent aussi un assistant vocal, sobrement appelé Super Xiao AI. Il peut :

Traduire des conversations en temps réel (dans 10 langues, excusez du peu),

Résumer vos réunions (pour que vous ayez enfin l’air attentif),

Reconnaître des objets et du texte à la volée,

Et … même valider des paiements en scannant un QR code.

Pour l’instant, réservées aux voisins de Pékin

Là où ça pique un peu : elles sont vendues seulement en Chine pour l’instant, à 1 999 yuans (environ 237 €). Aucune annonce pour l’Europe ou le reste du monde.

Le début d’une bataille de style ?

Xiaomi ne cache pas son ambition : prendre des parts de marché à Meta, pionnier du secteur. Mais la guerre ne fait que commencer. Samsung et Apple travaillent déjà sur leurs propres lunettes. Si l’histoire suit celle des écouteurs sans fil, on pourrait bien voir les lunettes connectées devenir, d’ici quelques années, aussi banales que les AirPods dans le métro.

En attendant, Xiaomi joue la carte du design, de l’autonomie et d’un lot de fonctions assez sexy pour séduire geeks, influenceurs et curieux. Reste à savoir si le grand public est prêt à s’afficher avec des branches un peu plus épaisses que la moyenne… et une caméra vissée sur la tempe.