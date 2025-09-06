TCL Home Security dévoile la première serrure biométrique 3D adaptable au monde et des caméras solaires assistées par l’intelligence artificielle à l’IFA 2025

TCL Home Security, le leader de l’innovation en solutions pour la maison connectée, a présenté aujourd’hui sa nouvelle gamme à l’IFA 2025, réaffirmant ainsi sa mission : rendre les maisons plus sûres, plus intelligentes et plus connectées. Parmi les produits dévoilés, la TCL D2R Max Retrofit Smart Lock, la première serrure adaptable au monde dotée d’une authentification multibiométrique, et deux caméras solaires assistées par l’IA : la TCL Cam D2 Pro et la TCL Cam B2 Pro.

Une nouvelle référence mondiale en matière d’accès à domicile : la TCL D2R Max

La TCL D2R Max établit une nouvelle norme en matière de serrures connectées adaptables en associant trois technologies biométriques : la reconnaissance faciale 3D, la reconnaissance veineuse de la paume de la main et l’authentification à l’aide de l’empreinte digitale, dans un design élégant et sécurisé.

Sécurité biométrique inégalée : la reconnaissance faciale 3D et la reconnaissance veineuse de la paume de la main offrent une précision de niveau militaire, empêchant toute usurpation au moyen de photos ou de répliques.

Confidentialité avant tout : toutes les données biométriques sont cryptées et sécurisées localement sur l'appareil pour une protection totale de votre vie privée.

Confort optimal : un gyroscope haute précision verrouille automatiquement la porte une fois fermée.

Adaptation facile : la compatibilité avec la plupart des serrures européennes permet d'améliorer la sécurité en quelques minutes, sans remplacer barillet.

Surveillance extérieure intelligente par tous les temps

TCL Cam D2 Pro – Protection PTZ haut de gamme à double objectif

Double objectif 3K et couverture à 360° : résolution 3K ultra-nette avec un zoom hybride 8x, pour capturer chaque angle et le moindre détail.

Détection avancée assistée par l'IA : identification des personnes, des véhicules, des animaux de compagnie, des colis et des dangers avec précision. Grâce à la personnalisation d'événements assistée par l'IA, seules les alertes pertinentes parviennent à l'utilisateur.

Vision nocturne couleur et autonomie toute la journée : batterie de 10 000 mAh avec recharge solaire et résistance aux intempéries IP65 pour un fonctionnement continu.

TCL Cam B2 Pro – Sécurité fiable et compacte

Clarté 3K et grand angle de vue : plus grande couverture de terrain avec un champ de vision de 132°.

Alertes optimisées par l'IA : idéal pour les propriétés à la campagne ou de grande taille, pour la détection de personnes, de véhicules, d'animaux ou d'incendies de forêt.

Robuste et durable : batterie de 7 800 mAh avec option solaire ; indice de protection IP66 contre les intempéries.

Un avenir plus intelligent et plus sûr

« Avec le lancement de la D2R Max et de notre nouvelle gamme de caméras, TCL redéfinit la façon dont les familles protègent ce qu’elles ont de plus précieux », a déclaré Will, responsable marketing chez TCL Home Security.

Les visiteurs pourront découvrir la gamme complète au salon IFA 2025, hall 21A, Messedamm, Berlin.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :