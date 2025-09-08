Sony : découvrez les incontournables pour étudiants, créateurs et colocataires !

Que vous retrouviez les bancs de l’université, étudiiez à la maison ou transformiez votre kot en hub créatif, Sony donne à votre rentrée une touche plus intelligente, plus fun et surtout… beaucoup plus stylée. Découvrez nos meilleurs conseils dans ce guide Back to School.

Avis aux créateurs de contenu : capturez tout avec Sony

Vous souhaitez immortaliser votre vie sur le campus, lancer un vlog ou enregistrer votre premier essai vidéo ?

Caméra vlog ZV-1F Légère, compacte et conçue pour les créateurs.

Parfaite pour du contenu en déplacement. Prêts ? Partez ! La ZV-1F est la caméra idéale pour débuter dans la création de contenu. Elle est parfaite pour les étudiants qui souhaitent créer des vlogs sur leurs études, leurs voyages, la décoration de leur kot ou simplement documenter leur quotidien. Grâce à son format compact, elle se glisse facilement dans votre sac, et avec des fonctionnalités telles que l’Eye AF en temps réel et un écran orientable, filmer devient ultra-intuitif. Achetez la ZV-1F ici.

Alpha A6700 – Maintenant avec 100 € de réduction !

Notre puissant appareil photo APS-C avec autofocus piloté par IA est déjà un favori parmi les étudiants. L’A6700 est puissant, compact et boosté par l’IA pour créer des images aussi nettes que vos idées. Pensez à la vidéo 4K et au suivi intelligent qui permettent de capturer vos journées de cours ou des événements bondés sans perdre en netteté. Idéal pour les étudiants qui prennent la photographie ou la vidéographie au sérieux, par exemple dans des formations telles que le cinéma, le design, le journalisme ou le marketing. Achetez l’A6700 ici.

Objectifs FE 24-70 mm F2.8 GM et FE 70-200 mm F2.8 GM

Améliorez vos créations avec des objectifs professionnels. Pour les étudiants qui visent une carrière créative, les objectifs G Master sont un investissement de choix. La qualité d’image est exceptionnelle, parfaite pour des projets professionnels ou un portfolio étudiant. Que vous réalisiez des reportages sportifs, des documentaires ou des séances photo de mode, ces objectifs feront décoller vos créations. Achetez votre objectif favori ici.

En tant qu’étudiant, bénéficiez d’une remise jusqu’à 500 €.

Sony offre un cashback spécial pour les étudiants, avec des réductions exceptionnelles sur une sélection de produits Digital Imaging. Une opportunité à ne pas manquer ! Consultez les conditions ici.

Le son indispensable pour étudier, se détendre et se divertir. Avec vous, partout, tout le temps.

BRAVIA Theatre U – Tout le mois de septembre pour 199 €.

Cette enceinte tour de cou portable est légère, confortable et délivre un son puissant pour étudier, travailler à domicile ou décompresser. Elle est idéale pour suivre confortablement les cours en ligne ou regarder la télévision sans déranger ses colocataires. Achetez le Sony Bravia Theatre U ici.

BRAVIA Theatre Bar 6

Transformez votre kot en home cinéma avec la Sony BRAVIA Theatre Bar 6. Le son enveloppant vous plonge au cœur de l’action, tandis que les dialogues restent toujours clairs. Parfait pour des soirées film entre amis ou pour décompresser après une journée de cours. Disponible en septembre pour 399 €. Achetez la Sony Bravia Theatre Bar 6 ici.

Casque WH-CH520

Un marathon d’étude vous attend ? Le casque Sony WH-CH520 est léger, sans fil et offre jusqu’à 50 heures d’autonomie. De quoi tenir toute une semaine d’examens. Disponible en de nouvelles couleurs depuis cette année : jaune et rose. Achetez le Sony WH-CH520 ici.

Casque WH-1000XM6

Bloquez les distractions et restez concentré avec le casque Sony WH-1000XM6. La technologie avancée de noise cancelling élimine les bruits environnants, tandis que le son de qualité supérieure donne vie à votre musique et à vos podcasts préférés. Grâce à sa conception pliable et à son étui magnétique, il est facile à emporter partout avec vous. Confortable et doté de 30h d’autonomie, il est votre allié idéal pour les cours, la bibliothèque ou vos déplacements. Achetez le WH-1000XM6 ici.

Enceinte ULT FIELD 3

Vous cherchez une enceinte sans fil pour étudier, vous détendre ou animer vos soirées entre amis ? L’ULT FIELD 3 de Sony délivre un son puissant avec des basses profondes et une autonomie de 24 heures. Compacte, portable et équipée d’une bandoulière, vous pouvez facilement l’emporter partout avec vous. Idéale pour la vie étudiante. Achetez l’ULT FIELD 3 ici.

INZONE H9 II, le casque gaming sans fil ultime

Plongez dans votre jeu vidéo sans distraction avec le Sony INZONE H9 II. Le noise cancelling élimine les bruits ambiants, tandis que le microphone vous garantit une communication claire avec vos coéquipiers. Léger, sans fil et doté d’une autonomie de 30 heures, il vous accompagne dans vos sessions de gaming entre les cours. Achetez l’INZONE H9 II ici. .

Que vous rêviez de percer sur les réseaux, d’étudier en silence ou de transformer votre kot en mini-cinéma, avec Sony, vous êtes prêt·e pour tout ce que la nouvelle année scolaire vous réserve.