Garmin – Vélos : Les Edge 550 et 850 ainsi que les Rally 110 et 210

Garmin dévoile aujourd’hui les Edge® 550 et 850, des GPS de vélo compacts, conçus pour aider les cyclistes à mieux se préparer et performer lors de leurs entraînements ou compétitions. Grâce aux plans d’entraînements adaptatifs Garmin Cycling Coach, aux alertes intelligentes de ravitaillement¹, ainsi qu’aux informations météo en temps réel², les cyclistes peuvent aborder leurs sorties en toute confiance.
Dotés d’un écran lumineux et coloré de 2,7 pouces, une navigation fluide et une autonomie allant jusqu’à 36 heures, les Edge 550 et 850, ces GPS offrent performance et fiabilité, même sur les parcours les plus exigeants et les sorties longues. En complément, Garmin lance également les capteurs de puissance Rally™ 110 et 210, intégrés aux pédales et faciles à transférer entre vélos route et tout-terrain. Dotés d’une batterie rechargeable offrant jusqu’à 90 heures d’autonomie et de la fonction intelligente Pedal IQ™ pour une calibration optimale, ils fournissent des données de puissance précises et durables, adaptées à toutes les pratiques.
Edge® 550 et 850 : performance maximale du début à la fin
Les plans d’entraînements gratuits Garmin Cycling Coach dans Garmin Connect™ s’adaptent en fonction des exigences spécifiques du parcours et de l’entraînement et de la récupération¹ du cycliste, en fournissant des ajustements d’entraînement recommandés.
Les cyclistes peuvent désormais voir comment leurs capacités évoluent au fil du temps, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs points forts et leurs faiblesses, et de comparer ces données aux exigences d’un parcours.
Les alertes intelligentes de ravitaillement incitent les cyclistes à s’hydrater et à se ravitailler pendant l’effort en fonction de leur condition physique, des exigences du parcours, de la chaleur et de l’humidité² lorsqu’ils utilisent Power Guide ou suivent un entraînement.
Surveillez la météo en temps réel et prenez des décisions plus éclairées grâce aux mises à jour météo, y compris la direction du vent et les superpositions radar.
Les nouvelles comparaisons de données GroupRide montrent aux cyclistes comment leur vitesse, leur fréquence cardiaque, leur puissance, leur cadence et plus encore se comparent au reste du groupe², en plus des fonctionnalités GroupRide existantes qui leur permettent de rivaliser, communiquer et rester connectés avec les autres.
Après une sortie, les cyclistes peuvent consulter leur résumé post-sortie pour voir combien de temps ils ont passé dans chaque rapport grâce à la nouvelle analyse des rapports de vitesses (Gear Ratio Analysis), lorsqu’ils sont couplés à un système de transmission électronique.
Pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus, les profils VTT permettent de mieux suivre leurs performances. Les profils enduro et descente permettent un enregistrement GPS à 5 Hz lors des descentes, aidant les cyclistes à analyser avec plus de détails les trajectoires empruntées, tandis que la fonction de « portes de chronométrage » leur permet de visualiser les temps intermédiaires en direct pour chaque tour ou descente.
Sécurité :
Les Edge 550 et 850 intègrent des fonctionnalités de sécurité essentielles conçues pour rassurer les cyclistes et améliorer leur vigilance.
Avec l’Edge 850, les cyclistes peuvent prévenir piétons et autres usagers de leur arrivée grâce à une sonnette numérique. Les Edge 550 et 850 alertent également les cyclistes en cas de danger sur la route signalé par d’autres utilisateurs Garmin et leur permettent de contribuer eux-mêmes à ces signalements².
La famille et les amis peuvent suivre en direct la position d’un cycliste grâce à LiveTrack², tandis que la détection d’incident envoie un message avec sa localisation⁴ à ses contacts d’urgence si un incident est détecté.
Ils sont également compatibles avec les caméras et radars Varia™, qui avertissent les cyclistes lorsqu’un véhicule approche, enregistrent des séquences vidéo de la sortie et permettent de contrôler les réglages d’éclairage ou de caméra directement depuis l’écran
Encore plus avec l’Edge 850
Haut-parleur intégré : il offre aux cyclistes une sonnette digitale, une navigation vocale virage par virage, des rappels d’entraînement et plus encore.
Écran tactile réactif : en plus des boutons, les cyclistes peuvent utiliser l’écran tactile pour faire défiler et zoomer sur la carte, signaler rapidement et facilement des dangers sur la route et naviguer entre les écrans.
Paiements sans contact Garmin Pay™ : payez une collation ou une pause-café en cours de sortie d’un simple geste³.
Créateur de parcours intégré : les cyclistes peuvent désormais créer un itinéraire point par point directement sur leur appareil via l’écran tactile.
Rally 110 et 210 : les principales caractéristiques
Faciles à transférer : changez rapidement les capteurs amovibles entre pédales route et tout-terrain et entre vélos différents.
Batterie rechargeable : plus besoin de remplacer des piles, les pédales sont rechargeables et offrent jusqu’à 90 heures d’autonomie entre deux charges. Après seulement 15 minutes de charge, les cyclistes peuvent bénéficier de jusqu’à 12 heures supplémentaires d’utilisation.
Réactives et précises : un axe de détection entièrement repensé rend les pédales encore plus réactives, capturant les données avec une précision de 1 %. Les capteurs de puissance sont également compatibles avec les plateaux ovales afin de mesurer les données avec précision à chaque sortie.
Nouveau design : les corps de pédales route RS et RK disposent d’un tout nouveau design en polymère de carbone, tandis que les pédales tout-terrain XC sont conçues entièrement en métal pour une durabilité accrue, avec en plus une hauteur plus basse pour offrir davantage de dégagement face aux rochers et racines.
Mode voyage : mettez les capteurs de puissance en veille et économisez la batterie pendant les déplacements.
Pedal IQ Smart Calibration² : les cyclistes sont avertis lorsqu’il est temps de recalibrer les pédales, en fonction de plusieurs facteurs comme les variations de température, le temps écoulé depuis la dernière calibration ou encore un changement de vélo.
Données de force : obtenez des informations plus détaillées sur vos performances et sur la relation entre puissance et cadence lorsqu’elles sont associées à un compteur de vélo ou une montre connectée Garmin compatible.
Passez au niveau supérieur
Alors que les capteurs Rally 110 mesurent des données telles que la puissance et la cadence, les cyclistes peuvent à tout moment passer au système à double capteur Rally 210 pour accéder aux dynamiques avancées de cyclisme, notamment l’équilibre gauche/droite, le temps assis/debout, et bien plus encore.
Les pédales Rally 110 et 210 sont compatibles avec les cales SHIMANO SPD, SHIMANO SPD-SL et LOOK KEO. Les capteurs Rally 210 peuvent également être achetés en pack route et tout-terrain, avec le choix entre les capteurs de puissance route double RS ou RK, et un jeu de corps de pédales XC tout-terrain. Les corps de pédales RS, RK ou XC supplémentaires peuvent être achetés séparément.
Prix et infos
Disponibles dès maintenant, l’Edge 550 est proposé au prix public conseillé de 449,99 €, tandis que l’Edge 850 est disponible à 549,99 €.
Disponibles dès maintenant, les pédales Rally 110 à capteur unique sont proposées à partir de 649,99 €, tandis que les pédales Rally 210 à double capteur sont proposées à partir de 1 099,99 €.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur garmin.com.
1 En roulant avec un capteur de puissance et un cardiofréquencemètre compatibles.
2 Lorsqu’il est couplé à un smartphone compatible et à l’application Garmin Connect.