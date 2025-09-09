Garmin – Vélos : Les Edge 550 et 850 ainsi que les Rally 110 et 210

Edge® 550 et 850 : performance maximale du début à la fin Les plans d’entraînements gratuits Garmin Cycling Coach dans Garmin Connect™ s’adaptent en fonction des exigences spécifiques du parcours et de l’entraînement et de la récupération¹ du cycliste, en fournissant des ajustements d’entraînement recommandés.

Les cyclistes peuvent désormais voir comment leurs capacités évoluent au fil du temps, ce qui leur permet de mieux comprendre leurs points forts et leurs faiblesses, et de comparer ces données aux exigences d’un parcours.

Les alertes intelligentes de ravitaillement incitent les cyclistes à s’hydrater et à se ravitailler pendant l’effort en fonction de leur condition physique, des exigences du parcours, de la chaleur et de l’humidité² lorsqu’ils utilisent Power Guide ou suivent un entraînement.

Surveillez la météo en temps réel et prenez des décisions plus éclairées grâce aux mises à jour météo, y compris la direction du vent et les superpositions radar.

Les nouvelles comparaisons de données GroupRide montrent aux cyclistes comment leur vitesse, leur fréquence cardiaque, leur puissance, leur cadence et plus encore se comparent au reste du groupe², en plus des fonctionnalités GroupRide existantes qui leur permettent de rivaliser, communiquer et rester connectés avec les autres.

Après une sortie, les cyclistes peuvent consulter leur résumé post-sortie pour voir combien de temps ils ont passé dans chaque rapport grâce à la nouvelle analyse des rapports de vitesses (Gear Ratio Analysis), lorsqu’ils sont couplés à un système de transmission électronique.

Pour ceux qui aiment sortir des sentiers battus, les profils VTT permettent de mieux suivre leurs performances. Les profils enduro et descente permettent un enregistrement GPS à 5 Hz lors des descentes, aidant les cyclistes à analyser avec plus de détails les trajectoires empruntées, tandis que la fonction de « portes de chronométrage » leur permet de visualiser les temps intermédiaires en direct pour chaque tour ou descente.

Sécurité : Les Edge 550 et 850 intègrent des fonctionnalités de sécurité essentielles conçues pour rassurer les cyclistes et améliorer leur vigilance. Avec l’Edge 850, les cyclistes peuvent prévenir piétons et autres usagers de leur arrivée grâce à une sonnette numérique. Les Edge 550 et 850 alertent également les cyclistes en cas de danger sur la route signalé par d’autres utilisateurs Garmin et leur permettent de contribuer eux-mêmes à ces signalements². La famille et les amis peuvent suivre en direct la position d’un cycliste grâce à LiveTrack², tandis que la détection d’incident envoie un message avec sa localisation⁴ à ses contacts d’urgence si un incident est détecté. Ils sont également compatibles avec les caméras et radars Varia™, qui avertissent les cyclistes lorsqu’un véhicule approche, enregistrent des séquences vidéo de la sortie et permettent de contrôler les réglages d’éclairage ou de caméra directement depuis l’écran

