Huawei en tête du marché mondial des wearables pour deux trimestres consécutifs

Huawei a pris la tête du marché mondial des wearables au deuxième trimestre 2025, avec une part de marché de 20,2 %. C’est le deuxième trimestre consécutif où l’entreprise occupe la première place, selon l’organisme de référence IDC.

Les wearables Huawei ont été salués pour leurs designs élégants, leurs fonctionnalités de santé et de fitness de pointe, ainsi que leurs expériences connectées innovantes. Parmi eux, la HUAWEI WATCH FIT 4 Series, compacte mais riche en fonctionnalités, la HUAWEI WATCH GT 5 Series, qui a introduit le système révolutionnaire TruSense, et la HUAWEI WATCH 5 Series, dotée de deux tout nouveaux modes de batterie.

La HUAWEI WATCH Ultimate Series se distingue quant à elle par ses modes avancés Plongée, Golf et Expédition. Sans oublier la HUAWEI WATCH D2, première montre connectée à prendre en charge la mesure ambulatoire de la tension artérielle (ABPM) au poignet, conforme de surcroît à la réglementation européenne sur les dispositifs médicaux.

Huawei organisera un événement de lancement produit à Paris, en France, le 19 septembre, placé sous le thème « Ride the Wind », au cours duquel seront dévoilés plusieurs wearables très attendus, dont la HUAWEI WATCH GT 6 Series, la HUAWEI WATCH Ultimate 2 et la HUAWEI WATCH D2.