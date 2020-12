Une belle peau grâce aux huiles de massage CBD

L’ingrédient actif cannabidiol a plusieurs effets positifs sur le corps humain. Alors que la substance apparentée THC a un effet psychoactif et légèrement enivrant, le CBD donne au corps détente et santé.

Puisque ce composant de la plante de cannabis aide généralement à lutter contre les crampes musculaires et les douleurs articulaires, il est évident que l’huile de CBD peut être également utilisé dans les huiles de massage.

Des mouvements de massage apaisants combinés à des effets analgésiques et relaxants musculaires voilà ce qui vous attend en ajoutant quelques gouttes d’huile CBD pas cher, à vos huiles de massage habituelles … votre nouveau bonus relaxation !

Les ingrédients des huiles de massage au CBD

Les huiles, qui sont appliquées sur la peau, lui donnent de l’humidité et lui fournissent des nutriments. Les autres composants des huiles de massage avec CBD sont généralement l’huile d’olive, l’huile d’amande et l’huile de chanvre, qui ont principalement un effet hydratant.

Le cannabidiol, quant à lui, regorge de minéraux et d’oligo-éléments qui servent le corps à bien des égards. Les minéraux, vitamines et oligo-éléments assurent un métabolisme régulé dans l’organisme et sont en même temps responsables du maintien de nombreux processus humains.

Les huiles de CBD ont un effet antibactérien et nettoient la surface de la peau. Elle a également un effet anti-inflammatoire sur les zones irritées et favorise la cicatrisation, c’est pourquoi les huiles peuvent également être utilisées en toute sécurité sur les peaux à imperfections.

L’effet de l’huile de CBD sur la peau

L’ensemble du teint est soutenu par la cure miracle issue de la nature. Étant donné que la peau est le plus grand organe de notre corps, et qu’elle a une fonction protectrice complète, des soins intensifs sont bien sûr également positifs pour tout l’organisme.

L’huile de CBD stimule le métabolisme et assure une régénération plus rapide et plus efficace des cellules du corps et de la peau. Les crampes et les muscles endoloris peuvent être traités efficacement avec des huiles de massage CBD.

Le cannabinoïde est également bon pour la santé globale des os et renforce les articulations.

Dans l’ensemble, un produit très complet issu de la nature qui donne des résultats rapides.

Le cannabidiol pour la douleur à l’intérieur

Le mal de dos est un problème quotidien dans notre société. Parce que l’huile de CBD est rapidement absorbée par la peau, et soulage activement la douleur. Les huiles de massage avec l’ingrédient actif sont un remède idéal.

Les plaintes rhumatismales et autres douleurs arthritiques font également partie du champ d’application du CBD et montrent des effets clairement positifs contre les symptômes ainsi que la cause.

Les douleurs à la tête et au cou peuvent également être soulagées en consommant des huiles de massage contenant du CBD.

Détente avec les huiles de CBD pour un massage au cannabidiol

La substance CBD est liée à la substance THC, les deux proviennent de la même plante appelée cannabis. Mais alors que le THC n’est pas autorisé en raison de son effet légèrement brumeux, le CBD peut être utilisé sans hésitation.

Son effet relaxant et calmant n’altère en aucun cas les sens. Surtout pas lorsque nous appliquons les substances sur la peau à l’aide d’huile de massage.

Cela rend les huiles de massage au cannabidiol idéales pour les massages de relaxation pour la régénération de la force corporelle. Les zones de peau enflées sont également traitées efficacement avec des huiles de CBD et apaisent même les zones de la peau par la suite.

Huiles de massage CBD comme aphrodisiaque

Il a été démontré que l’ingrédient actif cannabidiol est absorbé presque parfaitement par la peau et les muqueuses sans laisser de résidu.

La libido peut également être augmentée grâce à l’effet relaxant et favorisant la circulation sanguine. Les huiles de massage au cannabidiol ne conviennent pas seulement aux zones douloureuses des pieds ou du dos, elles ont également un effet secondaire particulièrement bénéfique sur la luxure et l’orgasme sexuel chez les hommes et les femmes.

Comme elle n’irrite pas les muqueuses et ne leur permet pas de se dessécher, c’est aussi une alternative parfaite aux lubrifiants conventionnels. Après tout, bon nombre de personnes y sont allergiques, les huiles de massage CBD pourraient être une alternative.

Effets secondaires et intolérance

Il n’y a pas d’effets secondaires négatifs connus des huiles de CBD. Elle ne peut pas être surdosée et ne conduit pas à une sensation corporelle inconfortable.

Cependant, il faut s’assurer qu’il n’y a pas d’allergies à d’autres additifs dans l’huile de massage, tels que l’huile d’amande. Si vous n’êtes pas sûr, un peu d’huile de massage est appliquée sur une zone saine de la peau et laissée agir pendant environ cinq minutes.

Plus d’informations sur les huiles de massage au CBD

Une huile de CBD doit idéalement être conservée dans des endroits frais et sombres. Les huiles de massage ne peuvent pas devenir vraiment mauvaises, mais il est recommandé d’utiliser l’huile dans les trois à cinq premiers mois.

Il n’est pas nécessaire d’en appliquer une grande quantité, car l’huile se répand facilement sur la peau et les principes actifs sains atteignent rapidement le corps via les cellules de la peau. Au mieux, les huiles sont achetées directement dans des bouteilles sombres, où elles sont protégées de la lumière du jour et du soleil.

Huiles de massage CBD pour une peau saine et belle

Même si le cannabidiol possède de nombreuses propriétés positives sur la santé externe et interne, ce produit est toujours principalement utilisé pour la relaxation et les soins naturels de la peau. L’huile de CBD est sans additifs chimiques ni agents agressifs, qui aggravent de nombreux problèmes cutanés.

L’huile de CBD Sensitiva de JustBob, une fois mélangée à votre huile de massage classique, peut être appliquée sur le visage, les lèvres et les yeux sans hésitation, et il n’y a généralement aucun danger même s’il entre en contact avec les yeux.