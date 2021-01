Samsung lance le Neo QLED, le MICRO LED et une lifestyle TV

Samsung dévoile aujourd’hui son nouveau portfolio de téléviseurs lors de l’événement virtuel First Look, qui précède CES 2021. Avec le Neo QLED, le MICRO LED et The Frame 2021, Samsung ouvre la porte vers le futur grâce à sa vision qu’elle met en pratique avec succès depuis des années : un téléviseur Samsung pour chaque occasion. Dans tous les nouveaux modèles, l’innovation, la durabilité et l’accessibilité vont de pair.

« L’année passée, nous avons vu à quel point la technologie est essentielle », déclare Thierry Bossaert, Country Director CED chez Samsung Benelux. « Grâce à la technologie, nous avons gardé le contact même à distance. Nous continuerons à remplir notre fonction de moteur de l’innovation technologique en 2021, y compris en ce qui concerne nos téléviseurs. Selon Samsung, un avenir inclusif et durable va de pair avec des innovations visant à offrir au plus grand nombre de personnes possible des expériences de visionnage sans précédent ».

Neo QLED, un bond en avant technologique

Samsung présentera au courant de cet année la nouvelle technologie d’affichage, Neo QLED, avec deux modèles phares : le 8K (QN900A) et le 4K (QN95A). Avec cette nouvelle invention, Samsung fait passer la technologie QLED à un niveau supérieur. Le secret en bref : Quantum Mini LED, Quantum Matrix Technology et un Neo Quantum Processor.

Quantum Mini LED est 40 fois plus petit que les LED classiques. Il se compose de micro-couches extrêmement fines avec beaucoup plus de LED et grâce à la Quantum Matrix Technology, le fonctionnement de ces LED connectées de manière dense est toujours aussi précis. En tant que spectateur, c’est un plus car vous voyez le contenu visuel exactement comme il est censé l’être. Les tons foncés sont plus sombres, tandis que les tons clairs sont plus clairs, ce qui donne des images exceptionnellement claires et détaillées. Le Neo Quantum Processor, spécialement développé par Samsung, complète le dispositif. Le processeur utilise 16 réseaux de neurones différents, chacun étant formé à l’IA-upscaling et le deep learning, ce qui permet d’obtenir, quelle que soit la source, une qualité d’image optimisée à 4K ou 8K.

Le Neo QLED 8K (QN900A) a l’élégant et épuré Infinity One Design. L’écran pratiquement sans cadre offre une expérience visuelle encore plus immersive et, grâce au boîtier Slim One Connect facilement connectable, le téléviseur est non seulement installé en un clin d’œil, mais vous pouvez également vous débarrasser des câbles facilement et rapidement. La fonction Object Tracking Sound (OTS) Pro offre un son étonnant. Ainsi, le son suit les images avec des haut-parleurs supplémentaires en haut et en bas de l’écran. On peut littéralement entendre les avions d’un film d’action survoler notre tête. Pour un son optimal dans chaque espace, tous les modèles QLED sont équipés du SpaceFit Sound.

Grâce aux fonctions intelligentes des Neo QLED 8K et 4K, votre téléviseur est à la fois un centre de remise en forme, de divertissement et de travail à domicile.

Avec le Super Ultrawide GameView , les joueurs ont le choix de jouer au format 21:9, mais ils peuvent aussi passer au format 32:9 pour une expérience encore plus immersive. Et avec la Game Bar , vous pouvez rapidement ajuster les paramètres, qu’il s’agisse de changer de format, de vérifier les délais d’entrée ou de connecter un casque. Avec FreeSync Premium Pro, votre gameplay est aussi fluide que possible.

PC on TV facilite le travail et les études à domicile. Vous connectez votre PC à votre téléviseur Samsung et travaillez avec une souris et un clavier. Vous pouvez installer l’application Easy Connection sur votre ordinateur et avoir un accès direct à MS Office 365 via le navigateur TV pour éditer et créer des documents.

La qualité d’image stupéfiante du MICRO LED

Samsung lance le MICRO LED sur les TV traditionnelles en 2021. L’expérience visuelle époustouflante sur des écrans ultra-larges de nouvelle génération sera d’abord disponible en 110” et 99”. Des modèles plus petits suivront plus tard dans l’année.

La gamme MICRO LED utilise des micro-lumières LED de petite taille. Ces dernières rendent superflus le rétro-éclairage et les filtres de couleur. Les 24 millions de LED contrôlées individuellement produisent leur propre lumière et leurs propres couleurs, ce qui leur confère une luminosité intense. Combiné au Monolith Design avec un ratio screen-to-body de 99%, vous êtes certain de vivre une expérience de visionnage incroyable.

Grâce aux innovations développées sur mesure, les fonctions de Samsung Smart TV tirent le meilleur parti du grand écran MICRO LED. Par exemple, vous pouvez facilement suivre quatre sources de contenu différentes en même temps via Quad Multi View. Vous pouvez également diffuser un walkthrough tout en jouant à un jeu. Les possibilités sont infinies.

Le son est aussi convaincant que les images. Majestic Sound est idéal pour le son 5.1 sans haut-parleur externe, transformant n’importe quelle pièce en un luxueux home cinéma.

Nouveau The Frame dans le portfolio des TV Lifestyle

Depuis son introduction en 2017, The Frame, le téléviseur dont l’écran se transforme en œuvre d’art quand il est en mode “off”, a redéfini le concept de télévision. Plus d’un million d’exemplaires ont été vendus et la version 2021 excelle par son design extra-plat. The Frame est environ deux fois plus fin1 que les modèles précédents, ce qui correspond à la profondeur d’un cadre photo traditionnel. Le cadre est disponible en cinq couleurs et deux styles personnalisables – moderne et biseauté – afin que vous puissiez l’adapter à la pièce où il sera posé ou accroché.

Avec un abonnement à The Frame’s Art Store, vous avez accès à plus de 1400 œuvres d’art.

Production plus durable des TV

Dans les années à venir, Samsung entend devenir de plus en plus durable. Pour la télévision, cela signifie ceci :

Réduire les émissions et augmenter l’efficacité énergétique : À tous les stades de la production, Samsung s’efforce de réduire les émissions de CO2 et la consommation d’énergie et d’utiliser davantage de matériaux recyclés.

Emballage durable : En 2020, Samsung a été récompensé pour son ‘Eco-packaging’ . L’emballage primé sera utilisé en 2021 pour tous les téléviseurs Lifestyle et tous les modèles de la gamme QLED. Les économies annuelles : 200 000 tonnes de cartons.

Télécommandes à énergie solaire : les téléviseurs Samsung 2021 sont équipés d’une télécommande à énergie solaire, rechargeable avec éclairage intérieur et extérieur et USB. Cela permettra d’économiser environ 99 millions de piles AAA en sept ans. Des bouteilles en plastique recyclées sont utilisées pour la production de la télécommande.