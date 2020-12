Comment choisir le téléphone idéal pour les jeux en ligne ?

Pour les amateurs de jeux en ligne, découvrez comment choisir les téléphones qui offrent de meilleures expériences de jeu et quelques-unes des options idéales.

Les conseils pour le choix des meilleurs téléphones pour jouer en ligne

Les smartphones deviennent, aujourd’hui, de plus en plus des appareils pratiques pour jouer en ligne avec la meilleure expérience possible lorsque vous êtes loin de chez vous ou en déplacement. Les marques ont choisi de lancer des téléphones portables axés sur des jeux qui sont très demandés. Tel est le potentiel offert par les nouveaux smartphones modernes, qui n’ont rien à envier aux consoles de jeux vidéo en termes de sensations fortes, avec des titres avancés comme Fortnite, PUBG, Genshin Impact, ou des jeux de casino en ligne célèbre comme Book of Ra gratuit. Mais avant d’acheter un smartphone, vous devez savoir quels sont les facteurs à considérer pour choisir le téléphone idéal.

Les éléments à prendre en compte pour choisir le meilleur téléphone pour les jeux mobiles

Chipset : tout d’abord, vous devez prendre note du processeur et du GPU. Un processeur et un GPU puissants peuvent garantir de meilleures performances de votre téléphone pour jouer en ligne.

RAM : Plus il y a de ram mieux c’est. Sur le marché, il existe déjà sur le marché des téléphones avec 6, 8 Go de RAM ou même avec 10 Go ou 12 Go de RAM pour les smartphones gaming.

Taille de l’écran : Un écran plus grand offre une expérience plus confortable.

Affichage : Les smartphones récents sur le marché proposent des affichages en FHD, avec un taux de rafraichissement de 120 à 144 hz, ça offre un meilleur confort de jeu.

Batterie : Puisque les jeux consomment plus d’énergie, il est donc préférable d’avoir un téléphone avec une batterie dotée de plus grande capacité.

Vous pouvez regarder la puissance du smartphone sur AnTuTu Benchmark. Ça vous donnera une idée comparative plus concrète.

En tenant compte du chipset, de la mémoire vive, de la batterie et d’autres facteurs, nous avons sélectionné les smartphones suivants qui constituent un excellent choix pour les passionnés de jeux mobiles.

Des exemples de smartphones orientés gaming

Le Lenovo Legion Phone Duel

Le Lenovo Legion Phone Duel est un puissant smartphone de technologie 5G. Situés sur l’un des côtés, ces boutons permettent de tenir le téléphone comme s’il s’agissait d’une manette ou d’un joystick, profitant également des deux moteurs de vibration multidimensionnels pour offrir une expérience de jeu plus réelle et plus immersive.

À l’intérieur se trouve le processeur le plus rapide du marché actuel, le Snapdragon 865 Plus 5G avec une grande capacité de mémoire vive et une version overclockée du processeur phare de Qualcomm. Son grand écran AMOLED de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il est fortement orienté vers les joueurs professionnels, avec deux ports USB C pour la recharge simultanée de ses deux batteries internes, qui totalisent une capacité de 5000 mAh.

L’Asus ROG Phone 3

Asus ROG Phone 3 est un autre modèle spécifique dans lequel la firme Asus offre un terminal qui ne décevra pas les jeux les plus fanatiques. Comme le Legion Phone Duel, il est équipé de la puce Snapdragon 865 Plus avec 16 Go de RAM et un écran de 144 Hz.

La capacité de la batterie du Asus ROG Phone 3 est la plus élevée avec laquelle nous avons vu dans un smartphone jusqu’à 6000 mAh, ce qui vous permettra de faire face à de longs jeux en ligne sans avoir à recourir à une prise ou à une banque d’énergie.

Sur le marché, il y a également des smartphones qui ne sont pas spécialement dédiés au gaming, mais qui se débrouillent quand même très bien : le One Plus 7T pro, One plus 8T Pro, Huawei Mate 20 Pro, Mi 10 pro, Samsung Galaxy note 10, etc. Les derniers smartphones milieu de gamme permettent aussi de jouer en ligne, mais avec des configurations moins importantes.