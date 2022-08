Mercusys Halo H80X & MR80X : Pour une rentrée sans soucis de connexion WiFi

La rentrée génère du stress ! Mercusys en élimine un qui est de disposer d’une bonne connexion WiFi partout à la maison. Que ce soit pour les devoirs, le télétravail ou les démarches administratives en ligne, Mercusys fournit un réseau en WiFi 6 puissant et stable partout dans le foyer.

Pour négocier cette rentrée 2022 sous les meilleurs hospices, mieux vaut s’assurer que tous les atouts soient de son côté. Quoi de plus agaçant qu’une connexion WiFi défaillante ou capricieuse quand il s’agit de télétravailler, d’effectuer toutes les démarches administratives, de faire les devoir des enfants ? Car oui, en 2022, tout passe par Internet et donc il faut y avoir accès en permanence de la meilleure manière possible. Comme la rentrée est aussi une période de dépenses pour le foyer, Mercusys facilite la tâche en proposant des solutions simples, efficaces et abordables. A travers ses solutions, Mercusys garantit un accès rapide et stable en WiFi 6.

Mercusys Halo H80x : du WiFi rapide partout

De nombreux foyers sont confrontés au problème de la couverture WiFi dans l’ensemble du domicile et pensent qu’il n’y a pas de solution simple et abordable.

Le cas classique d’un signal fort près de la box et très faible ou inexistant dans la chambre au premier n’est pas une fatalité ! Avec le Mesh, Mercusys propose une solution simple et efficace. Le Halo H80X garantit une couverture stable dans toute la maison.

Il s’agit de trois modules élégants à répartir stratégiquement dans le domicile et qui se connectent simplement à une prise électrique. Un module sera à placer près de la box Internet et y sera relié par un câble réseau fourni. Il suffit ensuite de télécharger l’application sur smartphone et de suivre les instructions. En quelques minutes, tout est prêt. Un seul réseau WiFi unique qui est disponible partout dans le foyer ! Tout est transparent pour l’utilisateur, c’est le Halo qui décide quel module attribuer selon la position de l’appareil à connecter et même en se déplaçant, le réseau demeure stable.

Grâce au WiFi 6, le débit peut atteindre 3 000 Mbps et il est possible de connecter jusqu’à 150 appareils, le tout pour une surface maximale de 650 m² ! De plus, s’il y a des appareils à connecter en filaire, chaque module propose 3 ports Gigabit. En résumé, avec le Halo H80X, il y a du WiFi rapide et stable partout et pour tous les appareils en même temps.

HALO H80X- Prix public recommandé 199,99€ TTC (pack de 3 bornes). En promo à 149€ sur Amazon.

Mercusys MR80X: booster le WiFi

Si le domicile n’est pas très grand et que le WiFi est disponible partout mais qu’il est lent et s’effondre dès que l’on connecte plusieurs appareils, le routeur WiFi 6 Mercusys MR80X sera la solution. Il suffit de le placer à côté de la box et de le relier avec un câble réseau. A partir de là, il va prendre en charge la gestion du WiFi en créant un réseau unique puissant pour une connexion stable dans tout le foyer. En WiFi 6, le débit peut atteindre jusqu’çà 3000 Mbps, il est possible d’y connecter jusqu’à 256 appareils et quatre antennes orientables assurent une bonne diffusion du signal. Et pour relier des appareils en filaire, comme un ordinateur ou un TV, le routeur dispose de 3 ports Gigabit.

Important pour la rentrée, le Mesh Halo H80X et le routeur MR80X proposent un contrôle parental efficace et simple à installer.

MR80X – Prix public recommandé 79,99€. En promo à 44.90€ sur Amazon.