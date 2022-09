l’OPPO Pad Air : OPPO dévoile officiellement sa première tablette !

OPPO, marque leader sur le marché des smartphones et des objets connectés, a profité du lancement officiel de la gamme OPPO Reno8 à Paris pour révéler la première tablette OPPO sur le marché européen : l’OPPO Pad Air. Développée pour offrir la meilleure expérience utilisateur, elle associe un design épuré avec les plus hautes performances. Mais ce n’est pas tout : extrêmement légère, elle présente un design aux tons métalliques élégants ainsi qu’une version de ColorOS spécialement conçue pour booster l’expérience utilisateur avec des interactions intelligentes et fluides.

Une ergonomie parfaite grâce au design fin et léger

L’OPPO Pad Air est dotée d’un design bicolore de métaux entrecroisés, combinant une texture OPPO Glow en 3D sur la partie supérieure du panneau arrière avec des rainures qui confèrent à la tablette une meilleure prise en main, le tout en évitant les empreintes digitales. La partie inférieure de la face arrière, quant à elle, a été sablée avec des grains de seulement 0,15 mm pour créer une surface à la fois lisse et facile à prendre en main. Avec un poids de seulement 440 g et une épaisseur de 6,94 mm, l’OPPO Pad Air est aussi légère qu’ergonomique.

ColorOS pour tablette : une expérience plus fluide et plus intelligente

L’OPPO Pad Air est propulsée par ColorOS for Pad, un système d’exploitation conçu spécialement pour tablette. Celui-ci prend notamment en charge les contrôles tactiles intelligents tels que l’écran partagé à deux doigts, la fenêtre flottante à quatre doigts et la barre latérale intelligente. De plus, deux nouvelles fonctionnalités multi-écrans sont intégrées pour assurer la continuité entre les appareils : le glisser-déposer de fichiers et le partage du presse-papiers. La première permet aux utilisateurs de transférer facilement des fichiers de leur smartphone OPPO* vers l’OPPO Pad Air en utilisant le glisser-déposer : une fois sur le grand écran de la tablette, les photos et les vidéos sont plus faciles à modifier. Grâce au partage du presse-papiers, les utilisateurs sont en mesure de copier-coller du texte de manière transparente sur le smartphone et la tablette, passant à la vitesse supérieure en matière de productivité.

Mince, élégante et sérieusement divertissante

L’OPPO Pad Air est alimentée par le processeur Qualcomm Snapdragon 680. Grâce à son architecture à 8 cœurs, il permet aux utilisateurs de travailler et de jouer sans interruption – même en mode multitâche. L’OPPO Pad Air est également dotée d’un écran HD 2K de 10,36 pouces, certifié par TÜV Rheinland pour le confort oculaire et la protection contre la lumière bleue. De plus, l’OPPO Pad Air est équipée de 4 haut-parleurs Dolby Atmos pour un son de haute qualité ainsi qu’une expérience d’écoute immersive. Sa grande batterie de 7 100 mAh permet aux utilisateurs de regarder des vidéos pendant près de 12 heures, d’assister à des vidéoconférences pendant près de 15 heures ou de lire des livres électroniques jusqu’à 16 heures.

Prix et disponibilité

L’OPPO Pad Air avec 4GB RAM + 128GB ROM est disponible en gris au prix conseillé de 329 €.

L’OPPO Pad Air avec 4GB RAM + 64GB ROM est disponible en gris au prix conseillé de 279€.