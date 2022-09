Sonos Sub Mini, le nouveau caisson de basses aux formes arrondies qui envoie du lourd

Sonos a annoncé aujourd’hui la sortie du Sonos Sub Mini, le nouveau caisson de basses sans fil de référence dans sa catégorie, pour des basses puissantes et équilibrées. S’appuyant sur le design iconique du Sonos Sub, le Sub Mini offre des basses riches et claires dans un design cylindrique plus compact.

«Nous sommes entrés dans une ère de streaming plus réfléchie, qui privilégie la qualité à la quantité, avec des créateurs et des plateformes qui investissent dans des expériences de divertissement immersives qui mettent au premier plan la qualité supérieure du son», observe Maxime Bouvat-Merlin, Senior Vice President for Hardware and Operations chez Sonos. «Le Sonos Sub Mini est un complément parfait dans la famille Sonos, élargissant notre gamme home cinéma afin que les auditeurs puissent profiter d’un son de qualité cinéma qui leur donne l’impression d’être le personnage principal de leur contenu préféré.»

Compact et puissant, le Sonos Sub Mini amplifie les basses des films, de la musique, des jeux vidéo et plus encore

Après avoir lancé dernièrement deux nouvelles barres de son, les Sonos Beam et Sonos Ray, Sonos fait évoluer une nouvelle fois sa gamme home cinéma avec le Sonos Sub Mini, le nouveau caisson de basses qui permet de booster tous les contenus audio et vidéo.

Des basses sans vibrations: Ses deux woofers conçus sur mesure et son traitement avancé génèrent des basses profondes et dynamiques, sans bourdonnement ni vibrations, pour une plus grande immersion des spectateurs dans chaque scène et chaque chanson. La structure hermétique du caisson comprend deux woofers orientés vers l’intérieur pour créer un effet d’annulation des forces qui neutralise les distorsions.

Le traitement avancé du signal numérique maximise la réponse des basses fréquences et les reproduit pleinement de la même manière qu'un caisson de basses beaucoup plus grand. La gestion des basses fréquences par le Sonos Sub Mini permet aux enceintes associées, telles que les Sonos Beam, Ray, One ou One SL, de se concentrer sur les moyennes et hautes fréquences, pour une expérience sonore plus riche et plus puissante.

Le Sonos Sub Mini s'associe parfaitement à la Sonos Beam ou la Sonos Ray pour une installation home cinéma plus immersive, ou au Sonos One pour transformer votre maison en piste de danse.

Un design soigné sous tous les angles: Contrairement aux autres caissons de basses, le design cylindrique du Sonos Sub Mini lui permet de s'intégrer facilement et discrètement dans n'importe quelle décoration intérieure sans prendre trop de place ni attirer l'attention.

Une configuration simplifiée: Grâce à l'application Sonos, l'ajout du Sonos Sub Mini à un système Sonos se fait en quelques minutes. Il est également très facile et rapide de calibrer le son du Sonos Sub Mini grâce à la technologie Trueplay qui ajuste le son de l'enceinte en fonction de la réflexion du son sur les murs et les meubles et ainsi offrir la meilleure expérience d'écoute en fonction de chaque pièce et chaque installation.

Le Sonos Sub Mini sera disponible dans le monde entier à partir du 6 octobre au tarif de 499 €.