TEUFEL MUSICSTATION : 5 couleurs pour sonoriser votre logement !

Tout-en-un indémodable

La MUSICSTATION de Teufel est conçue pour être la pièce maitresse de votre installation audio domestique. Elle sait tout faire, et n’a donc aucune limite. Vous êtes un(e) affamé(e) de musique en streaming, aucun problème puisqu’elle est validée Spotify Connect et Amazon Music. Votre truc c’est plutôt le CD, vous en possédez des piles entières, encore une fois, aucun souci car le lecteur CD intégré sait tout lire. Le matin au réveil, il vous faut les infos, et bien vous aurez le choix des stations et la qualité optimale grâce à la réception des radios numériques DAB+ et FM bien sûr, mais aussi les milliers de web radio. Si cela ne vous suffit toujours pas, vous pouvez aussi passer par le Bluetooth 5.0 avec aptX et AAC. Pour couronner le tout, la MUSICSTATION se contrôle soit via les commandes sur l’appareil, sa télécommande ou bien via votre smartphone iOS ou Android avec l’app Teufel Remote.

Le son envahit la pièce

La MUSICSTATION est puissante, même pour les grands espaces. Elle est dotée, de deux haut-parleurs à large bande et de deux haut-parleurs de graves orientés vers l’avant, alors que ses médiums diffusent le son de façon latérale. Puissance totale délivrée : 100 watts.

Pour obtenir un son de qualité optimale, la MUSICSTATION de Teufel peut être librement positionnée à plat ou bien droite sur ses pieds intégrés. Sur un bureau, un meuble de salon ou bien même accroché au mur grâce aux pattes de fixations comprises dans le contenu de livraison, cette enceinte sait s’adapter à toutes les configurations.

Ensemble, ils œuvrent à un son surround virtuel caractéristique de la technologie Dynamore® développée par Teufel.

Prix et disponibilités

La MUSICSTATION Teufel est disponible dès maintenant au prix de 449.99 euros sur notre boutique en ligne. Les façades de couleur sont disponibles individuellement au prix de 39.99 euros.