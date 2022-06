Pourquoi un monte-escalier d’occasion serait-il un bon choix ?

Les escaliers sont parfois difficilement accessibles à certaines personnes âgées en raison de leur mobilité réduite, de leur faiblesse musculaire ou encore de leur perte de stabilité. De ce fait, les escaliers à la maison sont source de tracas au quotidien et les personnes âgées en arrivent à les éviter. Quand les escaliers deviennent un véritable casse-tête, de nombreuses personnes âgées préfèrent se contenter d’une maison de plain-pied ou emménager dans une maison de retraite. Toutefois, ces deux solutions peuvent s’avérer fort onéreuses. Heureusement, l’installation d’un monte-escalier d’occasion ou neuf, constitue une solution rapide et financièrement abordable.

Installer un monte-escalier d’occasion pour assurer sa sécurité

Équiper son domicile d’un monte-escalier présente l’avantage d’utiliser les escaliers de manière plus sûre à la maison. L’utilisation d’un fauteuil mécanique, monté sur des rails suivant la courbe de l’escalier, pour passer d’un étage à l’autre, réduit le risque de blessures à la maison. En effet, les escaliers sont l’un des endroits les plus susceptibles de présenter un risque élevé de chute. Manquer une marche en montant ou en descendant un escalier peut entraîner une fracture de la hanche ou de la jambe. Des blessures conséquentes, notamment chez les personnes âgées, qui perdent alors davantage en autonomie. Il est donc particulièrement recommandé lorsque les marches sont étroites et tortueuses.

Un monte-escalier vous permet de retrouver une certaine indépendance

Lorsque les escaliers vous empêchent d’utiliser le sous-sol ou l’étage supérieur de votre maison à deux niveaux, vous pourriez avoir le sentiment de manquer d’indépendance. Pour monter ou descendre les escaliers, vous avez sans doute besoin de l’aide d’un ami ou d’un membre de la famille. En installant des monte-escaliers, vous pouvez retrouver votre indépendance et votre autonomie, car le monte-escalier vous permettra d’accéder facilement et en toute sécurité au sous-sol ou à l’étage supérieur de votre maison. À noter que cet équipement pourra aussi bien être installé en intérieur qu’en extérieur. Dans le second cas, il peut aider à franchir un perron ou quelques marches d’accès à une terrasse.

Un moyen facile pour monter

Les monte-escaliers sont très faciles à utiliser pour la plupart des utilisateurs. Pour ce faire, il suffit de s’asseoir sur le siège, d’attacher la ceinture de sécurité, d’appuyer sur le levier de commande situé sur l’accoudoir du fauteuil et de le maintenir dans cette position afin de monter ou de descendre les escaliers. Si vous souhaitez immobiliser le monte-escalier, relâchez le levier et le monte-escalier s’arrêtera.

La plupart du temps, les monte-escaliers, y compris les monte-escaliers d’occasion, sont équipés d’une télécommande. Celle-ci est bien pratique quand plusieurs personnes doivent utiliser le monte-escalier. Ainsi, si vous vous trouvez au palier supérieur de l’escalier et que le monte-escalier se trouve en bas, il suffit d’appuyer sur la touche fléchée « montée » de la télécommande pour que le fauteuil remonte jusqu’à vous. Enfin, sachez que vous pouvez économiser de l’argent en achetant un monte-escalier d’occasion, puisqu’il sera vendu à un prix réduit en comparaison à un modèle neuf. Et pour que l’installation soit optimale, n’hésitez pas à faire intervenir un professionnel.