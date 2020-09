Trading Bitcoin : Quelques point importants à savoir

Pourquoi la tendance du trading de Bitcoin se propage-t-elle? La réponse est assez simple et aussi un peu évidente. C’est la mode du moment. Le problème, cependant, est que beaucoup abordent ce secteur en ignorant certaines règles de base qui doivent être respectées.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la crypto est échangée. Tout d’abord, il sera nécessaire d’établir quelques préceptes clés qui serviront de prémisse dans cet article.

Comme toute activité spéculative sur le marché, le trading Bitcoin peut également entraîner d’énormes gains. De la même manière, cependant, tout comme vous pouvez gagner beaucoup d’argent, vous pouvez vous retrouver du côté opposé du marché.

Pour cette raison, il est inutile d’être dupé par les histoires de ceux qui ont gagné des milliards avec le trading Bitcoin. C’étaient autrefois. Le trading avec crypto était réservé à un petit cercle d’experts du secteur. Cela signifie que, dans ce contexte, la chance et la prévoyance ont joué un rôle central.

Continuons dans l’ordre

La raison pour laquelle il existe aujourd’hui une tendance croissante à négocier sur Bitcoin et crypto est la forte volatilité de ces instruments. Alors qu’en fait, sur le marché traditionnel, il est rare de voir des fluctuations de plus de 1%, dans le monde des crypto-monnaies, c’est une pratique très courante. C’est l’une des raisons pour lesquelles le crypto trading semble être un chemin sans entrave, un moyen de gagner de l’argent facilement. Les actifs les plus connus, tels que BTC, ETH, EOS, TRX et XRP, sont utilisés pour faire des excursions importantes.

Mais le monde du trading sur Bitcoin et crypto en général est également constitué d’actifs plus complexes, où l’orientation du marché est souvent floue et les analyses laissent le temps qu’elles trouvent.

De quoi avez-vous besoin pour commencer à trader sur Bitcoin?

Il suffira d’avoir un profil sur une bourse et il nous sera facile d’avoir l’opportunité d’investir dans des crypto-monnaies et, par conséquent, de trader sur Bitcoin. Après cela, nous aurons besoin d’une connexion Internet et nous pourrons suivre notre investissement n’importe où. N’oubliez pas aussi la formule française. Cela peut vous aider à gérer vos activités de trading.

Une chose essentielle que vous devez savoir est que les marchés traditionnels sont réglementés par des organismes spécifiques qui ont la tâche de superviser. Vous vous souviendrez de certains acronymes comme FCA, CONSOB ou CYSEC. Ces organismes ont pour tâche de vérifier en permanence que tout est fait de la meilleure façon et que les lois sont respectées. Sur le marché de la cryptographie, en revanche, la réglementation est encore assez mince. Cela signifie qu’à ce jour, il n’y a pas d’entités qui protègent les investisseurs dans d’éventuels litiges, mais il devient nécessaire de s’appuyer sur des échanges réglementés et sûrs.

Veillez à prendre les précautions appropriées

Les pirates se déplacent dans le cyber-monde et si vous ne prenez pas les bonnes précautions, ils pourraient voler votre crypto. Oui, exactement. Ceux qui investissent dans le monde du FOREX ou de tout autre instrument de marché traditionnel (matières premières, actions, obligations) n’auront pas à se soucier de la sécurité. Ceux qui commencent à trader dans le monde de la cryptographie doivent avoir des connaissances de base en cryptographie.

À ce jour, il n’y a pas de règlement

Un défaut important, en fait, est représenté par la sécurité. Cela signifie que, potentiellement, des pirates pourraient essayer de pénétrer dans votre portefeuille ou d’échanger dans l’intention de voler vos crypto-monnaies. Finalement, à mesure que les transferts ont lieu sur la blockchain, il sera difficile de retrouver le coupable et vos actifs pourraient être compromis à jamais. La stratégie pour devenir riche en quelques jours n’existe pas. Il faut se méfier de quiconque promet de le faire à votre place en vous demandant de l’argent

Oui, c’est bien cela. Nous venons de parler d’importantes fluctuations de prix. Des fluctuations qui peuvent même atteindre + 40% en une seule journée. Mais tout ce qui brille n’est pas or. De nombreux investisseurs, attirés par ces formidables performances de certains instruments, décident de se lancer tête baissée dans le trading de Bitcoin, investissant peut-être encore plus qu’ils ne peuvent se le permettre. Rien de plus faux. Outre le fait que la diversification est le mot magique même dans le monde de la cryptographie, il est conseillé de faire attention à la gestion de son argent.