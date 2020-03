Fitbit lance la Charge 4 étanche, avec GPS intégré et 7 jours d’autonomie.

Fitbit a annoncé aujourd’hui le dernier-né de sa gamme de produits la plus populaire, le bracelet d’activité Fitbit Charge 4. Équipé des capteurs et des fonctionnalités les plus avancés développées par Fitbit, dont un GPS désormais intégré et Spotify Connect & Control, Charge 4 offre ce que les utilisateurs attendent d’un bracelet pour la forme et le sport, ainsi que des fonctionnalités intelligentes essentielles et jusqu’à sept jours d’autonomie de la batterie avec un design élégant et étanche, le tout à un prix accessible. Charge 4 intègre la dernière innovation de Fitbit, les « Minutes en Zone Active », une nouvelle norme personnalisée basée sur la fréquence cardiaque au repos et l’âge.

Le bracelet d’activité le plus avancé de Fitbit permet de mieux comprendre sa santé dans le but de l’améliorer

Charge 4 dispose d’un châssis au design innovant réalisé dans le but d’optimiser les performances GPS et d’embarquer de nombreux autres capteurs avancés, tout en gardant un tarif abordable et une grande autonomie de batterie. Léger, étanche et agréable à porter de jour comme de nuit, ce bracelet haut de gamme est équipé d’un bouton unique, ainsi que d’un écran tactile lumineux résistant aux rayures qui facilite la lecture à la lumière naturelle.

Premier bracelet d’activité Fitbit doté d’un GPS intégré, Charge 4 permet à l’utilisateur de ne pas s’encombrer de son téléphone et ainsi optimiser ses performances lors d’activités telles que la course à pied, la marche ou toute autre sortie en extérieur.

Désormais, outre le suivi du rythme d’activité et de la distance en temps réel, ainsi que les 20 sports avec suivi des objectifs, ce bracelet donne accès à 7 sports fonctionnant avec GPS, notamment à un nouvel entraînement en plein air pour les activités telles que le l’escalade, la course à pied ou la marche active. Après avoir terminé un entraînement, l’utilisateur peut synchroniser son appareil pour obtenir une carte thermique alimentée par le GPS dans l’application Fitbit®. Ainsi, il peut voir l’intensité de son entraînement, en fonction des différentes zones de fréquence cardiaque tout au long du parcours, ce qui aide à visualiser et à améliorer les performances sur différents terrains.

Charge 4 offre également les fonctionnalités essentielles de Fitbit dédiés à la forme et au sport, telles que le suivi automatique des exercices SmartTrack®, le niveau de forme et le score cardio, le nombre d’étages montés, les sollicitations à bouger plus chaque heure, le suivi de la santé féminine, de l’alimentation et de l’hydratation. Le suivi du poids est également disponible, tout comme le fait de pouvoir rester motivé au sein d’un réseau social de sport de près de 30 millions de personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt dans le monde. Charge 4 propose également des informations gratuites sur l’activité et le sommeil dans l’application Fitbit pour mieux comprendre la manière dont la santé et le bien-être sont liés.

Les « Minutes en Zone Active » améliorent l’efficacité des entraînements et la forme

Cette nouvelle fonctionnalité suit toute activité physique faisant augmenter le rythme cardiaque, du vélo d’intérieur au yoga, mesurant le temps passé dans chaque zone de rythme cardiaque pour atteindre l’objectif hebdomadaire de 150 minutes.

Sachant que l’activité varie en fonction des personnes, Fitbit a développé le système des « Minutes en Zone Active » pour aider à comprendre comment l’activité contribue à la forme et au bien-être au-delà du nombre de pas réalisés. Grâce à la technologie de suivi de la fréquence cardiaque en continu PurePulse de Fitbit, les « Minutes en Zone Active » utilisent des zones de fréquence cardiaque personnalisées pour suivre les efforts de l’utilisateur lors des activités physiques, que ce soit lors d’un circuit-training, une séance de power yoga ou d’une marche active en extérieur. Des crédits sont obtenus pour chaque minute d’activité modérée pratiquée dans la zone d’élimination des graisses et sont doublés lors d’une activité intense dans les zones cardio et maximum.

Les « Minutes en Zone Active » effectuent automatiquement les calculs et indiquent rapidement combien de crédits sont nécessaires pour atteindre les objectifs quotidiens et hebdomadaires.L’utilisateur recevra des alertes en temps réel au poignet dès qu’il change de zone ; il peut ainsi intensifier ou relâcher son effort et tirer le meilleur parti de ses entraînements. Après une activité, un résumé détaillé des zones de fréquence cardiaque peut être consulté dans l’application Fitbit, incluant la progression vers les objectifs quotidiens et hebdomadaires, afin de se stimuler et de faire en sorte que chaque minute compte.

Les « Minutes en Zone Active » s’appuient sur les recommandations de grands organismes de santé, tels que l’Organisation Mondiale de la Santé et l’American Heart Association. Ces organismes recommandent la pratique de 150 minutes d’activité modérée ou de 75 minutes d’activité intense chaque semaine, afin d’améliorer globalement sa santé, de prévenir les maladies, d’améliorer les fonctions cognitives, de réduire l’anxiété et de mieux dormir.

Les « Minutes en Zone Active » sont dans un premier temps disponibles sur Fitbit Charge 4, puis seront déployé sur toutes les montres connectées Fitbit.

De plus, dans le but d’accompagner ses utilisateurs à rester actifs dans ce contexte mondial difficile, Fitbit offre un essai gratuit de son service Fitbit Coach pendant 90 jours. Ce service donne accès à des vidéos en ligne d’exercice, sur smartphone ou ordinateur.

Mieux dormir et atteindre ses objectifs avec Charge 4

Le sommeil est un élément essentiel au maintien de la santé et du bien-être, et stimule le système immunitaire. À ce titre, Charge 4 offre les fonctions d’analyse du sommeil de pointe de Fitbit pour aider à comprendre le rythme de sommeil et à l’améliorer. Jusque-là disponible exclusivement sur les montres connectées Fitbit, la fonction de réveil intelligent (disponible prochainement) utilise l’apprentissage automatique pour réveiller l’utilisateur au meilleur moment. Le score de sommeil permet de mieux comprendre le rythme de sommeil avec une analyse quotidienne de la qualité du sommeil, désormais disponible au poignet avec Charge 4. D’autres fonctions de Charge 4 permettent d’améliorer le sommeil directement au poignet, comme régler rapidement les alarmes et activer le mode Sommeil pour maintenir un cycle de sommeil régulier, par exemple.

Charge 4 intègre également un capteur SpO2, qui permet de générer une estimation des variations du taux de saturation en oxygène dans le sang. Grâce à ce graphique généré dans l’application, l’utilisateur peut obtenir une estimation du taux de variations de saturation en oxygène dans le sang, pouvant indiquer des troubles respiratoires durant le sommeil en cas de forte variation.

Fonctions intelligentes pour plus de motivation et de praticité

Pour en faire un coach forme et bien-être plus performant, Fitbit a équipé Charge 4 de fonctionnalités pratiques et intelligentes permettant de gérer les emplois du temps et de rester connecté sans être distrait, directement au poignet. Premier bracelet Fitbit intégrant Spotify Connect & Control, Charge 4 aide à rester motivé avec mise à disposition de playlists et de milliers de chansons.

Les commandes faciles d’accès permettent de choisir la sortie audio, de lire, réorganiser et sauter du contenu, et de « liker » les chansons directement au poignet.L’utilisateur ne manquera plus aucune alerte grâce aux notifications d’appel, de SMS, d’agenda et d’application à l’écran. Il sera aisé de rester en contact avec famille et amis grâce à des réponses rapides sur Android pour les alertes instantanées, ou la mise en sourdine avec le mode Ne pas déranger. Désormais sur tous les bracelets Charge 4, les paiements sécurisés au poignet sont possibles avec Fitbit Pay™ avec près de 500 banques et partenaires dans 44 pays et via 10 sociétés de transfert d’argent à travers le monde.

Offrant jusqu’à sept jours d’autonomie de batterie, Charge 4 permet de rester motivé et connecté. Ce bracelet est doté d’un écran tactile intuitif et présente des graphiques interactifs qui permettent une navigation transparente afin que de pouvoir accéder aux informations directement au poignet.

Prix, disponibilité et accessoires adaptés à votre style

Les bracelets d’activité Charge 4 et Charge 4 Édition Spéciale peuvent être pré-commandés dès aujourd’hui sur Fitbit.com et sur les sites internet de certains revendeurs. Ils seront disponibles chez les revendeurs en ligne dans les magasins physiques ouverts à partir du 15 avril 2020, notamment chez Mediamarkt, bol.com et Coolblue.

Charge 4 est disponible au prix de 149,95 €, en coloris noir, bois de rose et bleu tempête/noir.

Disponible au prix de 169,95 €, l’édition spéciale de Charge 4 est proposée avec un bracelet tissé charbon réfléchissant/noir exclusif, ainsi qu’un bracelet noir classique qu’il est possible de changer facilement pour les entraînements en fonction de son style.

Il est possible de personnaliser Charge 4 avec de nouveaux bracelets et coloris, dont :

des bracelets réfléchissants tissés recyclés REPREVE® de couleur bleu nuit et bois de rose,

des bracelets de sport respirants en silicone de couleur vert kaki et blanc givré,

des bracelets en cuir Horween® de qualité de couleur noire.

Disponibles à partir de 29,95 €, les accessoires Charge 4 sont vendus séparément en magasin et en ligne, et sont compatibles avec les bracelets Fitbit Charge 3.