Test : Trottinette E-Twow GT 2020

Ce n’est un secret pour personne, j’adore ma Ninebot Max G30, pour son confort de conduite, son autonomie et sa puissance. Alors, pourquoi avoir acheté une E-Twow GT 2020 si je respire autant le bonheur cheveux au vent au guidon de ma Max G30 ?

De l’excitation à l’achat

Tout a commencé en croisant un trotteur au coin de ma rue. J’ai entamé la discussion en voyant sa trottinette E-Twow, marque que je ne connaissais pas. Ce jeune homme critiquait la puissance et le confort de la Ninebot Max G30, que je trouve ébouriffant alors que lui n’en n’avait jamais essayé, et encensait la E-Twow GT 2020. Il me ventait le poids, l’accélération et la vitesse de pointe sans commune mesure avec toutes les trottinettes du monde (j’exagère peut-être un peu là) !

Il ne m’en pas fallu plus pour titiller mon excitation (quand il s’agit de trottinette électrique je suis très vite excité) et commencer à me renseigner sur ce fameux bolide. Malheureusement, à la mi-mai il n’existait aucun test complet sur la GT 2020 tant le modèle était récent !

Etant très satisfait de ma Ninebot Max G30 payée 650€ (prix hors promo 799€), la GT 2020 qui est beaucoup plus cher (1199€) doit forcément être meilleure en accélération, vitesse de pointe, confort, autonomie ou portabilité.

J’ai décidé d’acheter la E-Twow GT 2020 et de donner prêter ma Ninebot Max G30 à mon fils pour nos balades à 2 (toutes les excuses sont bonnes pour se faire plaisir). Je suis allé acheter la GT 2020 dans un magasin bruxellois à 1199€ afin de bénéficier de la garantie de 2 ans. Le sympathique vendeur m’explique le fonctionnement de la GT 2020, m’active le Kickstart, débride la vitesse max (les réglages se font avec des codes sur le tableau de bord) et m’explique les défauts (pas si grave, je vous en parlerez plus tard).

De retour chez moi, je charge à fond la GT 2020 afin qu’elle me donne tout ce qu’elle a dans le ventre pour ma première sortie. La solidité est moins flagrante que la Ninebot Max que j’ai surnommé le tank. Le design est identique aux autres modèles de la marque, je n’en suis pas un grand fan mais on s’habitue.

Première sortie

La trottinette chargée, je laisse refroidir la batterie une heure puis j’enfile mon équipement de sécurité et j’enfourche la bête de seulement 11,9 kg ! Je trouvais la Ninebot Max déjà très coupleuse alors la GT 2020 est surprenante grâce à sa batterie Samsung 48V de 10,5 Ah et à son poids plume. Tel un gamin (que je suis) j’essaye la vitesse maximum (sur route fermée évidemment) et j’atteins 42km/h. Il n’y a pas à dire, ça décoiffe et ce, malgré mon casque vissé sur ma tête !

Après quelques kilomètres, je ressens une gêne, voire de la douleur dans mes bras, jambes et hanche les aspérités de la route bruxelloises en très mauvais état à cause de la dureté des pneus 8 pouces. Je m’attendais à plus de confort d’une trottinette équipée d’amortisseurs avant et arrière. Les pneus gonflés de 10 pouces de la Ninebot Max sont plus confortables pour des routes de mauvaises qualités, par contre pour les obstacles (trottoirs, bordures,…) les amortisseurs jouent très bien leur rôle. Quelques kilomètres plus loin, alors que je roule dans des rues calmes, les grincements très audibles m’agacent. Les amortisseurs couinent terriblement.

A force de jouer avec l’accélérateur, la batterie se décharge rapidement. La vitesse de pointe descend rapidement sous les 40km/h. Je rentre dubitatif de ma première sortie car la GT 2020 est effectivement coupleuse, rapide et légère, mais elle n’est pas très confortable sur les routes bruxelloises et fait énormément de bruit.

Verdict

Ce test devait paraître il y a deux semaines mais j’ai préféré le retarder afin de parcourir assez de kilomètres (plus de 300km) dans toutes les situations, sur tous les types de sols et donner un avis mature et éclairé.

Chaque sortie est un plaisir grâce au couple et à la vitesse de pointe de la GT 2020.

De la puissance c’est bien et on n’en n’a jamais assez, par contre en mode débridé, la gâchette d’accélération est hyper sensible qu’il est difficile de rouler à basse vitesse ou de maintenir une vitesse constante.

La configuration des modes se fait en retenant des codes, ce n’est pas pratique, mais c’est le cas de nombreuses trottinettes.

L’autonomie après un test à la côte belge sur route plate avec un vent de face de 30km/h, un chargement de 78 kg (mon équipement photo + moi), une vitesse comprise entre 25 et 30 km/h était de 33,5km. L’autonomie est exceptionnelle pour une trottinette aussi légère.

Pour diminuer le bruit je mets régulièrement de l’huile sur les amortisseurs, certes c’est ennuyant car je roule beaucoup mais un plaisir pour les oreilles.

Comment est-il possible de sortir une trottinette sans Cruise Control, surtout lorsque l’accélérateur est aussi sensible que sur la GT 2020.

Je fais régulièrement des sorties photos à la tombée de la nuit, malheureusement l’éclairage frontal est anecdotique et il est dangereux de rouler la nuit

Petits défauts que m’a signalé le vendeur (pour me vendre des accessoires) : quand la trottinette est pliée, le centre de gravité est mal positionnée (bas de la potence où il y a les câbles), il n’est pas pratique de la transporter (il est possible d’acheter une sangle pour la porter). La GT 2020 est sensible à l’eau, il est possible d’acheter des chaussettes pour couvrir les câbles. En écrivant ces lignes, je viens de remarquer que l’embout de fixation n’est plus là, il a dû sauter lors de ma sortie dans le centre-ville pavés de Bruxelles

L’avantage d’une petite batterie de 48V c’est qu’il ne faut pas beaucoup de temps pour la charger mais qu’elle permet une grande autonomie

Le guidon est trop étroit pour une conduite confortable et de longue balade mais la position est plus aérodynamique

La E-Twow GT 2020 est une bonne trottinette, très coupleuse, avec une bonne vitesse de pointe et très légère cependant je trouve que son prix de 1199€ n’est pas justifié.

D’ailleurs, elle est actuellement sur le site E-twow France à 949€ et sur Amazon en import d’Espagne à 899€. Pour 949€ le rapport prix / plaisir / caractéristiques aurait été plus mais pour 1199€ si j’avais pu, j’aurais rendu la trottinette.

Pros La portabilité, grâce à un poids inférieur à 12kg et au guidon pliable

Une accélération et une vitesse de pointe impressionnante

Une autonomie très honorable entre 30 et 40 km.Le prix excessif : 1199€ Cons Le prix excessif

Le grincement des amortisseurs si on oublie de huiler régulièrement

Le confort sur les routes de mauvaises qualités