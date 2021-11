TEST – Ruban LED  Konyks « Dallas Easy ».

Il fait sombre de plus en plus tôt, la température extérieure dégringole, le moral est en baisse, alors, pour ajouter un peu de gaité dans mon appartement en l’éclairant de milles-feu, j’ai accepté de tester le « Ruban LED » de chez Konyks, appelée « Dallas Easy ».

Unboxing

La boîte contient le ruban LED de trois mètres offrant seize millions de couleurs (oui, oui, je les ai comptées), le transformateur, un interrupteur wifi et un manuel en français. J’insiste sur le manuel en français car certains fabricants chinois indiquent manuel “français” alors que la traduction est tellement mauvaise que je comprendrais mieux en le lisant en chinois.

Découverte du produit

Il me tardait d’enfin tester un ruban LED, je trouve que ça enjolive et modernise une pièce. Il suffit de voir toutes les photos déco sur internet pour vous en convaincre.

J’ai déjà essayé plusieurs produits Konyks et je n’ai jamais été déçu. Cette société française propose des produits “Made in China”, mais avec un standard de qualité européen.

Le modèle que nous avons reçu à tester est le Konyks Dallas Easy, qui est connectable au smartphone en Bluetooth, en plus du wifi.

Les caractéristiques du Konyks Dallas Easy

Longueur du ruban : 3 mètres

Largeur du ruban : 1,2 cm

Connectivité Wi-Fi (2,4 GHz) et Bluetooth

16 millions de couleurs

Pilotable avec les assistants vocaux (Alexa et Google Assistant)

Puissance de 15 Watts

Classe énergétique : A+

Durée de vie : 20.000 heures

Installation

Il ne faut pas être un génie pour coller un ruban LED le long d’un meuble. La preuve : j’y suis arrivé facilement. Le plus ennuyant a été de déplacer mon meuble avec le téléviseur de 40 kg dessus. Le ruban (avec autocollant de la marque 3M) colle très bien, même sur le bois brut. Je l’ai collé sur la tranche horizontale du meuble ainsi que sur les pieds. Le ruban étant rigide, j’ai dû bricoler pour faire l’angle droit, mais comme c’est à l’arrière du meuble ça n’a aucune importance que ce soit moche. Le ruban de trois mètres était trop long pour mon utilisation, j’ai coupé le surplus qui terminera malheureusement à la poubelle, faute de pouvoir l’utiliser comme rallonge ultérieurement.

Pour connecter le Konyks Dallas Easy, il suffit de lancer l’application, créer un compte (j’en avais déjà un), démarrer la détection du produit et c’est terminé. C’était tellement simple que j’ignore si je m’y suis connecté en wifi ou Bluetooth.

Application Konyks

On ne va pas y aller par quatre chemins, la technologie d’un ruban lumineux n’est pas exceptionnelle, ce sont des diodes de couleurs différentes qui, combinées, peuvent en former des millions. La force de ce modèle Konyks, en plus de la facilité de connexion, réside dans l’application. À l’instar des autres produits de la marque, il est possible de configurer des scénarios en fonction de paramètres plus ou moins sophistiqués.

J’ai par exemple programmé que le ruban LED s’allume automatiquement quinze minutes après le coucher du soleil et qu’il s’éteigne tous les soirs à la même heure. Les possibilités de programmation sont très nombreuses, mais je n’ai pas d’autre utilité pour ce produit.

Les autres options basiques de l’application sont :

Blanc : qui permet de configurer un blanc plus ou moins chaud (c’est-à-dire jaune)

Couleur : dont les possibilités sont de 65 millions de couleurs en sélectionnant la couleur, l’intensité et le contraste

Ambiances (Nuit / Lecture / Travail / Loisirs…) : on peut programmer des changements de couleur (avec ou sans fondu) ainsi que la vitesse du changement. Si les propositions ne vous suffisent pas, il est possible d’en programmer de nouvelles.

Une option amusante à utiliser est « Musique ». Le ruban clignote de toutes les couleurs en fonction du rythme du morceau. Pour se faire, il faut lancer l’application Konyks ainsi qu’une application musicale (Spotify, Youtube, la radio, …), ou placer son smartphone près d’une source de musique extérieure. Grâce au micro du smartphone, l’application détecte la musique et fait varier la lumière du ruban en rythme. Je ne vois pas dans quelle situation je pourrais utiliser cette option, mais c’est amusant à essayer surtout avec des enfants.

Si j’avais mis un ruban LED dans ma chambre, j’aurais utilisé un autre programme que je trouve intéressant, le réveil en douceur (comme sur les réveils « Simulateur d’aube »). Il est possible de configurer la durée du réveil, la couleur et l’intensité. Je l’utilise actuellement avec mon bon vieux réveil Philips, mais les possibilités de programmation sont moins nombreuses qu’avec la Konyks Dallas Easy.

Conclusion

Bien qu’un peu plus cher que les produits de marques concurrentes (celui-ci vous coutera 29,50€) l’application de Konyks et ses nombreuses fonctionnalités en valent réellement le détour. De plus, acheter un produit d’une marque française permet d’être certain de la qualité de celui-ci et du respect des normes de sécurité européenne. Même si vous êtes comme moi, pas très doué en décoration d’intérieur, ajouter une source lumineuse derrière un meuble télé ou dans n’importe quel endroit d’une maison modernise une pièce.



Konyks « Dallas Easy » 29.50 € 8.8 Application 9.0/10

















Qualité du produit 8.0/10

















Possibilités et programmation 9.0/10

















Facilité d'utilisation 9.0/10

















Pros Application très complète

Qualité de fabrication

Panel de programmation assez vaste Cons Impossible de rallonger le ruban

