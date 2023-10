On a testé le projecteur Wanbo T2 Max New

Je connais les marques « classiques » de projecteurs, mais je n’avais jamais entendu parler de Wanbo, société chinoise, spécialisée dans la conception et le développement de projecteurs DLP et LCD.

Le modèle que j’ai reçu à tester, est le Wanbo T2 Max New sorti en juillet 2023 (à ne pas confondre avec le modèle sans “New” qui date de 2021).

Le positionnement de la marque est indiqué sur la boîte : “Espace limité, imagination illimitée, création infinie” juste au-dessus de ses valeurs “Fourni des produits et services fiables avec une qualité maximale”. Voyons voir comment s’en sort un projecteur à petit prix, mais dont les ambitions sont grandes.

Wanbo T2 Max New

Je ne suis pas coutumier des projecteurs, donc quand j’ai vu le prix de ce modèle (154€ chez Geekbuying), j’ai été interloqué. Quand je m’y intéressais un peu, lors de l’achat de mon projecteur en 2006, pour en avoir un, au niveau de ce que propose Wanbo, on était dans les 600€ minimum.

Le Wanbo T2 Max New offre un affichage Full HD de 1920×1080, lorsque les concurrents se limitent souvent à du 800×480.

Sa petite taille fait qu’on peut l’emporter partout. Il mesure 15,65 cm de hauteur pour 11,3 cm de largeur et 14,6 cm de profondeur, et pèse seulement 1,1 kg.

Premiers pas

Comme je ne m’attendais pas à le recevoir aussi rapidement, je n’ai pas eu le temps d’effectuer mon travail journalistique d’analyse technique du produit.

Après l’avoir rapidement déballé, j’ai directement branché le projecteur à ma PlayStation 5. Il s’allume rapidement et, premier étonnement… il fait la mise au point tout seul. Je sais, il m’en faut peu pour être heureux, mais mon vieux projecteur a encore une mise au point manuelle. Autre fonctionnalité que mon ancêtre ne propose pas, c’est la correction trapézoïdale à 4 côtés (manuelle ou automatique) qui permet de projeter une image sans déformation grâce à l’ajustement des 4 coins.

Les piles (non fournies) insérées dans la télécommande (qui fait bas de gamme), je paramètre la langue, le fuseau horaire et le Wifi. La configuration terminée, alors que je ne m’y attendais pas (la vie est pleine de surprises), un menu « style » Android apparaît avec des raccourcis vers YouTube, Netflix, Disney+… Le Wanbo T2 Max New est équipé d’Android 9 et se connecte à internet pour lire du contenu en ligne ! Voilà qui renvoie mon vieux projecteur aux oubliettes.

Je lance YouTube (sans y lier mon compte) et je me demande sur quoi se base l’algorithme, car on me propose des vidéos de mes contenus « préférés » : PeppaPig, Mickey, Squeezie et autres joyeusetés.

Je change vite de programme et lance une vidéo d’un essai de voiture afin de voir de jolies images et d’entendre un moteur vrombir.

C’est à ce moment-là que … Matyas rentre de l’école. Alors même que j’étais en extase devant la vidéo, il s’est permis de m’interrompre sans demander l’autorisation, en disant “Hey, l’image est belle, par contre le son, ce n’est pas terrible”. À ce sujet, il n’y a pas de sortie audio, uniquement une prise casque, mais il est possible de connecter des haut-parleurs en Bluetooth. Le T2 Max New n’est pas à proprement parler un projecteur de Home cinéma, donc ça n’est pas dérangeant.

Matyas envoyé dans sa chambre pour qu’il étudie, je poursuis en naviguant dans les menus. Je m’étonne qu’avec seulement 1 Go de Ram, ce soit si fluide ! Je n’ai pas dit que c’était rapide, mais ça ne rame pas non plus.

Afin de continuer mes tests, je lance une animation sur Disney+. Pour un vidéoprojecteur de ce prix, je trouve que l’image claque (contraste, luminosité, couleur…). Il faut être dans le noir, car en pleine journée c’est fade, autrement c’est vraiment terrible.

Deuxième pas, avec Audrey

Audrey me rejoint afin de me donner son avis.

Je continue le test en installant le lecteur multimédia Kodi. Je lance le film Barbie en 4K (placement de mot clé qui va générer des vues sur Google), car je veux voir Margot Robbie en grand sur mon mur. J’étais étonné que ça ne rame pas alors que c’est le projecteur qui lit le fichier et qu’il n’est pas lourdement équipé (processeur MSTAR T2 M+, 1 Gb de RAM, mémoire interne de 16 Go).

Le son n’est pas celui d’un home cinéma, mais ça suffit pour regarder un film (ou match de foot entre potes). Si vous êtes seul, la prise casque vous permettra de brancher des écouteurs de meilleure qualité que les haut-parleurs intégrés de 2 x 3 W.

On effectue un test avec le Wanbo T2 Max New situé à 1m50 du mur, le rendu est bon et les couleurs (en mode vivid) pimpantes. Nous décidons de le reculer à 4m, l’image est toujours aussi satisfaisante. Quand il y a de la musique ou des dialogues, on en oublie pratiquement le bruit du ventilateur qui, au final, n’est pas dérangeant.

Audrey me dit que contrairement à mon projecteur qui est facilement inclinable, celui-ci n’a pas de pieds pour ajuster la hauteur. Sa remarque était intéressante, c’est pourquoi je lui montre qu’il est possible de le fixer sur un trépied ou un Gorillapod pour projeter en toutes circonstances.

Audrey s’amuse à aller dans tous les menus et me fait observer que tout est rapide, mais que plusieurs traductions de mots et options sont incorrectes ou approximatives. Ça arrive souvent avec les marques chinoises, moi je m’y suis fait.

Même si le prix de l’électricité est redevenu “normal”, nous avons effectué un test de consommation. Que ce soit en mode lecture du film Barbie, ou pas, les chiffres se situent entre 49 et 52 Wh.

Autre point positif, la durée de vie de la lampe est de 20 000 heures. Même si vous êtes cinéphile, vous n’en viendrez certainement pas à bout.

Conclusion

Le projecteur est en vente au prix de 154€ chez Geekbuying grâce au code promo NNNFRWT2M.

Quand je teste un produit, j’indique des notes par rapport à sa valeur. Par exemple, ce vidéoprojecteur offre une superbe image pour son tarif, mais pas comparé à un modèle 4x plus cher. Je vais donc donner mon avis par rapport à son positionnement et son prix. Le Wanbo T2 Max New est excellent dans les bonnes conditions (sombre). Le seul point négatif, le haut-parleur intégré.

Wanbo T2 Max New 154 € 8 Qualité de l'image 8.0/10

















Qualité du son 6.0/10

















Utilisation et app (OS) 9.0/10

















Rapport qualité/prix 9.0/10

















On aime Le prix pour cette qualité

Qualité d'image

Ventilateur discret

Petit et léger On aime moins Nécessite une pièce sombre Acheter