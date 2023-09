FAIN étend sa présence en Belgique avec l’achat de De Lift

Basée à Madrid, la capitale espagnole, FAIN est un prestataire de services qui œuvre dans le domaine du transport vertical. L’entreprise est spécialisée dans les ascenseurs, mais aussi les monte-charges et les escaliers mécaniques. Parmi les acteurs les plus connus sur le marché européen, elle est présente dans divers secteurs : résidentiel, commercial, loisir, etc. Après la France, l’Irlande et d’autres pays d’Europe, elle étend ses activités en Belgique.

Un groupe familial en pleine expansion à l’international

Entreprise espagnole créée en 1972, FAIN Ascenseurs fait aujourd’hui partie des plus grands groupes indépendants dans le domaine du déplacement vertical. À travers le temps, la marque s’est bâtie une solide réputation grâce à la pose, l’entretien et la modernisation de diverses installations à la pointe de la technologie. Parmi les leaders en Espagne, elle se distingue par sa philosophie orientée vers la satisfaction client. Plus qu’un prestataire de services, elle est un vrai partenaire engagé pour ses clients.

Groupe familial en pleine expansion, FAIN Ascensores est implanté dans cinq pays européens, dont la France et l’Irlande. Dans le cadre de son développement à l’international, elle a toujours su choisir ses partenaires. En plus d’être de qualité, ces derniers doivent posséder un esprit de famille et partager une vision commune. Son savoir-faire technologique associé à ses services innovants fait d’elle l’une des références au niveau mondial. Elle a déjà fait l’acquisition de plus d’une centaine de sociétés.

Une première conquête du marché belge avec STALIFT Tournai

FAIN Ascensores est une entreprise caractérisée par son grand dynamisme. Cela se vérifie par sa croissance et son expansion rapides sur les marchés régionaux au cours de la dernière décennie. Elle a commencé sa conquête de la Belgique en 2018. À partir de cette date, elle a acquis plusieurs entités, pour ne citer que Rensonnet, CDI et STALIFT Tournai. D’ailleurs, la finalisation de l’achat de cette dernière en mars 2021 marque une étape essentielle de son développement sur le marché belge.

À la suite de cette opération d’acquisition, les deux sociétés ont fusionné pour consolider la présence du groupe en Belgique. STALIFT Tournai apporte sa force que FAIN Ascensores complète avec son savoir-faire dans le secteur des ascenseurs et son expérience en politique d’emploi et de formation. Une telle association permet d’explorer de nouvelles perspectives. FAIN Belgique a ainsi l’opportunité de continuer à concevoir et développer des solutions innovantes tout en améliorant la qualité de ses services.

Une croissance fulgurante avec l’acquisition de l’entreprise De Lift

Au début de l’année 2023, FAIN Belgique a annoncé que l’entreprise De Lift intègre le groupe. Il s’agit d’une PME belge connue pour afficher une croissance élevée ces dernières années. En finalisant cette opération, elle ajouteainsi plus de 8 000 équipements en maintenance dans son portefeuille. Par ailleurs, FAIN Ascensores s’assure de couvrir désormais l’intégralité du territoire wallon et flamand. Ce qui constitue un nouveau grand pas dans la concrétisation de sa stratégie d’expansion à l’international.

Si l’acquisition de De Lift s’apparente à une opération courante pour l’entreprise espagnole, elle peut être considérée comme un coup fatal porté à la concurrence. Désormais, FAIN Belgique détient 7 % du marché national avec 7 ramifications à travers tout le pays. De plus, son portefeuille compte dorénavant plus de 10 500 équipements en maintenance. L’opération a commencé par une visite en Espagne d’une équipe de De Lift. Ce séjour complet et enrichissant a permis de la conclure très vite.