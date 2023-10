Event “Made by Google” à Bruxelles : Pixel 8, Watch 2 et Buds Pro au programme !

Le 4 octobre dernier, j’ai eu le privilège d’assister à la conférence “Made by Google” qui s’est tenue à Bruxelles. L’événement était dédié à la présentation en avant-première du Google Pixel 8 et 8 Pro, de la Pixel Watch 2 et des écouteurs Pixel Buds Pro.

Pour marquer l’inauguration de sa boutique en ligne en Belgique, Google a organisé un événement grandiose, réunissant de nombreux journalistes et influenceurs venus des quatre coins du pays. Bien que les smartphones Google étaient déjà présents sur le marché belge grâce à des importateurs, leur vente officielle ne débute que ce 12 octobre.

Voici mon avis sur les produits présentés :

Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Lors de la présentation de ce produit, Google s’est un peu trop autocongratulé à mon goût (show américain oblige), mais un détail ne m’a pas échappé, peu d’information technique ont été données. Seules quelques nouvelles fonctionnalités, principalement axées sur l’Intelligence Artificielle, ont été mise en avant. Sur le plan physique, le smartphone présente quelques similitudes avec le concurrent à la pomme.

Les nouveautés présentées étaient néanmoins nombreuses, en voici quelques-unes qui m’ont interpelées :

Le processeur maison, Tensor G3 . Bien qu’aucune donnée de puissance n’ait été fournie, le Tensor G2 était déjà puissant, donc on peut s’attendre à mieux cette année.

. Bien qu’aucune donnée de puissance n’ait été fournie, le Tensor G2 était déjà puissant, donc on peut s’attendre à mieux cette année. Une fonctionnalité photo qui m’a vraiment bluffé est le « Best Shot ». Obtenir une photo de groupe flatteuse pour chaque personne est un défi. Cette fonctionnalité permet, après la prise de plusieurs photos consécutives, de choisir le visage idéal parmi toutes les photos prises et de l’ajuster (parfaitement) sur une photo. Nous avons pu tester cette fonctionnalité après la conférence, et j’ai été agréablement surpris.

». Obtenir une photo de groupe flatteuse pour chaque personne est un défi. Cette fonctionnalité permet, après la prise de plusieurs photos consécutives, de choisir le visage idéal parmi toutes les photos prises et de l’ajuster (parfaitement) sur une photo. Nous avons pu tester cette fonctionnalité après la conférence, et j’ai été agréablement surpris. La gestion de la lumière dans les photos et vidéos de nuit est remarquable et s’appuie sur l’IA pour améliorer significativement tous les contenus multimédias.

La gestion des appels inconnus est également ingénieuse. Lorsqu’un appel provenant d’un numéro inconnu est reçu, un robot répond en posant des questions sur l’appelant et le but de l’appel, comme le ferait une secrétaire. Si les réponses ressemblent à du Spam (« Je vous appelle concernant des investissements très lucratifs »), ça raccroche après avoir prévenu poliment qu’on est occupé. Si c’est un appel légitime, le Google Pixel 8 résume les réponses de l’appelant (affichées sur l’écran du smartphone ou de la montre) et nous permet de décrocher ou de raccrocher.

est également ingénieuse. Lorsqu’un appel provenant d’un numéro inconnu est reçu, un robot répond en posant des questions sur l’appelant et le but de l’appel, comme le ferait une secrétaire. Si les réponses ressemblent à du Spam (« Je vous appelle concernant des investissements très lucratifs »), ça raccroche après avoir prévenu poliment qu’on est occupé. Si c’est un appel légitime, le Google Pixel 8 résume les réponses de l’appelant (affichées sur l’écran du smartphone ou de la montre) et nous permet de décrocher ou de raccrocher. J’ai également pu tester l’ Audio Magic Eraser , qui fait exactement ce que son nom indique : filtrer et atténuer les bruits gênants dans une vidéo ou un enregistrement vocal. Ce n’est pas la fonction qui me semble la plus utile à mon usage, mais elle fonctionne très bien.

, qui fait exactement ce que son nom indique : filtrer et atténuer les bruits gênants dans une vidéo ou un enregistrement vocal. Ce n’est pas la fonction qui me semble la plus utile à mon usage, mais elle fonctionne très bien. Grande nouveauté, le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro recevront les mises à jour Android pendant 7 ans . Google se positionne comme une entreprise respectueuse de l’environnement en offrant à ses clients une durée de vie prolongée pour leurs smartphones.

. Google se positionne comme une entreprise respectueuse de l’environnement en offrant à ses clients une durée de vie prolongée pour leurs smartphones. Une fonctionnalité qui a été rapidement évoquée est le thermomètre, qui pourra être utilisé pour prendre la température corporelle (en attente de validation par les organismes de santé) et l’enregistrer dans l’application Fitbit, ou pour mesurer la température d’objets tels que les repas ou l’eau.

Premières impressions :

Le bandeau photo à l’arrière du smartphone ne correspondait pas à mes préférences esthétiques, mais je m’y suis rapidement habitué, et il s’intègre assez harmonieusement au design de l’appareil. Avec la coque bleu Azur, le Pixel 8 Pro m’apparaît même comme un appareil élégant et particulièrement agréable à prendre en main.

Lors de la présentation, les choix de couleurs m’ont semblé audacieux, voire même peu élégants. Cependant, après quelques heures d’utilisation du Pixel 8 Pro et en le voyant régulièrement sur mon bureau, le bleu pastel m’apparaît maintenant comme une teinte vraiment belle, qui sort du commun.

En sortant de la salle de conférence, nous avons eu l’occasion d’échanger avec des spécialistes produits. J’ai abordé le premier “product genius” venu, en lui faisant part de ma surprise quant à l’absence de détails techniques concernant le CPU, la RAM, la mémoire et l’autonomie du produit. Sa réponse semblait avoir été préparée d’avance : “Nous avons souhaité présenter une expérience produit plutôt que de nous lancer dans une démonstration de puissance.

Toutes les spécifications techniques sont disponibles en ligne.” Généralement, lorsque les spécifications ne sont pas divulguées, cela peut être interprété comme un signe négatif. C’est ce que j’ai immédiatement vérifié à mon retour de la conférence Google.

Effectivement, bien que les données techniques ne soient pas catastrophiques, elles ne suscitent pas un enthousiasme débordant, elles sont comparables aux smartphones haut de gamme des marques concurrentes. Je comprends désormais pourquoi Google a choisi de ne pas en parler davantage.

Même si sur le plan technique, le Pixel 8 ne semble pas vraiment sortir du lot parmi ses concurrents haut de gamme, je suis vraiment curieux de le tester. J’ai hâte de voir comment l’expertise des ingénieurs Google a pu sublimer les composants de ce nouveau smartphone !

Le test complet du Pixel 8 Pro sera disponible dès la semaine prochaine.

Pixel Watch 2

Lors d’une pré-conférence de presse qui s’est tenue il y a une semaine, j’ai été plutôt déconcerté, dans le mauvais sens du terme, par l’annonce de l’autonomie record de 24 heures pour la Pixel Watch 2. Si l’on compare cela aux autonomies de 10 à 14 jours des modèles Huawei et Garmin, c’est très limité.

Esthétiquement, la montre est élégante, bien que son design ne corresponde pas à mes préférences personnelles. En ce qui concerne les fonctionnalités, on peut s’attendre à la même chose que les montre Fitbit (rachetées par Google en 2021) ainsi que des fonctionnalités Google et Google AI. Les annonces faites sur la Pixel Watch 2 étaient assez modestes.

Il est possible que l’intégration de la montre avec les smartphones Google apporte des avantages supplémentaires que je ne connais pas encore. J’attends de voir si cette interaction avec les produits Google donnera à cette montre une valeur ajoutée.

Les écouteurs, Pixel Buds Pro

Les annonces relatives aux Pixel Buds Pro ont été remarquablement modestes, se limitant essentiellement à la coordination des couleurs avec les smartphones pastel.

Détails techniques intéressants, ces écouteurs offrent deux fois plus de bande passante, pour des appels de meilleure qualité.

Pré-commande

En attendant, pour ceux qui voudraient acheter ces produits sans attendre la sortie des tests :

Le Pixel 8 est disponible à partir de 799 € seulement, dans les coloris Vert Sauge, Rose et Noir Volcanique avec, comme cadeau de lancement, les Pixel Buds Pro (d’une valeur de 229€).

Le Pixel 8 Pro est disponible à partir de 1 099 €, en coloris Bleu Azur, Porcelaine et Noir Volcanique, avec, pour le lancement, la Pixel Watch 2 (d’une valeur de 399€).

Les tests des produits paraîtront sur Tinynews dès mercredi prochain !